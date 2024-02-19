Zamanı Geldi! Dört Yılda Bir Gelen Efsane Şubat İndirimlerinin Öne Çıkan Parçaları

Rapid Air Teknolojisi ile olan Philips Airfryer kullanarak az yağla lezzetli yemekler yapmak mümkün. 13'ü 1 arada pişirme işlevi olan ürünle her şey yapılabiliyor. Dokunmatik ekranıyla kullanmak çok kolay.

%5 indirime ek sepette de indirim gören ürünün fiyatı 2.244 TL.

4 kişilik çekirdek bir aileye yeterli bence. 4 adet tavuk budu sığar ölçüde. Patates ise mükemmel oluyor.

NutriU uygulaması sayesinde tarif bulmak çok rahat. Bu ürüne hemen ulaşmak için tıklayın.

İndirimde yer alan bütün marka ve ürünlere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.