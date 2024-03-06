Reyting Rekorları Kıran Bahar Dizisinin 4. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Reyting Rekorları Kıran Bahar Dizisinin 4. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler
Bahar dizisinin 4. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.
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Bu içerik 06.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Bölümün en çok konuşulan parçası: nakış işlemeli mavi kaban!
Nevra Hanım eve girdiğinde, kabanından gözlerimizi alamadık.
Bahar ve Umay'ın dans etmeye başladığı sahne herkesi yumuşacık yapmıştır diye düşünüyoruz.
Çağla'nın giydiği trençkot, bahar aylarının yağışlı havalarında kullanabileceğiniz hem konforlu hem de şık bir modele sahip.
Yemek masasında Parla, Timur'un maskesini düşürdü.
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Leopar deseninin modası hiçbir zaman geçmiyor!
Umay'ın hastaneye kaldırılışı hepimizin, özellikle de Bahar'ın yüreğini ağzına getirdi.
Rengin, Parla'nın hayallerinin peşinden koşmasına destek oluyor.
Çağla'nın giydiği mor ceket, kesimi ve iddialı duruşuyla kendine hayran bırakacak cinsten.
Rengin'nın bu sahnede giydiği bej renk takım, kesimiyle ve duruşuyla çok dikkat çekti.
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