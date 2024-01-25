Şimdi Aldığınız İçin İlerde Kendinizle Gurur Duyacağınız 15 Şey

360 Wattlık bu makine kahvaltılar için ideal bir makine. Minik ve şık görüntüsüyle beğenilen pişirme makinesi sayesinde birçok yumurtayı tek seferde pişirebilirsiniz. Kalabalık kahvaltılarda işinizi çok kolaylaştıracak makine ile aynı anda 7 yumurta pişiriyor.

Ölçü kabı ve iğnesi de bulunan pişirme makinesini sepete atmak için tıklayın.

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