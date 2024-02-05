Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
2024’te Evinizi Akıllı Bir Cennete Dönüştürecek Teknolojik Ürünler

etiket 2024’te Evinizi Akıllı Bir Cennete Dönüştürecek Teknolojik Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 13:21

Evleri artık akıllı hale getirmek çok kolay. Uzaktan birçok şeyi kontrol edebileceğiniz bir eviniz olsun istiyorsanız bu ürünlere ihtiyacınız var. Gelin evinizi akıllandıracak ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

TP-Link Tapo L510E Ayarlanabilir Akıllı Wi-Fi Ampulü

TP-Link Tapo L510E Ayarlanabilir Akıllı Wi-Fi Ampulü

60 Wattlık bu ampülü uzaktan kontrol etmek mümkün. Evinizde istediğiniz atmosferi yaratmak için yerinizden kalkmanıza bile gerek yok. TP-Link ampülü kullanarak açılıp kapanma zamanını ayarlamak için program oluşturabilirsiniz. 

Bu ampül 212 TL.

Ürün gayet kullanışlı. Kurumu da oldukça basit, uygulama Türkçe olduğu için kurulum ve kullanımda sorun olmuyor.

Sesle de kontrol edilebilen ampül için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

FIOERDTUIE AB Tak WiFi Işık Duvar Anahtarı

FIOERDTUIE AB Tak WiFi Işık Duvar Anahtarı

Aşınmaya dayanıklı bu kırılmaz duvar anahtarı ABS'den yapılmış. Akıllı telefon ve sesle kontrol edilebilen anahtarı dokunmatik olarak kontrol etmek de mümkün. Evde birçok alanda kullanılabilen anahtar ile eviniz çok daha akıllı!

Hızlı teslimat, görseldeki gibi eksiksiz geldi.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

Weytoll Tuya Wifi Doğalgaz Sensörü

Weytoll Tuya Wifi Doğalgaz Sensörü

Evinizde gaz kaçağı olmaması için bu sensör şart. Tek bakışta her şeyi kolayca görmenizi sağlayan LCD ekranı ile bu ürünle çok rahat edeceksiniz. Üzerinde uyarı işaretleri olan sensör aynı zamanda cep telefonuna da bildirim gönderiyor. 

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Anker Eufy Akıllı Güvenlik Alarmı

Anker Eufy Akıllı Güvenlik Alarmı

Kapı veya pencereye takılabilen bu sensör evinizi hırsızlara karşı koruyor. Arkasındaki bandı çıkararak kolayca yapıştırmanız mümkün. 2 yıllık pil ömrü olan sensörü uzun süre kullanabileceksiniz. Zorla girildiğinde 100 desibel siren sesi çıkaran alarm aynı zamanda telefona da bildirim gönderiyor.

Bu alarm için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

Xiaomi'nin en beğenilen ürünlerinden biri olan akıllı tartı ile vücudunuzu yakından takip edebileceksiniz. Yetişkin ve çocuklar için ideal tartıyı aynı zamanda meyve veya sebze tartmak için de kullanabilirsiniz. 16 profile kadar saklayabilen tartının şık LED ekranı ile kolayca verileri görmek mümkün.

509 TL olan tartıyı satın almak için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fonri Wi-Fi Akıllı Priz

Fonri Wi-Fi Akıllı Priz

Kolayca kurulup kolayca kullanılabilen akıllı priz sayesinde uygulama üzerinden evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Elektrikli cihazlarınızı açıp kapatmak için akıllı prizin uygulamasını kullanmanız mümkün. 

Programlanabilen prizi satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Xiaomi Akıllı Kamera

Xiaomi Akıllı Kamera

Evde bebek veya evcil hayvan varsa bu kamera şart. 360 derece dönebilen kamera ile net görüntü kayıtları alabileceksiniz. İç mekan için ideal kameralardan olan Xiaomi akıllı kamera, iki yönlü gerçek zamanlı sesli aramaları da destekliyor.

Bu kamera için tıklayın.

AMAZON

Fonri Akıllı Kablosuz Hareket Sensörü

Fonri Akıllı Kablosuz Hareket Sensörü

Wifi üzerinden kontrol edilebilen hareket sensörü ile yaşam alanınızdaki tüm hareketleri takip edebiliyorsunuz. Telefonunuza bağlayarak her anı takip etmeniz mümkün. Bu hareket sensörünün uygulaması üzerinden alarm modunu açıp kapatabilirsiniz.

Kılavuzun ve uygulamanın Türkçe oluşu güzel. Kurulum basitti. Uygulamadan anlık bildirim atıyor. Diğer ürünleri ile senaryolar üretip kullanmayı planlıyorum.

Bu sensörü almak için tıklayın.

AMAZON

Quoya Akıllı Elektrikli Zincirli Stor Perde

Quoya Akıllı Elektrikli Zincirli Stor Perde

Stor perdeyi uygulama üzerinden açıp kapamaya imkan veren sistemi kurmak çok kolay. Elektirikle çalışan motor sistemi bulunan ürünü sesle kontrol etmek de mümkün.

Bu ürünün fiyatı 1.253 TL.

Uygulamayla çalışan akıllı sistemi almak için tıklayın.

AMAZON

SwitchBot Termometre

SwitchBot Termometre

İç mekana uygun termometre iki cinste de sıcaklığı ve nemi gösteriyor. 3 inçlik büyük ekranı sayesinde kolayca verileri görebiliyorsunuz. Uygulama sayesinde kolayca verileri kaydedip aktarabiliyorsunuz. 

Bu termometre için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yale Akıllı Dolap Kilidi

Yale Akıllı Dolap Kilidi

Özellikle çocuklu evler için mutlaka alınması gereken dolap kilidi sayesinde dolabınızın içindekilere çocuklarınız erişemiyor. Değerli eşyaları korumak için de kullanabileceğiniz kilidi açmak için uygulamayı kullanmanız mümkün. 

Anahtar kullanmadan dolapları açıp kapatabilmek için hemen tıklayabilirsiniz.

AMAZON

KETOTEK Termostat

KETOTEK Termostat

Akıllı termostat sayesinde evi kontrol etmek çok kolaylaşıyor. WiFi özellikli bu termostatı akıllı telefondan kontrol etmek mümkün. Sesli şekilde de kontrol edilebilen termostat ile evinizi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 

Özel modları bulunan termostatı almak için tıklayın.

AMAZON

Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

Petkit Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

Kedisi olanların mutlaka alması gereken kedi tuvaleti hayatı kolaylaştırıyor. Özellikle fazla kediniz varsa bu tuvaleti mutlaka satın alın! WiFi üzerinden bağlanabileceğiniz tuvalete kediniz ne zaman girmiş takip etmeniz mümkün. Kumu temizlemek için tek tuşa basmanız yetiyor. 

3 gündür kullanıyorum. 2 kedim var. İyi ki almışım dedirten cihazlardan biri oldu. Telefonunuzla wi-fi üzerinden bağlanıyorsunuz. Hangi kedi ne zaman girdi, takip edebiliyorsunuz ve ister otomatik isterseniz manuel olarak tek bir tuşla oturduğunuz yerden kumu temizliyorsunuz. Temizleme bittikten sonra içindeki otomatik sprey ile güzel bir koku fıslatıyor. Çıkan artıklar bir haznede birikiyor, o dolduğunda yine size uyarı veriyor. Koku yok, sızıntı vs yok. Hayat kurtaran bir cihaz.. Ben çok memnunum.. Tavsiye ederim.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Gym Locker Asma Kilit

Gym Locker Asma Kilit

Asma kilit evde kullanılabilen ürünlerden. Uzaktan yetkilendirme ile kilidi açabileceğiniz bu ürün asıl olarak parmakla açılıyor. 2000'den fazla kez açılabilen kilit sayesinde eşyalarınızı koruyabileceksiniz.

Hızlıca açılabilen kilidi almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Otomatik Kedi Besleyici

Otomatik Kedi Besleyici

4 litrelik bu mama kabı sayesinde siz dışarıda olsanız bile kedinizi kolayca besleyebileceksiniz. Telefon uygulaması sayesinde uzaktan bağlanıp kontrol edebileceğiniz bu otomatik besleyici elektrik kesilse bile yedek pili sayesinde kullanılmaya devam edebiliyor. 

Evcil hayvanın yemek yemesini hatırlatmak için ses çıkaran bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?