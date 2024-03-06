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Reyting Rekorları Kıran Bahar Dizisinin 4. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

etiket Reyting Rekorları Kıran Bahar Dizisinin 4. Bölümünde Giyilen Kıyafetler ve Benzer Öneriler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 21:52

Bahar dizisinin 4. bölümünde giyilen dizi kıyafetleri ve bu kıyafetlere benzer önerileri sizler için bir araya getirdik. Dizinin sevilen karakterleri Bahar, Çağla, Umay ve Rengin'in giydikleri kıyafetler hangi markalara ait ve bu kıyafetlerin fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu içerikte bulacaksınız.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 06.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Bölümün en çok konuşulan parçası: nakış işlemeli mavi kaban!

Bölümün en çok konuşulan parçası: nakış işlemeli mavi kaban!

Bahar'ın giydiği nakış işlemeli mavi kaşe kaban, Lulja Official markasına ait.

Benzer modelleri burada bulabilirsiniz.

Nevra Hanım eve girdiğinde, kabanından gözlerimizi alamadık.

Nevra Hanım eve girdiğinde, kabanından gözlerimizi alamadık.

Manşetlerindeki kürk detayı ile göz kamaştıran kaban burada.

Hepsiburada

Bahar ve Umay'ın dans etmeye başladığı sahne herkesi yumuşacık yapmıştır diye düşünüyoruz. 🩵

Bahar ve Umay'ın dans etmeye başladığı sahne herkesi yumuşacık yapmıştır diye düşünüyoruz. 🩵

Bahar'ın giydiği yağ yeşili gömleğin benzeri burada.

Hepsiburada

Çağla'nın giydiği trençkot, bahar aylarının yağışlı havalarında kullanabileceğiniz hem konforlu hem de şık bir modele sahip.

Çağla'nın giydiği trençkot, bahar aylarının yağışlı havalarında kullanabileceğiniz hem konforlu hem de şık bir modele sahip.

Mavi Kemerli Kahverengi Trençkot'un fiyatı 2499 TL. Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

Yemek masasında Parla, Timur'un maskesini düşürdü.

Yemek masasında Parla, Timur'un maskesini düşürdü.

Bu sahnede Bahar'ın giydiği denim gömlek Mavi markasına ait. Fiyatı 999 TL olan gömlek burada.

Hepsiburada
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Leopar deseninin modası hiçbir zaman geçmiyor!

Leopar deseninin modası hiçbir zaman geçmiyor!

Görür görmez vurulduğumuz leopar desenli kaban, ADL markasına ait. Şu anda indirimde 4499 TL. 

Burada bulabilirsiniz.

Umay'ın hastaneye kaldırılışı hepimizin, özellikle de Bahar'ın yüreğini ağzına getirdi.

Umay'ın hastaneye kaldırılışı hepimizin, özellikle de Bahar'ın yüreğini ağzına getirdi.

Daha önceki bölümlerde de gördüğünüz mor kaban, Knitss markasına ait.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Rengin, Parla'nın hayallerinin peşinden koşmasına destek oluyor.

Rengin, Parla'nın hayallerinin peşinden koşmasına destek oluyor.

Fıstık yeşili rengindeki triko hırka, dizinin en şık parçalarından biriydi. Zara'ya ait triko parçayı burada bulabilirsiniz.

Benzer modelini burada bulabilirsiniz.

Çağla'nın giydiği mor ceket, kesimi ve iddialı duruşuyla kendine hayran bırakacak cinsten.

Çağla'nın giydiği mor ceket, kesimi ve iddialı duruşuyla kendine hayran bırakacak cinsten.

Düğme detaylı mor ceketin benzerini sizler için bulduk.

Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Rengin'nın bu sahnede giydiği bej renk takım, kesimiyle ve duruşuyla çok dikkat çekti.

Rengin'nın bu sahnede giydiği bej renk takım, kesimiyle ve duruşuyla çok dikkat çekti.

Semperiba markasının bej kadın takım elbisesi, ceket ve pantolon kesimi ile Rengin'in giydiğine en çok benzeyen model.

Burada bulabilirsiniz.

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