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Elon Musk'ın SpaceX'i Çalışana Tecavüz Edilmesine Göz Yumulduğu Suçlamasıyla Dava Edildi!

Elon Musk'ın SpaceX'i Çalışana Tecavüz Edilmesine Göz Yumulduğu Suçlamasıyla Dava Edildi!

Tecavüz
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 20:01

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi bir çalışanının tecavüze uğramasına göz yumulduğu iddiasıyla dava edildi. SpaceX, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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SpaceX'in California, Hawthorne merkezinde çalışan Michelle Dopak yedi yıl süresince cinsel taciz, adaletsiz ücret, ayrımcılık, cinsel saldırı ve intikam gibi sorunlarla karşılaştığını iddia ederek şirkete dava açtı.

SpaceX'in California, Hawthorne merkezinde çalışan Michelle Dopak yedi yıl süresince cinsel taciz, adaletsiz ücret, ayrımcılık, cinsel saldırı ve intikam gibi sorunlarla karşılaştığını iddia ederek şirkete dava açtı.

Dopak doğrudan üstü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve şirketin bu durumu örtbas ettiğini ileri sürüyor. SpaceX'in üst düzey yöneticilerinin bu konularda yapılan şikayetlere kayıtsız kaldıklarını belirtiyor.

Dopak doğrudan üstü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve şirketin bu durumu örtbas ettiğini ileri sürüyor. SpaceX'in üst düzey yöneticilerinin bu konularda yapılan şikayetlere kayıtsız kaldıklarını belirtiyor.

2021'de eski beş SpaceX çalışanı ve Tesla'dan sekiz kadının benzer iddialarla açtıkları davalara ek olarak bu dava şirket hakkındaki olumsuz algıyı daha da güçlendiriyor.

2021'de eski beş SpaceX çalışanı ve Tesla'dan sekiz kadının benzer iddialarla açtıkları davalara ek olarak bu dava şirket hakkındaki olumsuz algıyı daha da güçlendiriyor.

Davada sunulan 40 sayfalık iddianamede Dopak kendisine vaat edilen terfinin verilmediğini ancak bu durumun yaşadığı ciddi sorunlar arasında sadece küçük bir detay olduğunu ifade ediyor.

Davada sunulan 40 sayfalık iddianamede Dopak kendisine vaat edilen terfinin verilmediğini ancak bu durumun yaşadığı ciddi sorunlar arasında sadece küçük bir detay olduğunu ifade ediyor.

Cinsel taciz, yalanlar, adaletsiz ödemeler ve bu sorunların örtbas edilme çabaları gibi daha ciddi iddialar öne sürülüyor.

Cinsel taciz, yalanlar, adaletsiz ödemeler ve bu sorunların örtbas edilme çabaları gibi daha ciddi iddialar öne sürülüyor.
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Dopak ayrıca maruz kaldığı cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını ve şirketin üst yönetiminin bu duruma müdahale etmeye çalışarak çocuğunu aldırması için baskı yaptığını iddia ediyor.

Dopak ayrıca maruz kaldığı cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını ve şirketin üst yönetiminin bu duruma müdahale etmeye çalışarak çocuğunu aldırması için baskı yaptığını iddia ediyor.

SpaceX tarafından bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

SpaceX tarafından bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

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oylum savrukcu

Şu buruş buruş teyzeye mi yapılmış bir sürü taciz? Kadının yüzünde meymenet yok. Yalan olduğunu düşünüyorum. Elon’u köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar.