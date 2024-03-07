Google, Taramada İstenmeyen ve Kalitesiz İçeriklerle Mücadele Ederken İzledikleri Yeni Yol Haritasını Paylaştı

Geçenlerde Google şöyle bir açıklamada bulundu: 'İnsanlar her gün web'in sunduğu en iyi içerikleri bulmak için Arama'ya başvuruyor. Spam göndericilerle mücadele etmek için uzun süredir politikalarımız ve otomatik sistemlerimiz var ve sonuçlarımızı düşük kaliteli içerikle değiştirmeye çalışan yeni taktikleri ele almak için çalışıyoruz. Bu trendlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bu politikaları ve sistemleri düzenli olarak güncelliyoruz, böylece faydalı içerikler sunmaya ve insanları yüksek kaliteli web siteleriyle buluşturmaya devam edebiliyoruz.'