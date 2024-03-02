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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok ve Migros gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, Şubat sonu indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım. 🫶🏻
Bu içerik 01.03.2024 tarihinde güncellenmiştir, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kalite ve şıklığı bir arada sunan favori markalarda Şubat sonu indirimleri var! 🙌🏻
01 Mart 2024 - 15 Mart 2024 ŞOK aktüel kataloğundaki PS5'i oyun tutkunu okurlarımız kaçırmamalı!👇
Kullananlara 'Neden daha önce almamışım?' dedirten Penti sütyenler, şu anda Sütyen Günü indiriminde 👇🏻
Sofralarınızı Ramazana hazırlayacak birkaç atıştırmalık önerisi de burada sizi bekliyor.
Ses kalitesi, pil ömrü, şık tasarımı ve taşınabilir kompakt boyutu ile bu fiyata alınabilecek en iyi hoparlör
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Ramazana sadece 8 gün kaldı. Ramazan kolilerine göz atmanın tam zamanı! 👇🏻
Klasik giyim denildiğinde akla ilk gelen markalardan olan Pierre Cardin ürünlerine de göz atmayı unutmayın!
Çocuk gelişiminde önde gelen markalardan biri olan Clementoni'de de kaçırılmayacak indirimler var👇
Bu haftanın dillerden düşmeyen en çok satan 15 ürününü bu içerikte sizin için listelemiştik.
29 Şubat 2024 - 13 Mart 2024 Migroskop kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler öne çıktı👇
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2 Mart 2024 ŞOK Aktüel fırsatları kataloğunda ise öne çıkan ürün grubu çalışma koltuğu ve yapı malzemeleri oldu.
29 Şubat 2024 A101 Aldın Aldın kataloğunda Michael Kors ve Fossil saatler uygun fiyatları ve şıklıklarıyla fazlasıyla dikkat çekti.
27 Şubat - 1 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler kataloğunda dikkat çeken dikey süpürge, elektronik eşya çeşitleri ve daha fazlasına göz atmak isterseniz👇
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