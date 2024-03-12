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Yenilenmiş Telefonlar: Akıllıca Bir Seçim mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!

etiket Yenilenmiş Telefonlar: Akıllıca Bir Seçim mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:11

Telefon fiyatları bütçelerini aşanlar yenilenmiş telefonlara yöneliyor. 'Yenilenmiş telefon nedir, alınır mı?' sorusu sizin de kafanızı kurcalıyorsa içeriğimizle her şey netleşecek. 😎

Yenilenmiş telefonları almak güvenli mi merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Yenilenmiş telefonlar son zamanlarda herkesin merak ettiği bir uygulama.

'Yenilenmiş telefon nedir?' sorusu son zamanlarda çokça soruluyor. Telefon fiyatları arttıkça daha çok kişi yenilenmiş telefonlara yöneliyor. Yenilenmiş telefon almanın mantıklı olup olmadığı merak ediliyor.

"Yenilenmiş telefon ne demek?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa en yalın anlatımla şöyle:

Yenilenmiş telefonlar yetkili servisler tarafından gerekli bakımları yapılarak kullanıma sunulan telefonlar. Bu telefonlar %100 çalışır durumda.

Yenilenmiş telefonlar, Bakanlık onaylı Yenileme Merkezi'ne geliyor ve burada gerekli işlemler yapılıyor.

Bu merkezde yapılanlar aslında telefonu eski haline döndürmek için gerekli işlemler. Burada telefonlar fabrika ayarlarına geri döndürülüyor ve içerisindeki tüm veriler sıfırlanıyor. 

Sıfırlama sonrasında detaylı şekilde kontrolden geçiriliyor ve bakım-onarım işlemleri yapılıyor. Onarım yapılacaksa bunlar TSE onaylı parçalarla yapılıyor.

Yenilenmiş telefonlar hakkında en çok sorulan soru ise "Yenilenmiş telefonlar güvenilir mi?".

Bu telefonları almak isteyenler hemen güvenilirliklerini sorguluyor. Yenilenmiş telefonlar sadece belli yetkili servislere verilen sertifika ile yenilebiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetki ile bu telefonlar satılabiliyor. TSE belgesi olmayan kimse yenilenmiş telefonları satamıyor.

"Yenilenmiş telefon bozulur mu?" sorusu bu telefonları almak isteyenlerin merak ettiklerinin başında geliyor.

Önceden de belirttiğimiz üzere yenilenmiş telefonlar birçok kontrolden geçiriliyor ve çalışmayan fonksiyonları buna göre onarılıyor. Telefonların durumlarını belirten notlar da bulunuyor. Bu sayede size en uygununu alabiliyorsunuz.

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Yenilenmiş telefonlar içinde birçok marka var. Çok sorulan sorulardan biri de "Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı?". Güvenilir yetkili servislere başvurursanız yenilenmiş telefon almak daha mantıklı olabilir.

İstediğiniz telefonlar bütçenizi aşıyorsa o zaman yenilenmiş telefonlara yönelebilirsiniz. Bu telefonların garantisi olduğu için aslında almak çok mantıklı! Getmobil, yetkili telefon yenilemesi yapan servislerden biri.

Getmobil'in yenilediği telefonların avantajları şunlar:

  • 12 taksit fırsatı sayesinde ödemeler daha kolay. 

  • 6 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkanı da var.

  • Aldıktan sonra bozulur mu endişesi taşımamanız için 12 ay garantisi bulunuyor. Bu sayede aldığınız telefonları gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. 

  • 14 gün iade hakkı var.

iPhone, Huawei, Xiaomi, Samsung ve daha birçok markayı yenilenmiş telefon olarak almak mümkün. Bu telefon markalarının sıfırları bütçenizi aşıyorsa her zaman yenilenmiş modellere göz atabilirsiniz!

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11

64 GB kapasiteli iPhone 11 siyah renginde. 'Mükemmel' notuyla satışa sunulan telefon iPhone almak isteyenlerin tercih edebileceği bir model. Tüm gün süren şarjı ve çift kamera sistemiyle fotoğraflarınız çok güzel çıkıyor. Gece modu, geniş ve ultra geniş modlarıyla fotoğraf çekmek çok daha eğlenceli!

Apple'n en hızlı çiplerinden biri olan iPhone 11 suya da dayanıklı. 

Yenilenmiş bu iPhone'u uygun fiyata almak için tıklayın.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro, 5.8 inç Super Retina XDR OLED ekranı ile göz alıcı bir görüntü kalitesi sunuyor. A13 Bionic çip ile güçlendirilmiş olan bu cihaz, hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor. iPhone 11 Pro'nun belki de en dikkat çekici özelliği, kamera yetenekleri. Cihaz, geniş, ultra geniş ve telefoto olmak üzere üç adet 12MP arka kamera ile donatılmış.

Sonuç olarak, iPhone 11 Pro, etkileyici özellikleri ve üstün kamera yetenekleri ile dikkat çeken bir akıllı telefon. 

 Yenilenmiş bu iPhone'u uygun fiyata almak için tıklayın.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 10

Xiaomi Redmi 10

Deniz mavisi rengine hayran kalacağınız Redmi 10, 'Mükemmel' notuyla satışa çıkan telefonlardan. 64 GB kapasitesi oldukça yeterli. Parmak izi okuyucusu ile güvenliğinizi artıran Redmi 10'nun radyosu da var. 

181 gram ağırlığındaki telefon için tıklayabilirsiniz.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oppo A52

Oppo A52

Siyah renkli tasarımıyla çok şık Oppo A52, parmak izi koruyucusu olan telefonlardan. 8 çekirdek işlemcisi olan telefonun 64 GB kapasitesi var. 192 gram ağırlığıyla ideal telefon hayatınızı kolaylaştırıyor. 

16 MP ön kamera ve 12 MP arka kamera çözünürlüğü olan telefonun iki arka kamerası var. 

60 Hz ekran yenileme hızı olan Oppo A52'yi almak için tıklayın.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite

128 GB kapasitesiyle gayet yeterli Huawei P40 Lite, 'Çok İyi Durumda'. 48 MP yapay zeka destekli dörtlü kamerası ile fotoğraf çekmek çok daha kolay. Sinematik ayrıntıları yakalamanıza imkan veren kamerası ile her gittiğiniz yerden muhteşem fotoğraflarla döneceksiniz.

Yenilikçi tasarımı ve şık detaylarıyla bu telefona sahip olmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Diğer seçenekleri merak ediyorsanız tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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