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ŞOK'a Dyson Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
20.02.2024 - 12:22

ŞOK 21 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Şubat 2024 - 27 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftanın İndirimleri;

Haftanın İndirimleri;

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Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL

  • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.399 TL 

  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL 

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL 

  • 500 ml Çelik Termos 199 TL 

  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 379 TL 

  • 12 Parça 4 Kişilik Kahvaltılık 339 TL 

  • 13 Parça Kahvaltı Takımı 279 TL 

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak 109 TL

  • 350 cc Borosilikat Titanic Bardak 44,95 TL 

  • Cam Pipetli Bardak 89,95 TL 

  • 230 ml Sprey Yağlık 49,95 TL 

  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak 69,95 TL 

  • Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 52,95 TL

  • 4'lü Kahve Takımı 169 TL 

  • Lina Çerezlik 10,95 TL 

  • Akasya Yaprak Çerezlik 19,95 TL

  • Seramik Pasta Tabağı 19,95 TL 

  • Ahşap Tepsi Seti 99,95 TL 

  • 2'li Evoks Pasta Seti 52,95 TL 

  • Aloe Vera Saksı Çiçeği 17,50 TL

  • Kaktüs 7,50 TL 

  • 3'lü Mermer Desenli Metal Ayaklı Zigon Sehpa 349 TL 

  • 3'lü Bienwood Bie Ahşap Plastik Saklama Kabı 99 TL 

  • Ahşap 3 Katlı Çok Amaçlı Raf 99 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

Bebek Nevresim Seti 199 TL

  • Anne Yanı Bebek Yatağı 259 TL 

  • Bebek Yorganı 145 TL 

  • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 49,95 TL 

  • 4'lü Ağız Silme Bezi 44,95 TL 

  • Bebek Yastığı 49,95 TL 

  • Bebek Nakışlı Kundak Banyo Havlusu 129 TL 

  • Katlanır Maşrapa 34,95 TL 

  • Katlanır Çocuk Küveti 319 TL 

  • Araba Lazımlık 149 TL 

  • Kanz Mama Sandalyesi 399 TL 

  • Pilsan Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 399 TL 

  • Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL 

  • Smart Bul Tak Araba 119 TL

  • Gokidy Bultak Kaplumbağa 79,95 TL 

  • Halkalı Araba 69,95 TL 

  • Duygusal Oyuncak Tırtıl 59,95 TL 

  • Kurbağa Kule 99,95 TL 

  • ERPA 3'lü Banyo Arkadaşları 59,95 TL 

  • Bebiş Bebek 119 TL 

  • Kırılmaz Arabalar 59,95 TL 

  • Sevimli Hayvanlı Aktivite Küpler 149 TL 

  • Komik Karakterler 3'lü 59,95 TL 

  • Sevimli Hayvanlı Aktivite Halısı 149 TL 

  • Sevimli Hayvanlar Ailesi 129 TL

Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL

  • Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.899 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL

  • Soultech Akıllı Wifi Güvenlik ve Bebek Kamerası 899 TL

  • Philips 800i Serisi Hava Temizleme Cihazı 5.999 TL 

  • Hoover 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 12.699 TL

  • Soultech O2Teen Hava Temizleyici 2.189 TL

  • Neutron Ninni Söyleyebilen Akıllı Gece Görüşlü Bebek Kamerası 1.449 TL

  • Kiwi Bebek Mama Hazırlayıcı 1.379 TL

  • Kiwi Usb Biberon Isıtıcı 309 TL

  • Kiwi Kbaby 90 Dijital Termometre Isı Sıcaklık ve Nem Ölçer 279 TL

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Ahşap Hamak 1.099 TL

Ahşap Hamak 1.099 TL

  • Ahşap Mdf Tekerlekli Bebek Beşiği 1.699 TL

  • Ahşap Çatılı Saray Beşik 2.499 TL

  • Ahşap Mdf Duvar Kitaplığı 589 TL

  • Ahşap Fotoğraf Makinesi 139 TL

  • Oyuncaklı Ahşap Ana Kucağı 969 TL

  • 2'li Sandalye Masa Takımı 859 TL

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