iPhone Fiyatları Uçarken Bütçenizi Koruyacak Yenilenmiş Seçenekler

Yenilenmiş telefonlar, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İkinci el telefonlardan tamamen farklı olan bu cihazlar, kendine özgü bir kategoride sınıflandırılıyor ve garanti kapsamında bulunuyor. Ayrıca bu telefonların satışını yalnızca Ticaret Bakanlığı'ndan yenileme lisansı almış firmalar gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle herkesin beğenisini kazanan iPhone modellerini daha uygun fiyata almak artık daha kolay hale geliyor. Gelin, şu an satışta olan bu iPhone modellerine birlikte göz atalım.

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Bu içerik 06.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.