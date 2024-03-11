Android 15, iPhone'ların Sevilen Uydu Tabanlı Mesajlaşma Özelliği ile Birlikte Geliyor!
Android 15, iPhone'ların Sevilen Uydu Tabanlı Mesajlaşma Özelliği ile Birlikte Geliyor!
Kaynak: https://www.gizmochina.com/2024/03/10...
Güvenilir kaynakların iddialarına göre, ABD merkezli teknoloji devi Google, Android 15 ile birlikte uydu tabanlı mesajlaşma özelliğini hayata geçirecek.👇
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Akıllı telefonlardaki uydu tabanlı özellikler, son yıllarda giderek gelişiyor ve yaygınlaşmaya devam ediyor.
Son olarak iddialara göre Google, bu sene geliştireceği Android 15 işletim sistemi ile birlikte birçok cihazda uydu tabanlı iletişim özelliğini hayata geçirecek.
ABD merkezli teknoloji devi, yeni özelliği için şimdiden yayımladığı Android 14 QPR3 Beta 2 sürümüne yeni bir "Uydu Mesajlaşma" sayfası ekledi.
Android kullanıcıları, söz konusu sayfa üzerinden iPhone kullanıcılarına benzer şekilde herhangi bir şebekeye ihtiyaç duymadan uydu üzerinden kısa mesaj gönderip alabilecek.
Google, yeni uydu özellikleri sayfasında kullanıcıların uydu bağlantısını yalnızca "bazı bölgelerde" erişebileceğini ve uydu mesajlarının mobil planlarına dahil olacağını ayrıca belirtiyor.
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Bununla beraber, sayfada herhangi bir uydu sağlayıcısının adı geçmese de "Daha Fazla" seçeneğine dokunulduğunda henüz kullanımda olmayan bir T-Mobile sayfasına yönlendirme yapıldığı görülüyor.
Birçok kişiye göre bu durum, Google'ın yeni uydu tabanlı mesajlaşma özelliği için T-Mobile firması ile işbirliğine gittiğinin bir göstergesi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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