Elle Yazarak Not Almak Hafıza ve Öğrenme İçin Teknolojiye Kıyasla Neden Çok Daha Etkilidir?
Elle Yazarak Not Almak Hafıza ve Öğrenme İçin Teknolojiye Kıyasla Neden Çok Daha Etkilidir?
Kaynak: https://www.scientificamerican.com/ar...
Dijital teknolojinin her alanı okullar ve üniversitelerde öğrenme sürecini yutarken el yazısıyla notlar almak veya çocuklara el yazısı öğretmek, bir anormallik veya inatçılık gibi görünebilir. Ancak sürekli yapılan araştırmalar, özellikle genç çocuklar için klasik yolun -yani kalem ve kağıtla veya hatta stilus ve tablet ile not almanın- hala öğrenmenin en iyi yolu olduğunu öne sürmeye devam ediyor ve bilim insanları nihayet nedenini anlamaya ve ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Gelin yazımızda bu sürece birlikte göz atalım!
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Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan son bir çalışma, not alırken beyin aktivitesini izleyerek el yazısıyla not alanların hareket, görme, duyu işleme ve bellekten sorumlu bir dizi bağlantılı beyin bölgesinde daha yüksek elektriksel aktivite seviyelerine sahip olduğunu buldu.
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel'in yürüttüğü yeni bir araştırma da 2014 yılında yapılan temel bir çalışmaya dayanıyor.
Ancak el yazısıyla not alırken gelen bilgiyi aktif olarak dikkate almak ve işlemek -onu önceliklendirmek, konsolide etmek ve öğrenmeden önce öğrendikleriyle ilişkilendirmek- genellikle her şeyi yazmak mümkün olmadığı için, öğrencilerin dikkatlice odaklanmalarını gerektirir.
NTNU araştırmacıları, iki farklı not alma yaklaşımı sırasında beyin aktivitesindeki belirgin farklılıkları anlamak için 2014 yılındaki temel çalışmanın basit bir versiyonunu değiştirdiler.
Öğrenciler kelimeleri el yazısıyla yazdıklarında, sensörler birçok beyin bölgesinde yaygın bağlantılar tespit etti. Ancak ekranlardan veya klavyelerden yazı yazmak, aynı bölgelerde minimal düzeyde harekete yol açtı veya hiçbir aktiviteye yol açmadı.
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Beyinde gerçekleşen bu değişimler hakkında daha fazla soru ortaya çıkarabilir. Ancak yeni bulgulara göre, teknoloji sınıfta bir dezavantaj olma potansiyelini taşıyor ve bazı durumlarda kaliteli öğrenmenin önüne geçiyor.
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