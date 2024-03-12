Yenilenmiş Telefonlar: Akıllıca Bir Seçim mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!
Yenilenmiş Telefonlar: Akıllıca Bir Seçim mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!
Telefon fiyatları bütçelerini aşanlar yenilenmiş telefonlara yöneliyor. 'Yenilenmiş telefon nedir, alınır mı?' sorusu sizin de kafanızı kurcalıyorsa içeriğimizle her şey netleşecek. 😎
Yenilenmiş telefonları almak güvenli mi merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim...
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Yenilenmiş telefonlar son zamanlarda herkesin merak ettiği bir uygulama.
"Yenilenmiş telefon ne demek?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa en yalın anlatımla şöyle:
Yenilenmiş telefonlar, Bakanlık onaylı Yenileme Merkezi'ne geliyor ve burada gerekli işlemler yapılıyor.
Yenilenmiş telefonlar hakkında en çok sorulan soru ise "Yenilenmiş telefonlar güvenilir mi?".
"Yenilenmiş telefon bozulur mu?" sorusu bu telefonları almak isteyenlerin merak ettiklerinin başında geliyor.
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Yenilenmiş telefonlar içinde birçok marka var. Çok sorulan sorulardan biri de "Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı?". Güvenilir yetkili servislere başvurursanız yenilenmiş telefon almak daha mantıklı olabilir.
Apple iPhone 11
iPhone 11 Pro
Xiaomi Redmi 10
Oppo A52
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