Elle Yazarak Not Almak Hafıza ve Öğrenme İçin Teknolojiye Kıyasla Neden Çok Daha Etkilidir?

Dijital teknolojinin her alanı okullar ve üniversitelerde öğrenme sürecini yutarken el yazısıyla notlar almak veya çocuklara el yazısı öğretmek, bir anormallik veya inatçılık gibi görünebilir. Ancak sürekli yapılan araştırmalar, özellikle genç çocuklar için klasik yolun -yani kalem ve kağıtla veya hatta stilus ve tablet ile not almanın- hala öğrenmenin en iyi yolu olduğunu öne sürmeye devam ediyor ve bilim insanları nihayet nedenini anlamaya ve ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Gelin yazımızda bu sürece birlikte göz atalım!