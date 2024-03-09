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A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık T520BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık T520BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 15:03

7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 7 Mart 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

7 Mart 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

JBL'in T520BT modeli, ayarlanabilir kafa bandı ve uzun süren şarj ömrü ile konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Şık renkli tasarımı ve dönebilen kulaklıkları ile göz dolduran bu model, aynı zamanda ekolayzer modu sayesinde müzik deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kafa bandı yastığı, katlanabilir tasarımı ve pasif gürültü önleme özelliği ile de hem taşınabilirlik hem de sessiz bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Şıklığından ödün vermek istemeyen, ama kullanışlı bir kulaklık arayanlara..

Şıklığından ödün vermek istemeyen, ama kullanışlı bir kulaklık arayanlara..

JBL Tune 520BT, kablosuz bir şekilde JBL Pure Bass deneyimini sunan, kullanışlı ve multi connect özellikli bir kulaklık. Sadece 5 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik bir pil ömrü sağlar ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde, bir cihazda video izlerken veya toplantı yaparken diğer cihazdan gelen aramaları kaçırmazsınız. Bluetooth v5.3 özelliği ve rahat tasarımı sayesinde, mobil cihazınızı kullanmadan Siri veya Google'a bağlanabilirsiniz. Renk seçenekleri ve katlanabilir tasarımı ile JBL Tune 520BT, yoğun yaşamınıza kolayca uyum sağlar. Ayrıca, 57 saate kadar kablosuz müzik dinleme ve 2 saatlik hızlı şarj özelliği ile uzun süreli bir eğlence sunar. Kablosuz olarak yüksek kaliteli ses akışı yapabilen bu kulaklık, bir Bluetooth® cihazından diğerine kolayca geçiş yapabilir. Hafif malzemesi, yastıklı kafa bandı ve yumuşak kulak yastıkları sayesinde, müziğinizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

İşlevsel kumandası ile telefonsuz da kulaklığınızı kontrol edebilir, yeni şarkıya geçebilir, arama cevaplandırabilirsiniz.

İşlevsel kumandası ile telefonsuz da kulaklığınızı kontrol edebilir, yeni şarkıya geçebilir, arama cevaplandırabilirsiniz.

Çağrılarınızı, müzik sırasını ve ses seviyesini kolaylıkla kontrol etmenizi sağlayan kumandası ile telefonunuzu açmadan kulaklığı kontrol edebilirsiniz. Sadece 157 gram olan kulaklık, sevimli renkleri ile trendleri yakalamak isteyenlerin seçimi olabilir.

Sesli asistana anında bağlanabilirsiniz.

Sesli asistana anında bağlanabilirsiniz.

Android ve iOS cihazlara kolaylıkla bağlanan kulaklık, Google asistan ve Siri asistan ile çalışabiliyor. Telefonunuzdan yapabileceğiniz işlemleri kulaklıktan yapmanızı sağlayacak kulaklık hayat kolaylaştırıcı. Şık görüntüsünden ve katlanarak küçülüp her türlü çantaya sığabilmesinden bahsetmiyoruz bile.

Gelelim pil ve ses ile ilgili özelliklerine..

Gelelim pil ve ses ile ilgili özelliklerine..

Pure Bass teknolojisi ile tüm basları temiz çıkarabilen kulaklık, her zaman dinlediğiniz şarkılarda daha önce duymadığınız sesleri fark etmenizi sağlayacak. Ses kalitesi ile kendine hayran bırakacak kulaklığın hızlı şarj özelliği bulunuyor. Sadece 2 saatlik şarj ile 57 saat kullanım sağlayan bataryası, hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarj ile 3 saat kullanım ömrü sağlıyor.

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Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Renk Seçenekleri: Beyaz, Mavi, Mor, Siyah

Ağırlık: 157 g

Bağlantı Tipi: Kablosuz

Bluetooth: Var

Bluetooth Standardı: 5.3

Bluetooth Profili: HFP 1.7, AVRCP 1.6, A2DP 1.3

NFC: Yok

Çoklu Bağlantı: Var

Kullanım Süresi (Genel): 57 saat

Şarj Tipi: USB

Şarj Süresi: 120 dk

Hızlı Şarj: Var

Hızlı Şarj Süresi: 5 dk

Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 3 sa

Kullanıcı yorumu arıyorsanız👇

Kullanıcı yorumu arıyorsanız👇

'JBL kalitesi şaşırtmıyor. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa kesinlikle alın derim. Gerek ses kalitesi, gerek şarjı, gerek mikrofonu olsun; inanın çok kaliteli. Telefonla konuşurken sesimin çok net ve güzel geldiğini söylediler. İki haftadır kullanıyorum, sadece bir kere şarj ettim ve çok yoğun kullanıyorum. Şarj konusunda mükemmel, ayrıca çok kibar. Sadece son ses olduğunda kulağı tam kaplamadığı için illaki biraz sesi dışarı verebiliyor. Alacaksanız eğer, ona göre almanızı tavsiye ederim. Ayrıca, uzun süreli kullanımda biraz başınızı ağrıtabilir, biraz sıkıyor ama büyütmek için kenarlara alan var. Oralardan uzatabiliyorsunuz. Teşekkürler Hepsiburada, kargom tam belirtilen tarihte sağlam bir şekilde geldi. 5 yıldızı hak ediyorsunuz.'

'Çocuğuma aldım çok yeterli.. Pedleri ve taç kısmı yumuşak uzun kullanımlar olmuyor ama olsa bile rahatsız etmez belki sıcaklarda terletebilir bu da tüm aynı özellikli kulaklıklarda mümkün.. Katlanır olması, kesesinin olması, uygulaması üzerinden ayarlamalar yapılabilmesi, batarya ömrü, type-c oluşu, ses ve malzeme kalitesi parasına değer olduğunu gösteriyor fazlasıyla.. Beyaz tercih ettik kirlenme konusunda daha hassas ama görsel açıdan hoş.'

Okuduğunuz yorumlar sonucunda bu kulaklığı almaya karar verdiyseniz, Amazon düvencesiyle buradan, Hepsiburada güvencesiyle buradan satın alabilirsiniz.

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