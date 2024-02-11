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Kullanır Kullanmaz Tüm Sevdiklerinize Önermek İsteyeceğiniz Elektronik Ürünler

etiket Kullanır Kullanmaz Tüm Sevdiklerinize Önermek İsteyeceğiniz Elektronik Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 14:44

Elektronik ürün alırken karar vermek çok zor bir süreç. Ama iyi bir tane bulduysanız kaçırmamanız gerekiyor. Kendinize alıp beğendikten sonra etraftaki herkese aldıracağınız elektronik ürünleri sizin için derledik. Gelin bu muhteşem ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hoover NDEH 10A2TSBE-17 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Hoover NDEH 10A2TSBE-17 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

WiFi ve bluetooth bağlantılı kurutma makinesi 10 kg kurutabiliyor. Yüksek performanslı ve tasarruflu kurutma yapan makine her eve lazım. Uzaktan kontrol etmeye imkan veren özelliği sayesinde evde yokken ya da başka odadayken makinenizi kontrol edebilirsiniz.

Cumartesi sipariş verdim, pazartesi elimizdeydi. Fiyat olarak çok uyguna aldık, performans olarak çok iyi. Boşuna çok paralar vermeye gerek yok. Wi-Fi uygulaması da çok faydalı, her programı nasıl kullanacağımızı açıklıyor. İçinden çıkan suyu ve tozu görünce şaşırıp kalıyor insan ve de yumuşacık yapıyor. Çok beğendik, şu anlık iyi yani. Zamanla kullandıkça daha iyi anlayacağım.

Ürünün fiyatı 18.999 TL.

Kurutma makinesi almak istiyorsanız hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Philips LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips LatteGo EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Dışarıda içtiğiniz o lezzetli kahveleri evde yapmak istiyorsanız bu makine şart. 12 bardak kahve yapabilen makine ile espresso, sade kahve, cappuccino ve latte macchiato çeşitlerini yapmak mümkün. Temizliği oldukça kolay makineyi beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T 8000PA Akıllı Robot Süpürge

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T 8000PA Akıllı Robot Süpürge

Evinizi temizlerken robot süpürgeler çok yardımcı oluyor. Kıl dolanma önleyici teknolojisi bulunan süpürgenin 8000 Pa vakum gücü var. 180 m2'lik evi kolaylıkla temizlemeyi sağlayan Xiaomi robot süpürgenin 3 farklı su tank ayarı bulunuyor.

17.369 TL olan robot süpürge için tıklayın.

HEPSİBURADA

Philips PSG9050 Buhar Kazanlı Ütü

Philips PSG9050 Buhar Kazanlı Ütü

Taban kamerası ve yapay zekası ile dünyanın ilk ütüsü olan Philips ütü, ütülediğiniz kumaşı tanıyor. Siz hiç yorulmadan o ideal buharı ve sıcaklığı ayarlıyor. Kırışıklıkları kolayca gideren kazanlı ütü evde işlerinizi kolaylaştırıyor.

Kendi kendine kapanan ütüye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge S8

Evlerin en büyük ihtiyaçlarından olan robot süpürge 2200 Watt gücünde. 51 Db ses seviyesi sayesinde çalışırken sizi rahatsız etmeyen bu robot süpürge 120 dakika boyunca kullanılabiliyor.

Yer silme özelliği de olan Roborock süpürgeyi satın almak için tıklayın.

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Philips Azur 8000 Serisi DST8050/20 Optimaltemp Buharlı Ütü

Philips Azur 8000 Serisi DST8050/20 Optimaltemp Buharlı Ütü

Tek seferde mükemmel sonuçlar almak istiyorsanız bu buharlı ütüyü alabilirsiniz. 3000 Watt güce sahip ütü sensörü sayesinde buharı otomatik ayarlıyor. Sıfır yanık garantisi olan buharlı ütü kumaşların hiçbirinde yanığa neden olmuyor. 

8 dakika sonra otomatik kapanan ütü için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

9 kiloluk bu kurutma makinesi sayesinde çok rahat edeceksiniz. 15 programı bulunan kurutma makinesi ile evdeki her kıyafetinize uygun kurutma yapabiliyorsunuz.

Şu anda %3 indirimli olan kurutma makinesi 16.000 TL.

Bugunevimenealdım (bena) Yasemin Hanım'ın tavsiyesi üzerine kurutmayı aldım. Anlık takip ettiğimde inanılmaz fırsatları yakalıyor ve indirimden yararlanıyorum. Büyük rahatlık ve kolaylıkmış benaya minnettarım. Tek pişmanlığım geç almış olmam. Neredeyse çoğu programı denedim ve çok memnunum.. Artık nereye asayım, ne zaman kuruyacak derdim kalmadı. Arçelik servisi makinayla birlikte ara aparatı da getirerek ücretsiz kurulumu sağladı. Hepsiburada, grundig ve benaya teşekkür ederim.

Bu ürün için tıklayın.

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Philips Premium HD9650/90 Airfryer XXL

Philips Premium HD9650/90 Airfryer XXL

1.4 kiloluk sepeti olan Philips Airfryer XXL ile yağsız yemekler yapmak mümkün. Pişirme ayarlarınızı kaydetmeye imkan veren ürünün dokunmatik ekranı var. Bulaşık makinesinde yıkanabilen Philips Airfryer'ın NutirU uygulaması sayesinde birçok tarife ulaşabilirsiniz.

Keşke daha önce alsaymışım dedim. Yıllardır öbür markayı alsam mı acaba deyip almazdım.  Sonra bi araştırırken buna takıldım. Bu ürün bence çok daha kullanışlı. Diğeri kardeşimde var biliyorum. Onda pişireceğin seçenekler daha sınırlı sanki. Bu çok pratik bi mini fırın gibi. Patateste zaten on numara. Tavuk kanat, nuget , soğan halkası her şey çok güzel oluyor. Cupcake, browni yapılıyor kısa sürede.  Benim için sebzeleri azıcık yağ ve baharatla 10 dakikada lezzetli halde pişirmesi çok sağlıklı oldu. Bin çeşit tarif yapılabilir, iki ayda onlarca şey denedim ben. Nette tarif çokça var. Yorum okumak alışverişlerde benim için önemli, o yüzden uzunca yorumladım.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

Samsung VS20B75ACR5/TR Jet 75E Dikey Şarjlı Süpürge

0.8 litre toz haznesi bulunan Samsung şarjlı süpürgeyi 60 dakika boyunca kullanmanız mümkün. LED ekranı sayesinde rahat edeceğiniz süpürgenin evcil hayvana özel başlığı bulunuyor. Evi temizlemeyi kolaylaştıracak bu süpürgeyi kaçırmayın deriz!

Ürün süper. Yerde, halıda, koltukta zerre kadar bişey bırakmıyor. Diğer fiyatı yüksek markaları almaya hiç gerek yok. Yaklaşık aldığımdan bu yana kullanıyorum, hiçbir sorunla karşılaşmadım. Kalite kendini belli ediyor, alacaklara tavsiyem birçok marka araştırdım. Bunda karar verdim, bence bu fiyata kaçırmayın. Alın, aldırın, tavsiye edin. Pişman olmazsınız. Hepsiburadaya satıcıya teşekkür ederim, herkese güzel bir yıl diliyorum.

Dikey bir süpürge almak istiyorsanız tıklayın

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Xiaomi Mi Smart AirFryer 6 L Fritöz

Xiaomi Mi Smart AirFryer 6 L Fritöz

Yağsız fritözden çok daha fazlası olan Xiaomi Airfryer aynı zamanda yoğurt makinesi, meyve kurutucusu, mikrodalga fırın ve elektrikli fırın olarak kullanılabiliyor. Sağlıklı kızarmalar yapmak için bu ürün şart. Önceden ayarlanabilen ürün sayesinde eve geldiğinizde sıcacık yemeğiniz hazır oluyor.

%6 indirimle 3.399 TL olan ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W(S) Silver Serisi A++ Enerji Sınıfı 12.000 Btu/h Inverter Klima

Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W(S) Silver Serisi A++ Enerji Sınıfı 12.000 Btu/h Inverter Klima

Yüksek verimlilik sunan klima %50'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Kendi kendini temizleme işlevi olan Mitsubishi klimanın çalışması bitince temizleme özelliği devreye giriyor. Anti-mikrobik fanı sayesinde küf, bakteri ve mikropları güvenli şekilde temizliyor. 

İç ünitesinde sıcaklık ölçer, nem ölçer ve dış ünitesinde sıcaklık ölçer bulunan klimayı almak için tıklayın.

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Siemens TE655203RW Eq.6 Plus Tam Otomatik Espresso Makinesi

Siemens TE655203RW Eq.6 Plus Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahve içmeden duramıyorsanız bu makine eviniz için şart. Aynı anda 2 sade veya sütlü içecek yapabilen makine tek tuşla kahvelerinizi hazırlıyor. Buharla otomatik temizleme yapan kahve makinesine kişisel tercihlerinizi kaydedip sonra istediğiniz kahveyi yaptırabiliyorsunuz. 

Mis gibi kahveler içmek için tıklayın.

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Braun Silk Expert Pro 3

Braun Silk Expert Pro 3

Cilt rengininizi okuyarak yoğunluk seviyesini kendi ayarlayan Braun Silk Expert Pro 3 ile tüylerden kolayca kurtulabiliyorsunuz. Hassas cilt modu sayesinde hassas bölgelerde bile rahat ediyorsunuz. İlk defa kullananlar için ideal ürünün 3 yoğunluk düzeyi var.

Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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