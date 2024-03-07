Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
iPhone Fiyatları Uçarken Bütçenizi Koruyacak Yenilenmiş Seçenekler

etiket iPhone Fiyatları Uçarken Bütçenizi Koruyacak Yenilenmiş Seçenekler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 16:37

Yenilenmiş telefonlar, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İkinci el telefonlardan tamamen farklı olan bu cihazlar, kendine özgü bir kategoride sınıflandırılıyor ve garanti kapsamında bulunuyor. Ayrıca bu telefonların satışını yalnızca Ticaret Bakanlığı'ndan yenileme lisansı almış firmalar gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle herkesin beğenisini kazanan iPhone modellerini daha uygun fiyata almak artık daha kolay hale geliyor. Gelin, şu an satışta olan bu iPhone modellerine birlikte göz atalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 06.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. iPhone 13 Pro Max 1 TB

1. iPhone 13 Pro Max 1 TB

iPhone 13 serisi, tüm gücünü A15 Bionic işlemcisinden alıyor. 5nm üretim teknolojisi ile üretilen ve 5 çekirdekli grafik birimiyle dikkat çeken bu işlemci, performans konusunda rakiplerini geride bırakıyor.

Depolama alanı konusunda yeterlilik sunan Apple, geleneği sürdürüyor. iPhone 13 Pro Max, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor. RAM ise 6 GB LPDDR5. Profesyonel fotoğrafçılara hitap eden bu telefon, üçlü kamera dizilimi kullanıyor: 12 Megapiksel geniş açı, 12 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş açı kameralar. Öz çekim kamerası da 12 Megapiksel.

Bu telefonu dilerseniz, T.C. Ticaret Bakanlığı onayıyla yenilenmiş ve Getmobil garantisi altında, 14 gün iade hakkı ve 12 taksit imkanıyla satın alabilirsiniz.

Burada

2. Apple iPhone 13 Pro Grafit 256 GB

2. Apple iPhone 13 Pro Grafit 256 GB

6.1 inçlik ekranı ve 1170 x 2532 piksel çözünürlüğü ile dikkat çeken Apple iPhone 13 Pro, IPX8 sertifikası sayesinde suya, IP6X sertifikası ile de toza dayanıklı. Arka kısmında 4 adet 12 MP kamera bulunurken, ön kısmında da 12 MP bir kamera yer alıyor. 2160p 4K UHD video çekme özelliği de mevcut. 

3095 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken bu yenilenmiş ürün, 12 ay boyunca Getmobil garantisi altında ve 14 gün iade hakkı ile birlikte geliyor. Üstelik TSE sertifikalı.

Buradan ulaşabilirsiniz.

3. Apple iPhone 13 Pembe 512 GB

3. Apple iPhone 13 Pembe 512 GB

Teknoloji dünyasının devi Apple'ın harikası iPhone 13, etkileyici özellikleri ve iPhone 11'den farklılaşan tasarımıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ayrıca bu akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleri ile teknoloji tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor.

Çeşitli sensörleri, suya ve toza dayanıklılığı, hızlı ve kablosuz şarj özellikleri, gelişmiş ekran teknolojisi ve çift hat özelliği gibi birçok özelliği ile iPhone 13, kullanıcılarına üst düzey bir deneyim sağlayan iPhone modellerinden. Üstelik GET10 kodu ile tüm telefonlarda geçerli %10 indirim fırsatı da bulunuyor.

Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

4. iPhone SE 2022 Gece Yarısı 64 GB

4. iPhone SE 2022 Gece Yarısı 64 GB

Apple'ın Peek Performance etkinliğinde tanıtılan iPhone SE 2022 modeli, 5G desteği ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu model, A15 Bionic işlemciden güç alıyor ve bu özelliğiyle en uygun fiyatlı ve en güçlü iPhone modeli olmayı başarıyor. Depolama alanı 64 GB'den başlıyor ve Apple, bu işlemcinin rakiplerinden yüzde 50'ye kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. 4,7 inç Retina HD ekrana ve 12 Megapiksel geniş açılı arka kameraya sahip olan iPhone SE 2022, IP67 su ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Bu model, çift hat özelliği ve eSIM, NanoSIM seçenekleri sunuyor. Batarya kapasitesi 2018 mAh ve 15 saat video oynatma süresi sunuyor. İşletim sistemi olarak iOS 15 kullanılan cihaz, iOS 16'ya yükseltilebiliyor.

Şimdi yenilenmiş haliyle bütçenizi zorlamadan satın alabilirsiniz. 12 taksit fırsatını ve GET10 koduyla gelecek olan %10 indirimi kaçırmamak için acele edin.

Burada

5. Apple iPhone 12 Pro Max Altın 128 GB

5. Apple iPhone 12 Pro Max Altın 128 GB

2020 çıkışlı Apple iPhone 12 Pro Max, sunduğu özelliklerle teknoloji severlerin ilgisini çekiyor. Ceramic Shield teknolojisi sayesinde düşme testlerinde 4 kat daha iyi tepki gösterebiliyor. Ekran teknolojisi olarak OLED kullanılan telefonun ekran boyutu 6.7 inç ve çözünürlüğü 1284x2778 (FHD+) Piksel. 

Kablosuz şarj özelliği bulunan Apple iPhone 12 Pro Max modelinin batarya kapasitesi 3687 mAh. Kamera çözünürlüğü 12 MP ve 2160p (Ultra HD) 4K video kayıt çözünürlüğü sunuyor. İşletim sistemi olarak iOS 14 kullanılsa da, iOS 16'ya yükseltilebilir. Bu yenilenmiş telefon, 12 ay Getmobil garantisi altında ve 14 gün iade hakkıyla satılıyor.

Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. iPhone 12 Pro Gümüş 512 GB

6. iPhone 12 Pro Gümüş 512 GB

iPhone 12 Pro, gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 512 GB depolama alanına sahip bu model, güçlü A14 Bionic çipseti sayesinde yüksek performans sunuyor. 6.1 inç ekranı, FHD+ çözünürlüğü ile göz alıcı görüntüler sağlarken, Corning Ceramic Shield Glass teknolojisi ile ekran dayanıklılığını artırıyor. Üçlü arka kamera sistemi, 12 MP çözünürlüğünde telefoto lenslerle donatılmış olup, mükemmel fotoğraf ve video çekimleri sunuyor. 5G bağlantı desteği ile hızlı internet erişimi sağlarken, kablosuz hızlı şarj özelliği ile de kullanıcılarına büyük kolaylık sunuyor.

Gümüş renk seçeneği ile şık ve zarif bir görünüme sahip olan yenilenmiş bu telefona buradan ulaşabilirsiniz.

7. Apple iPhone 11 Pro Max Gece Yarısı Yeşili 512 GB

7. Apple iPhone 11 Pro Max Gece Yarısı Yeşili 512 GB

Apple'ın üst seviye akıllı telefonlarından biri olan iPhone 11 Pro Max, güçlü performansı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.5 inçlik Super Retina XDR OLED ekranıyla göz alıcı bir görüntü kalitesi sunan bu cihaz, A13 Bionic çip ve iOS işletim sistemi ile kullanıcılarına akıcı bir deneyim vaat ediyor. 

Üçlü arka kamera sistemi, geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerle birlikte geliyor ve bu sayede muhteşem fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor. Gece modu, portre modu ve 4K video kaydı gibi çeşitli özelliklerle çekim seçenekleri genişliyor. 

512 GB geniş depolama alanıyla iPhone 11 Pro Max, herkesin beğenisine hitap ediyor. Bu yenilenmiş modeli kaçırmamak için hemen harekete geçin.

Burada

8. Apple iPhone 11 Pro Altın 256 GB

8. Apple iPhone 11 Pro Altın 256 GB

Pro serisinin en küçük üyesi olan bu model, 5.8 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor. A13 Bionic işlemciden gücünü alan iPhone 11 Pro'nun özelliklerine yakından bakalım. Kamera özellikleriyle öne çıkan bu model, üçlü arka kamera kurulumunu ilk kez kullanan model. Donanım tarafında, 6 çekirdekli 2.66 GHz saat hızında çalışan A13 Bionic işlemci bulunuyor. Bu işlemci, önceki yılki modeline göre %20 daha fazla performans ve %40 daha az güç tüketimi sağlıyor. 

Üçlü arka kamerasıyla gelen iPhone 11 Pro, ultra geniş açı çekimler ve 2 kat optik yakınlaştırma ile çekim yapabilme özelliğine sahip. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera bulunuyor. 

Buraya tıklayın

9. Apple iPhone 12 Yeşil 128 GB

9. Apple iPhone 12 Yeşil 128 GB

Kullanıcılarına işlevsellik ve estetik birleşimini sunan bu model, geçen yılın en popüler telefonları arasında yerini almıştı. Bu teknolojiye yenilenmiş bir şekilde cazip bir fiyata sahip olmaya ne dersiniz? 

5nm A14 Bionic işlemci ve 4 GB RAM ile donatılmış model, HDR10 destekli 6.1 inç Super Retina XDR ekranı ve 12 Megapiksel ana kamera ve geniş açılı lensi ile 4K 60 FPS ve 1080p 240 FPS video kayıt imkanlarıyla biliniyor. 20W hızlı şarj ve 15W Qi teknolojileri ile donatılmış olan cihaz burada sizi bekliyor.

10. Apple iPhone 11 Beyaz 128 GB

10. Apple iPhone 11 Beyaz 128 GB

Apple'ın teknoloji dünyasında çığır açan iPhone 11 modeli, kullanıcılarına yüksek performans ve zarif tasarımı birleştirerek sunuyor. Bu model, güçlü işlemci, üstün kamera özellikleri ve dayanıklılıkla öne çıkıyor ve satışlarda liderliğini sürdürüyor. 

Tasarım ve ekran açısından önceki model iPhone XR ile benzerlikler gösteren iPhone 11, çift kamera kurulumuyla fark yaratıyor. 6.1 inçlik LCD MultiTouch ekran, 828 x 1792 piksel çözünürlük ve 625 nit maksimum parlaklık sunuyor. 18W hızlı şarj desteği bulunan telefonu 30 dakikada %50'sini şarj etmek mümkün. 

Buraya tıklayarak yenilenmiş modelini inceleyebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?