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Zamanı Geldi! Dört Yılda Bir Gelen Efsane Şubat İndirimlerinin Öne Çıkan Parçaları

etiket Zamanı Geldi! Dört Yılda Bir Gelen Efsane Şubat İndirimlerinin Öne Çıkan Parçaları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:59 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 15:01

Şubat indirimleri başladı. İndirimlerden kaçırmamanız gereken ürünleri derledik. Elektronikten giyime farklı kategorilerdeki indirimli ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Rapid Air Teknolojisi ile olan Philips Airfryer kullanarak az yağla lezzetli yemekler yapmak mümkün. 13'ü 1 arada pişirme işlevi olan ürünle her şey yapılabiliyor. Dokunmatik ekranıyla kullanmak çok kolay. 

%5 indirime ek sepette de indirim gören ürünün fiyatı 2.244 TL.

4 kişilik çekirdek bir aileye yeterli bence. 4 adet tavuk budu sığar ölçüde. Patates ise mükemmel oluyor.

NutriU uygulaması sayesinde tarif bulmak çok rahat. Bu ürüne hemen ulaşmak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Apple Watch Seri 9

Apple Watch Seri 9

Apple Watch almayı düşünenler varsa bu indirimlerden kaçırmayın. Sağlık verilerinizi takip eden Apple Watch ile aynı zamanda uyku takibinizi yapabiliyorsunuz. Telefonunuz yanınızda değilse bile arama yapmak veya mesaj almak mümkün.

Çok güzel gerçekten, bileğim ince olmasına rağmen yine de güzel duruyor. Şarjı çok hızlı bitiriyor ama bazı ayarları değiştirdiğinizde 2 gün gidebilir.

Şu an Apple Watch 13.224 TL. 

Su geçirmezlik özelliği de olan akıllı saati almak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Xiaomi Smart Kamera

Xiaomi Smart Kamera

Bebekli veya evcil hayvanlı evler için gerekli kameranın 3MP kamerası var. Kesintisiz gece görüşü olan kamerayla her anınızı en net şekilde izlemeniz mümkün. Kameranın çift yönlü sesli görüşme desteği de var. 

İndirimli hali 1.213 TL olan kamera kaçırılmayacak bir fırsat.

Efsane bir ürün. Kablolu ev güvenlik kameraları yerine bundan 3 tane al kafan rahat etsin. 200mbps/20mbps hızı var, görüntü çok kaliteli geliyor.

Uygulama üzerinden takip edilebilen kamerayı almak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Bella Maison Santorini Nevresim Takımı

Bella Maison Santorini Nevresim Takımı

%100 pamuk nevresim takımı her eve lazım. 2 yastık ve 1 nevresimle gelen takım 260 x 240 cm boyutunda. 

3.999 TL'den sepette 1.400 TL'ye düşen takım şıklığıyla odanızın havasını değiştirecek.

Hazır indirimdeyken bu takımı kaçırmamak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC8049/01 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Hala evinizde bir dikey süpürgeniz yoksa şimdi almanın tam sırası. 5 saat şarj olan model 70 dakika boyunca çalışabiliyor. Tüm evi temizlemek için bu süpürge size yeter!

Öncelikle kargo çok hızlı geldi. Paketlemede ise orijinal kutu ile geldi, ürünümüzde herhangi bir deformasyon yoktu. Satıcıya teşekkür ederiz. Ürüne gelince; bundan önce süpürge yapmıyormuşuz meğerse. Emiş gücü ve kullanımı çok iyi. İdeal hafiflikte. Büyük başlığın altında bulunan plastiklerden dolayı halıda kayarken biraz zorlanabiliyor ama açıyı biraz değiştirince daha kolay kayıyor. Evde kedimiz var, küçük başlık koltuktaki bütün tüyleri çok rahat topladı. Araç aparatı çok kullanışlı. Hortumu uzayıp kısalabiliyor o yüzden araç için çok kullanışlı. 8043 modeliyle aynı ürün aslında ama bu üründe araç kiti ve ekstra filtre olduğu için tercih ettik. Araç için kullanmayı düşünüyorsanız kesinlikle 8049'u tercih edin çünkü dediğim gibi araç kiti çok kullanışlı. Start tuşuna sürekli basılması gerekmiyor. 3 kademeli emiş gücü var ve 1. kademe gayet yeterli oluyor. Kesinlikle tavsiye edilir

İndirimli fiyatı 12.824 TL olan süpürge evde işleri kolaylaştırıyor. 

Bu süpürgeyi almak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Elektrikli Süpürge

Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Elektrikli Süpürge

Toz torbasız süpürge oldukça kullanışlı. 70 dB ses seviyesiyle kimseyi rahatsız etmeden süpürge yapmak mümkün. 750 Watt gücü ile temizlik kolaylaşıyor. 3.5 litre toz hacmi sayesinde ev temizlerken sürekli boşaltmanız gerekmiyor.

5.742 TL'lik süpürgeyi indirimler bitmeden almak için tıklayın.

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Bosch Gsb 550 Profesyonel Darbeli Matkap

Bosch Gsb 550 Profesyonel Darbeli Matkap

1000 Watt gücündeki matkapla evdeki işlerinizi kolayca halledebileceksiniz. Beton delebileceğiniz matkapla istediğiniz şekilde delme işlemi yapabilirsiniz. 

Matkabın indirimli fiyatı 3.420 TL.

Evinizde matkabınız yoksa indirimli fiyattan almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Apliqa Günay Siyah Modern Avize

Apliqa Günay Siyah Modern Avize

4'lü bu avize salonlara çok yakışıyor. 85 x 67 cm boyutlarındaki avize 1,7 kg ağırlığında. 4 tane ampul yeri olduğu için koyulduğu odayı ışıl ışıl yapıyor. 

649,50 TL olan avizeyi indirim bitmeden hemen sepete atın!

Modern görünümüyle şık bu avizeyi almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

LEGO® Friends Sihirli Akrobasi 41686 Yapım Seti

LEGO® Friends Sihirli Akrobasi 41686 Yapım Seti

223 parçalık seti çocuğunuza hediye olarak alabilirsiniz. Akrobasi gösterileri yapmak için ideal seti çocuğunuz önce kuruyor daha sonra onunla oynayabiliyor. 

%48 indirimle kaçırılmayacak lego setinin fiyatı 799 TL.

Birçok aksesuara sahip yapım setini satın almak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Xiaomi Mijia Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Hepimizin kıyafetleri zamanla tüyleniyor. Özellikle kazaklarda sıklıkla gördüğümüz tüylenme sorununun önüne geçmek için tüy temizleme makinesine ihtiyacınız var. Tek şarjla 1.5 saat kullanmak mümkün. 5 bıçaklı tasarımıyla tüylenme sorununu kökünden çözüyor.

Xiaomi'nin tüy temizleme makinesi 356,55 TL'ye düşmüş. 

Bu ürünü denemek için tıklayın.

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Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası

Effe Yapı Dekor Siyah Metal Çerçeveli Ayaklı Boy Aynası

Instagram fenomenlerinin hepsinde olan aynayı siz de istiyorsanız indirimdeyken hemen alın deriz!

Bu ayna 180 x 70 cm boyutlarında. Metal çerçevesiyle oldukça şık duran aynayı almak istiyorsanız şu an 1.840 TL.

Bu aynayı beğendiyseniz tıklayın.

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Columbia Power Lite Erkek Yelek

Columbia Power Lite Erkek Yelek

Columbia'nın kalitesine diyecek yok. Kalitesine herkesin bayılacağı yelek suya dayanıklı kumaştan üretilmiş. İç güvenlik cebi ve fermuarlı el cepleri olan yeleği indirimdeyken kaçırmayın.

Şu an Columbia ürünlerinde büyük indirim var. Bu yeleği fiyatı normalde 8.369 TL. İndirimli fiyatı ise 5.579 TL. Sepette ise bu yeleğin fiyatı 4.463 TL oluyor.

Kaliteli bu yeleği almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Anker Soundcore Life Q10i Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulaklık

Anker Soundcore Life Q10i Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulaklık

60 saate varan çalma süresi ile müziğiniz hiç susmayacak! Yüksek çözünürlüklü sesi sayesinde müzik dinlerken her şeyi net duymanız mümkün. 

999 TL'den 924 TL'ye düşen kulaklık kaçmaz.

Katlanabilir tasarımı sayesinde her yere götürebileceğiniz kulaklığı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Fissler Vitaquick Blue Point Düdüklü Tencere

Fissler Vitaquick Blue Point Düdüklü Tencere

3.5 litrelik düdüklü tencereyle yemek pişirmek kolaylaşıyor. %100 Alman üretimi tencere ile %70 zamandan ve %50 enerjiden tasarruf etmeniz mümkün. Bu tencere, pişirirken besinin vitaminlerini içinde tutuyor. 

Çalışan biri olarak çok memnunum. 3 kişilik bir aileyiz. 4 kişiye kadar bence ideal 3.5 lt. Bakliyatlar, et yemekleri süper hızlı sekilde pişiyor. Kullanımı da çok kolay. Özellikle vakti dar olanlar için tavsiye ederim. Yemek pişirmek icin vakit sorunu yoksa fiyatından dolayı çok da olmazsa olmaz değil tabii ki.

24.999 TL'den 18.999 TL'ye düşen Fissler, sepette ise 17.479 TL'ye düşüyor. 

Paslanmaz çelik yapısıyla çok kullanışlı düdüklü tencere için tıklayın.

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Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

Yazın en gerekli aksesuarlardan biri gözlükler. Gözünüzü güneşten korurken tarz katan Ray-Ban gözlükler şu an indirimde.

Ray-Ban gözlüklerin en klasik modellerinden biri olan gözlük 2.998 TL. Sepette ise 2.923 TL'ye düşüyor.

Bu gözlük için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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