Işık Hızıyla Teslim Edilecek 2024 Çocuklarına Özel Karne Hediyeleri

4 farklı rengi olan bu paten seti, yeni başlayanlar için ideal. Ayarlanabilir dikişli paten setinin içinde paten dışında ihtiyaç olan her şey var. Kask, dizlik ve dirseklik olan bu set paten binmek isteyen çocuğunuz için en iyi hediyelerden biri.

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