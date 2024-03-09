A101'de Satışa Sunulan JBL Bluetooth Kulaklık T520BT Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

7 Mart 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık modeli özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 7 Mart 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan JBL Tune 520BT Bluetooth Kulaklık modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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Bu içerik 08.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.