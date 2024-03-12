Apple AirPods Pro'nun iOS 18 ile Birlikte İşitme Cihazı Olarak Kullanılabileceği İddia Ediliyor!
Apple AirPods Pro'nun iOS 18 ile Birlikte İşitme Cihazı Olarak Kullanılabileceği İddia Ediliyor!
Kaynak: https://basic-tutorials.com/news/airp...
Apple'a yakınlığı ile bilinen analistlere göre, AirPods Pro modelleri iOS 18 ile birlikte işitme cihazı olarak da kullanılabilecek.👇
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Geçtiğimiz günlerde Apple'ın sevilen kablosuz kulaklık modeli AirPods Pro hakkında ortaya çılgın bir iddia atıldı.
Firmaya yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, AirPods Pro kablosuz kulaklıklarının yakında birer işitme cihazı olarak kullanılabileceğini öne sürdü.
Gurman'a göre, ABD merkezli teknoloji devi bu yıl AirPods Pro cihazları için yeni bir yazılım güncellemesini iOS 18 ile birlikte hayata geçirecek.
Söz konusu güncelleme sayesinde şirketin ünlü kulaklıkları, işitme problemi yaşayan kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak birçok farklı özelliğe sahip olacak.
Apple'ın, yeni özellikleri adına AirPods Pro'yu bir sağlık cihazı olarak sunacak lisansları alıp almayacağı henüz bilinmezken, deneyimli analist konu ile ilgili çalışmaların yaz aylarında tamamlanacağını iddia ediyor.
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Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı, Apple'ın yeni iOS 18 işletim sistemini tanıtacağı WWDC 24 etkinliği ile beraber belli olacak.
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