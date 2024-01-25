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Şimdi Aldığınız İçin İlerde Kendinizle Gurur Duyacağınız 15 Şey

etiket Şimdi Aldığınız İçin İlerde Kendinizle Gurur Duyacağınız 15 Şey

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:33

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak birçok ürün var. Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız bu ürünlere bayılacağınız kesin. Hem yemek yapmayı kolaylaştıran hem de mutfağa düzen getiren ürünleri sizler için derledik. Kullanırken 'iyi ki almışım' diyeceğiniz bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi

1. Arnica Omega Yumurta Pişirme Makinesi

360 Wattlık bu makine kahvaltılar için ideal bir makine. Minik ve şık görüntüsüyle beğenilen pişirme makinesi sayesinde birçok yumurtayı tek seferde pişirebilirsiniz. Kalabalık kahvaltılarda işinizi çok kolaylaştıracak makine ile aynı anda 7 yumurta pişiriyor. 

Ölçü kabı ve iğnesi de bulunan pişirme makinesini sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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2. Karaca Otomatik Dondurma Yapma Makinesi

2. Karaca Otomatik Dondurma Yapma Makinesi

Kendi dondurmanızı kendiniz yapmak istiyorsanız bu makine şart. Otomatik şekilde dondurma yapan makine rahat ve kolay kullanıma sahip. 1.2 litre kapasiteli dondurma makinesi ile istediğiniz meyvelerden sağlıklı dondurmalar yapabilirsiniz.

60 dakikada sağlıklı dondurmalar yapmak için tıklayın.

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3. Tefal K13204 Manuel Rondo

3. Tefal K13204 Manuel Rondo

El rondosu mutfaklarda mutlaka yer alması gereken bir ürün. Bu konuda hem sağlam hem pratik bir kullanım sağlayan Tefal rondoyla her tür gıdayı doğramak için ultra dayanıklı bıçaklara sahip. 

Hemen hızlıca bir şeyleri doğramak istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın!

İpiyle çekerek kullanabileceğiniz rondoyu almak için tıklayabilirsiniz.

Her şeyi bunda yapıyorum, yumurtayı bile bu rondoda çırpıyorum. 💓

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4. Plartree Sebze Doğrayıcı

4. Plartree Sebze Doğrayıcı

Birçok farklı işlevi olan bu doğrayıcı ile ister sebzeleri doğrayın isterseniz dilimleyin. İçinde yumurta ayırıcı aparatı da olan bu doğrayıcıyla rendeleme, kesme, dilimleme, jülyen kesme yapmak mümkün. Kolayca temizlenebilen doğrayıcı mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

1.5 litrelik kabıyla birlikte gelen doğrayıcıyı beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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5. Opaceluuk Et Parçalayıcı Pençeleri

5. Opaceluuk Et Parçalayıcı Pençeleri

Evde etleri parçalarken çok zorlanıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. Sağlam bu parçalayıcılar ile tüm etleri parçalamak çok kolay. BPA içermeyen pençeler sayesinde etleri parçalarken yorulmayacaksınız. Etinizi en kısa sürede parçalamaya yardımcı olacak ürünü kaçırmayın.

Dayanıklı bu pençeleri beğendiyseniz hemen tıklayabilirsiniz.

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6. IKEA Sarımsak Ezici

6. IKEA Sarımsak Ezici

Paslanmaz çelik bu sarımsak ezici IKEA'nın en sevilen ürünlerinden biri. Sarımsakları soymadan bile ezmenize yardımcı olacak sarımsak eziciyi yemek yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar mutfağınıza olacak sarımsak eziciyi almak için tıklayın.

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7. Kapaklı Kare Erzak Saklama Kabı

7. Kapaklı Kare Erzak Saklama Kabı

24'lü gelen bu set kapaklarıyla çok kullanışlı. Kendine özel etiketleri olan erzak kapları ile evinize düzen gelecek. 0,50, 1,10 ve 1,70 litrelik kaplardan setin içinde sekizer tane bulunuyor. Erzaklarınızı bulmaya yardımcı olacak kaplarla mutfağınız çok daha güzel görünecek.

Antrasit renkli bu saklama kaplarını satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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8. Orret Home Kare Buz Kalıbı

8. Orret Home Kare Buz Kalıbı

Çok amaçlı bu buz kalıpları mutfakların kurtarıcı parçalarından. Buz için kullanabileceğiniz gibi farklı meyve aromalı buzlar veya çorba küpü olarak da kullanabilirsiniz. İçine tavuk suyu veya et suyu da koyarak dondurabileceğiniz kalıplar yemek yapmayı kolaylaştıracak.

Bir tanesinde 6 buzluk yer bulunan bu kalıbı almak için tıklayabilirsiniz.

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9. DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık

9. DecoBella 50804 9 Bölmeli Çekmece Kaşıklık

Çekmece düzenlemeyi kolaylaştıran bu kaşıklık beyaz rengiyle çok şık. 9 tane bölmesi olan kaşıklığı kullandığınızda çekmeceniz çok daha temiz ve organize görünecek. Rampalı yapısı sayesinde kolayca kullanmak mümkün.

2 parçadan oluşan kaşıklığı almak için tıklayın.

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10. Pril Duo Power Experts Kirece Karşı Etkili 3 Tablet Bulaşık Makinesi Temizleyici

10. Pril Duo Power Experts Kirece Karşı Etkili 3 Tablet Bulaşık Makinesi Temizleyici

Bulaşık makinesi bulaşıkları temizliyor ama makinenin de temizlenmesi gerekiyor. 3 tane gelen bu temizleyici ile makineniz tertemiz olacak. Makine içini temizlemeye yarayan temizleyicinin düzenli kullanılması gerekiyor. Bulaşıkları yıkarken eş zamanlı olarak makineyi de temizleyen bu temizleyiciyi kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

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11. Vipgross Tava ve Tencere Kapağı Düzenleyici

11. Vipgross Tava ve Tencere Kapağı Düzenleyici

Tencere, tava ve kapaklarınız mutfakta darmadağın duruyorsa o zaman bu düzenleyici şart. 5 tane bölmesi olan düzenleyiciyi dolabın içine koyabilirsiniz. Metal yapısıyla dayanıklı düzenleyici ile kapakları arama derdi son buluyor.

Düzeni sevenler buraya tıklayabilir.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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12. Silikon Emici Mat

12. Silikon Emici Mat

Silikon bu mat musluktan sıçrayan sular için ideal. Etrafa su sıçramasını engelleyen mat mutfak için kurtarıcı bir ürün. Mutfağı temiz tutarken şık da duran matı sadece mutfak lavabosunda değil, banyo gibi daha birçok yerde kullanmak mümkün.

Çoğu musluğa uyumlu matı almak için tıklayabilirsiniz.

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13. Jogoico 2 Katlı Lavabo Rafı

13. Jogoico 2 Katlı Lavabo Rafı

Dolap içinde veya dolap dışında kullanılabilen bu düzenleyici mutfağınızda ortalıktaki her şeyi toparlayabiliyor. 2 katlı raf mutfakta kullanılabileceği gibi banyolar için de uygun. Deterjanlık, baharatlık gibi amaçlarla kullanabileceğiniz rafı beğendiyseniz hemen tıklayın.

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14. 5DM Hamur Karıştırıcı ve Hamur Porsiyonlayıcı

14. 5DM Hamur Karıştırıcı ve Hamur Porsiyonlayıcı

Hem hamur karıştırmak hem porsiyonlamak için ideal bu ürün mutfakta çok işinize yarayacak. İkisi bir arada bu aletle nefis pankekler veya wafflelar yapabileceksiniz. İstediğiniz miktarda hamur dökebileceğiniz porsiyonlayıcı 900 ml kapasitede. 

Sapına bastırarak kolayca hamuru dökebileceğiniz ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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15. Lirazon Dolap İçi Raf Altı Fincan Askısı

15. Lirazon Dolap İçi Raf Altı Fincan Askısı

Kupa biriktirmeye bayılıyorsanız kupa askılığı şart. Dolap altına takılabilen bu askı hiç yer kaplamıyor. Üstünde 8 kanca bulunan kupalık fincanlarınızı taşımak için yeterince sağlam. Birbirine çarpmadan 8 kupa takabileceğiniz bu askı mutfakta size yer açacak!

Hem kullanışlı hem şık askıyı satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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