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Google, Taramada İstenmeyen ve Kalitesiz İçeriklerle Mücadele Ederken İzledikleri Yeni Yol Haritasını Paylaştı

Google, Taramada İstenmeyen ve Kalitesiz İçeriklerle Mücadele Ederken İzledikleri Yeni Yol Haritasını Paylaştı

Google
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 15:59

Geçenlerde Google şöyle bir açıklamada bulundu: 'İnsanlar her gün web'in sunduğu en iyi içerikleri bulmak için Arama'ya başvuruyor. Spam göndericilerle mücadele etmek için uzun süredir politikalarımız ve otomatik sistemlerimiz var ve sonuçlarımızı düşük kaliteli içerikle değiştirmeye çalışan yeni taktikleri ele almak için çalışıyoruz. Bu trendlerle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bu politikaları ve sistemleri düzenli olarak güncelliyoruz, böylece faydalı içerikler sunmaya ve insanları yüksek kaliteli web siteleriyle buluşturmaya devam edebiliyoruz.'

Kaynak: https://blog.google/products/search/g...
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Google, geliştirilmiş kalite sıralaması ile Web'deki en yararlı bilgileri ortaya çıkarmamızı sağlamak ve arama sonuçlarındaki orijinal olmayan içeriği azaltmak için temel sıralama sistemlerimizde algoritmik geliştirmeler yapıyor.

Google, geliştirilmiş kalite sıralaması ile Web'deki en yararlı bilgileri ortaya çıkarmamızı sağlamak ve arama sonuçlarındaki orijinal olmayan içeriği azaltmak için temel sıralama sistemlerimizde algoritmik geliştirmeler yapıyor.

Yeni ve geliştirilmiş spam politikaları ile de yeni sahipleri tarafından spam deposu olarak kullanılan süresi dolmuş web siteleri ve ölüm ilanı spam'i gibi en düşük kaliteli içeriği Arama'dan uzak tutmak için spam politikalarını güncelliyor.

Şirket 2022 yılında, Arama'daki yararsız, orijinal olmayan içeriği azaltmak ve çok düşük seviyelerde tutmak için sıralama sistemlerini ayarlamaya başladı. Bu çalışmadan öğrendiklerini Mart 2024 çekirdek güncellemesine taşıyacak.

Şirket 2022 yılında, Arama'daki yararsız, orijinal olmayan içeriği azaltmak ve çok düşük seviyelerde tutmak için sıralama sistemlerini ayarlamaya başladı. Bu çalışmadan öğrendiklerini Mart 2024 çekirdek güncellemesine taşıyacak.

Bu güncelleme, web sayfalarının yararsız olup olmadığını, kötü bir kullanıcı deneyimine sahip olup olmadığını veya insanlar yerine arama motorları için oluşturulmuş gibi hissettirip hissettirmediğini daha iyi anlamaya yardımcı olmak için bazı temel sıralama sistemlerini iyileştirmeyi içeriyor.

Bu güncellemelerin Arama'daki düşük kaliteli içerik miktarını azaltacağına ve yararlı ve yüksek kaliteli sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyoruz. Değerlendirmelere dayanarak, bu güncellemenin ve önceki çabaların birleşiminin arama sonuçlarındaki düşük kaliteli, orijinal olmayan içeriği toplu olarak %40 oranında azaltmasını bekliyoruz.

Bu güncellemelerin Arama'daki düşük kaliteli içerik miktarını azaltacağına ve yararlı ve yüksek kaliteli sitelere daha fazla trafik göndereceğine inanıyoruz. Değerlendirmelere dayanarak, bu güncellemenin ve önceki çabaların birleşiminin arama sonuçlarındaki düşük kaliteli, orijinal olmayan içeriği toplu olarak %40 oranında azaltmasını bekliyoruz.

Şirket onlarca yıldır, en düşük kaliteli içeriğin arama sonuçlarında görünmesini önlemek için gelişmiş spam ile mücadele sistemlerine ve spam politikalarına güveniyor ve bu çalışmalara devam ediyor.

Google'ın yayınladığı makalede şöyle diyor: "Uzun süredir, arama sıralamalarını manipüle etmek amacıyla düşük kaliteli veya orijinal olmayan içerik üretmek için otomasyon kullanımına karşı bir politikamız var. Bu politika başlangıçta, otomasyonun işin içinde olduğunun açıkça görüldüğü ölçekte içerik üretme örneklerini ele almak için tasarlanmıştı."

Google'ın yayınladığı makalede şöyle diyor: "Uzun süredir, arama sıralamalarını manipüle etmek amacıyla düşük kaliteli veya orijinal olmayan içerik üretmek için otomasyon kullanımına karşı bir politikamız var. Bu politika başlangıçta, otomasyonun işin içinde olduğunun açıkça görüldüğü ölçekte içerik üretme örneklerini ele almak için tasarlanmıştı."

'Bu teknikleri daha iyi ele alabilmek için politikamızı, ister otomasyon ister insanlar isterse de bunların bir kombinasyonu söz konusu olsun, bu kötü niyetli davranışa (arama sıralamasını yükseltmek için büyük ölçekte içerik üretme) odaklanacak şekilde güçlendiriyoruz. Bu sayede, popüler aramalara yanıt veriyormuş gibi görünen ancak yararlı içerik sunmayan sayfalar gibi, büyük ölçekte oluşturulmuş değeri çok az veya hiç olmayan daha fazla içerik türü hakkında işlem yapabileceğiz.'

Bazen,harika içeriklere sahip web siteleri, ev sahibi sitenin güçlü itibarından faydalanmak amacıyla üçüncü taraflarca sağlanan düşük kaliteli içerikleri de barındırabiliyor. Arama Ağı'nda üst sıralarda yer alan bu tür içerikler, belirli bir web sitesindeki içerikten çok farklı beklentileri olan ziyaretçilerin kafasını karıştırabilir veya onları yanlış yönlendirebilir.

Bazen,harika içeriklere sahip web siteleri, ev sahibi sitenin güçlü itibarından faydalanmak amacıyla üçüncü taraflarca sağlanan düşük kaliteli içerikleri de barındırabiliyor. Arama Ağı'nda üst sıralarda yer alan bu tür içerikler, belirli bir web sitesindeki içerikten çok farklı beklentileri olan ziyaretçilerin kafasını karıştırabilir veya onları yanlış yönlendirebilir.

Artık Google, öncelikle sıralama amacıyla ve bir web sitesi sahibinin yakın gözetimi olmaksızın üretilen çok düşük değerli, üçüncü taraf içerikleri spam olarak kabul edecek. Site sahiplerine gerekli değişiklikleri yapmaları için zaman tanımak amacıyla bu politikayı 5 Mayıs'taki uygulamadan iki ay önce yayınladılar.

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Bazen, süresi dolmuş alan adları satın alınır ve düşük kaliteli veya orijinal olmayan içeriğin arama sıralamasını yükseltmek amacıyla yeniden kullanılır. Bu durum, kullanıcıları yeni içeriğin eski sitenin bir parçası olduğu konusunda yanıltabilir.

Bazen, süresi dolmuş alan adları satın alınır ve düşük kaliteli veya orijinal olmayan içeriğin arama sıralamasını yükseltmek amacıyla yeniden kullanılır. Bu durum, kullanıcıları yeni içeriğin eski sitenin bir parçası olduğu konusunda yanıltabilir.

Düşük kaliteli içeriğin arama sıralamasını yükseltmek amacıyla satın alınan ve yeniden kullanılan süresi dolmuş alan adları artık spam olarak kabul edilecek. Google Arama, insanlara her gün milyarlarca soruda yardımcı oluyor, ancak her zaman geliştirilebilecek alanlar olacaktır. Şirket bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle de paylaşmaktan çekinmeyin! 👇👇👇

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