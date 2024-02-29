29 Şubat - 13 Mart 2024 Migroskop Kataloğu
29 Şubat - 13 Mart 2024 Migroskop Kataloğu
Güncel Migros kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinin aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. Büyük marketlerin aktüel katalogları Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Migros'ta indirimli ürünleri görmek için Migros broşürünü incelemeye hemen başla. İndirimli 29 Şubat - 13 Mart 2024 Migros aktüel ürünleri aşağıda sizi bekliyor.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Ramazan Lezzet Paketi 2024 tekli ürün alımında 745,65 TL, koli alımlarında 499,95 TL
Geleneksel Ramazan Tatları👇
Ege Güllaç 300 g 79,90 TL
İster sahurda ister iftarda👇
Her 25 TL alışverişe SEÇ-AL👇
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Migros Ayçiçek Yağı 5 l Köşeli Pet 169 TL
Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap 360 g 129,90 TL
Migros Labne Peynir 200 g 28,50 TL
Migros Rize Siyah Çay 1000 g 87,90 TL
Migros İç Çeviz 150 g 55,90 TL
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Migros Keçiboynuzu Pekmezi 800 g 49,50 TL
Uzman Kasap ürünleri👇
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Özlem Dana Pastırma Çemeni Sıyrılmış 100 g 109 TL
Antrikot Pastırma 849 TL
Kefirzadem 1 l 59,95 TL
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Pınar Doğal Yoğurt 2 kg 99,95 TL
Komili Ayçiçek Yağı 5 l Pet 199,90 TL
Barilla Makarna çeşitlerinde %25 indirim👇
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Kühne ürünlerinde %25 indirim👇
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Uludağ Doğal Maden Suyu 29,90 TL
Cappy Geleneksel Limonata 1 l 20 TL
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Nutella 750 g 129,75 TL
By İzzet Antep Fıstığı 200 g 129,90 TL
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Ülker Napoliten 33 g 11,50 TL
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Whiskas ürünlerinde %25 indirim👇
Finish Ultimate Hepsi 1 Arada Tablet 58'li 349,90 TL
Vernel Max ve Supreme yumuşatıcılarda %25 indirim👇
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Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 169,90 TL
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Neutrogena Besleyici Bakım Kremi 50 TL
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Orkid Platinum Süper Eko Ped çeşitlerinde %35 indirim👇
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Kadınlar Günü'ne özel ışıldayan fırsatlar👇
2-8 Mart tarihleri arasında;
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6-10 Mart tarihleri arasında kitaplarda %40 indirim👇
8-12 Mart tarihleri arası Lav markalı ürünlerde %50 indirim👇
1-10 Mart tarihleri arası elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde %25 indirim👇
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