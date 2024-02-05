2024’te Evinizi Akıllı Bir Cennete Dönüştürecek Teknolojik Ürünler

Evleri artık akıllı hale getirmek çok kolay. Uzaktan birçok şeyi kontrol edebileceğiniz bir eviniz olsun istiyorsanız bu ürünlere ihtiyacınız var. Gelin evinizi akıllandıracak ürünlere birlikte bakalım...

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