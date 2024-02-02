Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Sevgililer Günü Hediyeniz Hazır! Kokusuyla Hem Sizin Hem Sevgilinizin Kalbini Fethedecek Parfümler

etiket Sevgililer Günü Hediyeniz Hazır! Kokusuyla Hem Sizin Hem Sevgilinizin Kalbini Fethedecek Parfümler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 16:06

Parfümler en çok kullanılan kozmetik ürünlerinden. Hazır Sevgililer Günü yaklaşmışken ister kendinize ister sevdiğinize parfüm hediye almak istiyorsanız bu içerik tam size göre. Gelin en sevilen parfümlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

 'Bu içerik 02.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

Versace Crystal Noir EDP 90 ml Kadın Parfüm

Duygusal ve doğal bir koku karakteri olan Versace parfümün ikonik bir kapak tasarımı var. Versace'nin imza kokularından biri olan bu parfüm ile kokunuza herkes bayılıyor. 

Yoğunlaştırılmış formülü sayesinde uzun süre kalıcılık sağlayan parfümü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Burberry Classic Edt 100 Ml Erkek Parfüm

Burberry Classic Edt 100 Ml Erkek Parfüm

Tüm cilt tiplerine uygun parfüm odunsu kokuya sahip. Tam bir klasik erkek parfümü olan Burberry şık koku sevenlerin bayılacağı cinsten. Bergamot, nane ve lavanta gibi kokuları barındıran bu erkek parfüm günlük kullanıma uygun.

Bu erkek parfümünün fiyatı şu an 1.256 TL.

Mükemmel ve kalıcı bir koku. Erkekte adı gibi klasik olmuş çok net bir parfüm. Beğenmeyen bir tane bile kız arkadaşım yok ama en önemlisi ben çok beğeniyorum.

Tene veya kıyafetlere uygulanabilen parfümü almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Emporio Armani Stronger With You Intensely Edp 100 ml Erkek Parfüm

Erkeği temsil eden bu koku yoğun bir parfüm. Menekşe, lavanta gibi kokulardan oluşan parfüm gün boyu kalıcı. Sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz parfümü isterseniz kendiniz için de alabilirsiniz. Şişesine ayrı kokusuna ayrı bayılacağınız parfümü hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Kokusu hoş, gün boyu buram buram kokuyor. Parfümde orijinallik çok önemli, cosmoland'den almaya özen gösteriyorum.

HEPSİBURADA

Giorgio Armani Si Edp 100 Ml Kadın Parfümü

Giorgio Armani Si Edp 100 Ml Kadın Parfümü

Uzun süre kalıcı kokuya sahip parfüm tüm cilt tiplerine uygun. Şık parfümlerden olan Giorgio Armani, yoğun bir kokuya sahip. Bu parfüm, kadınların severek kullandıkları kokulardan.

Günlük olarak kullanılabilen parfümü satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Lancome La Vie Est Belle EDP 100 ml Kadın Parfümü

Lancome La Vie Est Belle EDP 100 ml Kadın Parfümü

Sevilen kokulardan olan Lancome La Vie Est Belle, olağanüstü bir koku. Yasemin ve portakal çiçeği gibi kokulardan oluşan parfümün şişesi de çok şık. Kokusu kalıcı bu güzel parfümü günlük olarak kullanmanız mümkün.

Ürünü hep Lancome'den alırdım. Bu indirime denk gelince aldım. Baya baya da iyiydi fiyatı. Ürün geldi, kod sorguladım orijinal (kodu da çakma yapmadılarsa tabi) kullandıkça yorumumu güncellerim.

3.774 TL olan parfümü almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda

Calvin Klein Obsession Edt 125 ml Erkek Parfüm

Calvin Klein Obsession Edt 125 ml Erkek Parfüm

Bu parfüm, Calvin Klein'in klasik kokularından. Severek kullanılan bu parfüm günlük olarak dışarı çıkarken sıkabileceğiniz bir koku. Ağır kokulardan biri olan Calvin Klein'i bir alan bir daha bırakamıyor!

Klasik bir kokudur, kör alış yapmayın. Klasikleri sevenlere hitap eder, gençlere, popüler kültüre bağlı kalanlara, herkesin beğeneceği türde koku arayanlara hitap etmez. Günümüzün şekerli, tek düze kokularından değil. Özel ve karakterli bir kokudur. Fiyatı yanıltmasın, CK'nın en iyi parfümü olabilir.

Bu parfüm için tıklayın.

HEPSİBURADA

Bvlgari Wood Essence Edp 100 ml Erkek Parfüm

Bvlgari Wood Essence Edp 100 ml Erkek Parfüm

Narenciye ve baharat kokularından oluşan bu parfüm erkeklere özel. Ferah ve canlı hissettiren parfüm alanın bir daha vazgeçemeyeceği bir ürün. Efsane kokulardan olan Bvlgari Wood'u mutlaka deneyin!

Ben beğenmedim ama kız arkadaşlarım hasta oldu kokuya.. Sanırım zevksiz olan benim ama neticede kızların beğenmesi benim beğenmemden daha önemli >D

Bu parfüme ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Bvlgari Aqva Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Bvlgari Aqva Edt 100 Ml Erkek Parfümü

Maskülen bir okyanus kokusu olan Bvlgari Aqva, erkeklerin seveceği parfümlerden biri. 2.331 TL olan bu parfüm tüm cilt tipleri için uygun. Denizin kokusunu üstünüzde taşımak için bu parfümü deneyebilirsiniz.

Beğenilen parfümlerden biri olan bu parfümü almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Hugo Boss Bottled Edp 100 ml

Hugo Boss Bottled Edp 100 ml

Kalıcı parfüm arıyorsanız Hugo Boss'ı deneyebilirsiniz. Sıcak ve baharatlı kokulardan olan parfüm taze ve meyveli üst nota ile dengelenmiş. Aldığım parfümün hem kalıcılığı yüksek olsun hem de güzel koksun diyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Kokusunu çok beğendim. Çevremdekilerde beğendi. Kalıcılığı ise mükemmel.

Bu parfüm için tıklayın.

HEPSİBURADA

Yves Saint Laurent Cinema Edp 90 Ml Kadın Parfümü

Yves Saint Laurent Cinema Edp 90 Ml Kadın Parfümü

Çiçeksi kokulardan Yves Saint Laurent, kadınların çok seveceği bir parfüm. İhtişamlı parfüm şişesi ve eşsiz kokusuyla mis gibi kokan parfüm temiz tene veya kıyafete sıkılabiliyor.

Efsane parfüm.

İstenilen sıklıkta kullanabileceğiniz parfümü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dolce & Gabbana Devotion Edp 100 ml

Dolce & Gabbana Devotion Edp 100 ml

Şekerli kokulardan olan Dolce & Gabbana Devotion baştan çıkarıcı bir koku olarak tanımlanıyor. Portakal çiçeği ve vanilya kokulu parfüm şu an %5 indirimde. İndirimli fiyatı 3.180 TL olan parfümün kokusu taze hissettiriyor. 

Bu parfümü merak ediyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA

Chloe Nomade Edp Spray 75 ml Kadın Parfüm

Chloe Nomade Edp Spray 75 ml Kadın Parfüm

Kendinden emin olan kadınların sevdiği parfümlerden olan Chloe Nomade, çiçeksi kokulardan biri. Kokusuna hayran bırakan parfümü sıktığınızda herkes parfümünüzün ne olduğunu soracak!

Boğmayan kokusuyla hemen denemeniz gereken parfüm için tıklayın.

HEPSİBURADA

Gucci Guilty Ph Edp Parfüm 90 ml

Gucci Guilty Ph Edp Parfüm 90 ml

Klasik Gucci parfümlerinden olan bu ürün klasik kokulardan uzaklaşmak istemeyenler için ideal. Şişesiyle ve kokusuyla harika bir parfüm almak istiyorsanız kaçırmayın!

Bu parfüm şu an %5 indirimde. 2.228 TL'ye inen parfümü zaten kullanıyorsanız almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Hugo Boss The Scent Le Parfum For Him 100 ml

Hugo Boss The Scent Le Parfum For Him 100 ml

Kokusu size çok yakışacak parfüm ikonik kokulardan biri. Herkesin sevebileceği parfüm kokularından olan Hugo Boss'u bilmiyorsanız indirimdeyken hemen deneyin!

İndirimdeyken kaçırmamanız gereken bir başka parfüm olan Hugo Boss The Scent Le Parfum For Him şu an %5 indirimli. Bu parfümün indirimli fiyatı 2.248 TL. 

Bu parfümü denemek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Gucci Flora Gorgeous Magnolia Edp 100 Ml

Gucci Flora Gorgeous Magnolia Edp 100 Ml

Çiçekli kokuları sevenlerin mutlaka denemesi gereken Gucci Flora, neşeli ve ışıltılı bir koku. Mor şişesiyle görür görmez içinizi ısıtacak parfüme böğürtlen ve manolya kokuları hakim.

Bu parfümü almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?