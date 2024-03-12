Yenilenmiş Telefonlar: Akıllıca Bir Seçim mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!

İstediğiniz telefonlar bütçenizi aşıyorsa o zaman yenilenmiş telefonlara yönelebilirsiniz. Bu telefonların garantisi olduğu için aslında almak çok mantıklı! Getmobil, yetkili telefon yenilemesi yapan servislerden biri.

Getmobil'in yenilediği telefonların avantajları şunlar:

12 taksit fırsatı sayesinde ödemeler daha kolay.

6 aya kadar vade farksız taksitlendirme imkanı da var.

Aldıktan sonra bozulur mu endişesi taşımamanız için 12 ay garantisi bulunuyor. Bu sayede aldığınız telefonları gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz.

14 gün iade hakkı var.

iPhone, Huawei, Xiaomi, Samsung ve daha birçok markayı yenilenmiş telefon olarak almak mümkün. Bu telefon markalarının sıfırları bütçenizi aşıyorsa her zaman yenilenmiş modellere göz atabilirsiniz!