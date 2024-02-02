Sevgililer Günü Hediyeniz Hazır! Kokusuyla Hem Sizin Hem Sevgilinizin Kalbini Fethedecek Parfümler

Duygusal ve doğal bir koku karakteri olan Versace parfümün ikonik bir kapak tasarımı var. Versace'nin imza kokularından biri olan bu parfüm ile kokunuza herkes bayılıyor.

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