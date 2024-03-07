Elon Musk'ın SpaceX'i Çalışana Tecavüz Edilmesine Göz Yumulduğu Suçlamasıyla Dava Edildi!
Elon Musk'ın SpaceX'i Çalışana Tecavüz Edilmesine Göz Yumulduğu Suçlamasıyla Dava Edildi!
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SpaceX'in California, Hawthorne merkezinde çalışan Michelle Dopak yedi yıl süresince cinsel taciz, adaletsiz ücret, ayrımcılık, cinsel saldırı ve intikam gibi sorunlarla karşılaştığını iddia ederek şirkete dava açtı.
Dopak doğrudan üstü tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve şirketin bu durumu örtbas ettiğini ileri sürüyor. SpaceX'in üst düzey yöneticilerinin bu konularda yapılan şikayetlere kayıtsız kaldıklarını belirtiyor.
2021'de eski beş SpaceX çalışanı ve Tesla'dan sekiz kadının benzer iddialarla açtıkları davalara ek olarak bu dava şirket hakkındaki olumsuz algıyı daha da güçlendiriyor.
Davada sunulan 40 sayfalık iddianamede Dopak kendisine vaat edilen terfinin verilmediğini ancak bu durumun yaşadığı ciddi sorunlar arasında sadece küçük bir detay olduğunu ifade ediyor.
Cinsel taciz, yalanlar, adaletsiz ödemeler ve bu sorunların örtbas edilme çabaları gibi daha ciddi iddialar öne sürülüyor.
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Dopak ayrıca maruz kaldığı cinsel saldırı sonucu hamile kaldığını ve şirketin üst yönetiminin bu duruma müdahale etmeye çalışarak çocuğunu aldırması için baskı yaptığını iddia ediyor.
SpaceX tarafından bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.
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Şu buruş buruş teyzeye mi yapılmış bir sürü taciz? Kadının yüzünde meymenet yok. Yalan olduğunu düşünüyorum. Elon’u köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar.