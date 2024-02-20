ŞOK'a Dyson Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Dyson Süpürge Geliyor! 21 Şubat 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 21 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Şubat 2024 - 27 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Haftanın İndirimleri;
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Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.999 TL
Bebek Nevresim Seti 199 TL
Altus 1000 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.999 TL
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Ahşap Hamak 1.099 TL
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