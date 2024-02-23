BİM'e Dikey Süpürge Geliyor! 27 Şubat- 1 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Dikey Süpürge Geliyor! 27 Şubat- 1 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
1 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 499 TL
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İş Araçları 99 TL
Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL
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