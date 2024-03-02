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Elle Yazarak Not Almak Hafıza ve Öğrenme İçin Teknolojiye Kıyasla Neden Çok Daha Etkilidir?

Elle Yazarak Not Almak Hafıza ve Öğrenme İçin Teknolojiye Kıyasla Neden Çok Daha Etkilidir?

Öğrenci okul
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 08:02

Dijital teknolojinin her alanı okullar ve üniversitelerde öğrenme sürecini yutarken el yazısıyla notlar almak veya çocuklara el yazısı öğretmek, bir anormallik veya inatçılık gibi görünebilir. Ancak sürekli yapılan araştırmalar, özellikle genç çocuklar için klasik yolun -yani kalem ve kağıtla veya hatta stilus ve tablet ile not almanın- hala öğrenmenin en iyi yolu olduğunu öne sürmeye devam ediyor ve bilim insanları nihayet nedenini anlamaya ve ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Gelin yazımızda bu sürece birlikte göz atalım!

Kaynak: https://www.scientificamerican.com/ar...
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Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan son bir çalışma, not alırken beyin aktivitesini izleyerek el yazısıyla not alanların hareket, görme, duyu işleme ve bellekten sorumlu bir dizi bağlantılı beyin bölgesinde daha yüksek elektriksel aktivite seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan son bir çalışma, not alırken beyin aktivitesini izleyerek el yazısıyla not alanların hareket, görme, duyu işleme ve bellekten sorumlu bir dizi bağlantılı beyin bölgesinde daha yüksek elektriksel aktivite seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Bu bulgular, çocuklara kelimeleri el yazısıyla yazmayı ve resimler çizmeyi öğretmenin önemine dair birçok uzmanın dikkat çektiği giderek zenginleşen kanıt yığınına katkıda bulunuyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel'in yürüttüğü yeni bir araştırma da 2014 yılında yapılan temel bir çalışmaya dayanıyor.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Audrey van der Meer ve Ruud van der Weel'in yürüttüğü yeni bir araştırma da 2014 yılında yapılan temel bir çalışmaya dayanıyor.

Bu çalışma, bilgisayarla not alan insanların düşünmeden yazdığını öne sürüyordu.

Ancak el yazısıyla not alırken gelen bilgiyi aktif olarak dikkate almak ve işlemek -onu önceliklendirmek, konsolide etmek ve öğrenmeden önce öğrendikleriyle ilişkilendirmek- genellikle her şeyi yazmak mümkün olmadığı için, öğrencilerin dikkatlice odaklanmalarını gerektirir.

Ancak el yazısıyla not alırken gelen bilgiyi aktif olarak dikkate almak ve işlemek -onu önceliklendirmek, konsolide etmek ve öğrenmeden önce öğrendikleriyle ilişkilendirmek- genellikle her şeyi yazmak mümkün olmadığı için, öğrencilerin dikkatlice odaklanmalarını gerektirir.

Bu da aslında mevcut bilgiye ekleme yapmak demek ve zamanla yeni kavramları anlamayı daha kolay hale getiren bilinçli bir eylem.

NTNU araştırmacıları, iki farklı not alma yaklaşımı sırasında beyin aktivitesindeki belirgin farklılıkları anlamak için 2014 yılındaki temel çalışmanın basit bir versiyonunu değiştirdiler.

NTNU araştırmacıları, iki farklı not alma yaklaşımı sırasında beyin aktivitesindeki belirgin farklılıkları anlamak için 2014 yılındaki temel çalışmanın basit bir versiyonunu değiştirdiler.

36 öğrencinin 15 Pictionary oyunu kelimesini bir ekranda yazdığı veya yazdığı 36 öğrencinin beyin aktivitesini kaydeden 256 sensörlü bir saç örgüsü içine elektrotlar diktiler.

Öğrenciler kelimeleri el yazısıyla yazdıklarında, sensörler birçok beyin bölgesinde yaygın bağlantılar tespit etti. Ancak ekranlardan veya klavyelerden yazı yazmak, aynı bölgelerde minimal düzeyde harekete yol açtı veya hiçbir aktiviteye yol açmadı.

Öğrenciler kelimeleri el yazısıyla yazdıklarında, sensörler birçok beyin bölgesinde yaygın bağlantılar tespit etti. Ancak ekranlardan veya klavyelerden yazı yazmak, aynı bölgelerde minimal düzeyde harekete yol açtı veya hiçbir aktiviteye yol açmadı.

Bunun yanında el yazısı, görsel bölgeleri, duyusal bilgi alanını işleyen bölgeleri ve motor korteksi aktive eden bağlantı desenlerini etkinleştirdi.

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Beyinde gerçekleşen bu değişimler hakkında daha fazla soru ortaya çıkarabilir. Ancak yeni bulgulara göre, teknoloji sınıfta bir dezavantaj olma potansiyelini taşıyor ve bazı durumlarda kaliteli öğrenmenin önüne geçiyor.

Beyinde gerçekleşen bu değişimler hakkında daha fazla soru ortaya çıkarabilir. Ancak yeni bulgulara göre, teknoloji sınıfta bir dezavantaj olma potansiyelini taşıyor ve bazı durumlarda kaliteli öğrenmenin önüne geçiyor.

Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlar, örnek olarak deneme yazıları yazmak veya araştırma yapmak için daha verimli olabilir ancak görünen o ki el yazısı gibi eski yöntemler öğrenme sürecimizde çok daha etkili. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikir belirtmekten çekinmeyin!👇👇👇

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