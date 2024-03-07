Google, Taramada İstenmeyen ve Kalitesiz İçeriklerle Mücadele Ederken İzledikleri Yeni Yol Haritasını Paylaştı
Google, Taramada İstenmeyen ve Kalitesiz İçeriklerle Mücadele Ederken İzledikleri Yeni Yol Haritasını Paylaştı
Kaynak: https://blog.google/products/search/g...
Geçenlerde Google şöyle bir açıklamada bulundu: 'İnsanlar her gün web'in sunduğu en iyi içerikleri bulmak için Arama'ya başvuruyor. Spam göndericilerle mücadele etmek için uzun süredir politikalarımız ve otomatik sistemlerimiz var ve sonuçlarımızı düşük kaliteli içerikle değiştirmeye çalışan yeni taktikleri ele almak için çalışıyoruz. Bu trendlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bu politikaları ve sistemleri düzenli olarak güncelliyoruz, böylece faydalı içerikler sunmaya ve insanları yüksek kaliteli web siteleriyle buluşturmaya devam edebiliyoruz.'
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Google, geliştirilmiş kalite sıralaması ile Web'deki en yararlı bilgileri ortaya çıkarmamızı sağlamak ve arama sonuçlarındaki orijinal olmayan içeriği azaltmak için temel sıralama sistemlerimizde algoritmik geliştirmeler yapıyor.
Şirket 2022 yılında, Arama'daki yararsız, orijinal olmayan içeriği azaltmak ve çok düşük seviyelerde tutmak için sıralama sistemlerini ayarlamaya başladı. Bu çalışmadan öğrendiklerini Mart 2024 çekirdek güncellemesine taşıyacak.
Bu güncellemelerin Arama'daki düşük kaliteli içerik miktarını azaltacağına ve yararlı ve yüksek kaliteli sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyoruz. Değerlendirmelere dayanarak, bu güncellemenin ve önceki çabaların birleşiminin arama sonuçlarındaki düşük kaliteli, orijinal olmayan içeriği toplu olarak %40 oranında azaltmasını bekliyoruz.
Google'ın yayınladığı makalede şöyle diyor: "Uzun süredir, arama sıralamalarını manipüle etmek amacıyla düşük kaliteli veya orijinal olmayan içerik üretmek için otomasyon kullanımına karşı bir politikamız var. Bu politika başlangıçta, otomasyonun işin içinde olduğunun açıkça görüldüğü ölçekte içerik üretme örneklerini ele almak için tasarlanmıştı."
Bazen,harika içeriklere sahip web siteleri, ev sahibi sitenin güçlü itibarından faydalanmak amacıyla üçüncü taraflarca sağlanan düşük kaliteli içerikleri de barındırabiliyor. Arama Ağı'nda üst sıralarda yer alan bu tür içerikler, belirli bir web sitesindeki içerikten çok farklı beklentileri olan ziyaretçilerin kafasını karıştırabilir veya onları yanlış yönlendirebilir.
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Bazen, süresi dolmuş alan adları satın alınır ve düşük kaliteli veya orijinal olmayan içeriğin arama sıralamasını yükseltmek amacıyla yeniden kullanılır. Bu durum, kullanıcıları yeni içeriğin eski sitenin bir parçası olduğu konusunda yanıltabilir.
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