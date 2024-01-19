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Işık Hızıyla Teslim Edilecek 2024 Çocuklarına Özel Karne Hediyeleri

etiket Işık Hızıyla Teslim Edilecek 2024 Çocuklarına Özel Karne Hediyeleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 21:21

Karne hediyesi ne alacağınızı hala bulamadıysanız bu içerik tam size göre. Hızlı teslimat seçeneğine sahip hediyenizle çocuğunuzu mutlu edebilirsiniz. Hala karne hediyeniz hazır değilse gelin hızlıca gelecek ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Xslide Inline Paten Set

Xslide Inline Paten Set

4 farklı rengi olan bu paten seti, yeni başlayanlar için ideal. Ayarlanabilir dikişli paten setinin içinde paten dışında ihtiyaç olan her şey var. Kask, dizlik ve dirseklik olan bu set paten binmek isteyen çocuğunuz için en iyi hediyelerden biri. 

Bu pateni satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Cort AD810OP Akustik Gitar

Cort AD810OP Akustik Gitar

Müzikten hoşlanan bir çocuğunuz varsa ona en güzel hediye bir müzik aleti. Gitara meraklı çocuğunuza alabileceğiniz akustik gitar oldukça iyi. Sesi ve kalitesi yeni başlayanlar için ideal olan gitarın çalması da kolay.

Bu ürünün hemen almak için tıklayabilirsiniz.

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Fujifilm Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi

Fujifilm Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi

Askı ve 20'li filmden oluşan Instax çocuğunuz için çok güzel bir hediye olabilir. Hızlı teslimat seçeneği bulunan fotoğraf makinesinin otomatik poz ayarlama sistemi var. Yakın plan çekim modu olan fotoğraf makinesiyle çocuğunuz dilediğince fotoğraf çekebilecek. 

Her durumda güzel ve parlak fotoğraf çekmenizi sağlayacak makineyi hediye olarak almak için tıklayın.

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JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

40 saate kadar pil ömrü olan kulaklık herkesin çok beğendiği kulaklıklardan. Kulaklarınızı rahatsız etmeyecek JBL çocuğunuzun çok hoşuna gidecek. Hızlıca teslim edilen kulaklık katlanabilir tasarımı sayesinde her yere sığıyor.

Hızlı şarj özelliği de olan kulaklığı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kobo Libra 2

Kobo Libra 2

Kitap okumayı kolaylaştıran Kobo Libra 2, çocuğunuza alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri. Arka ışığı gözü yormayan kitap okuyucuyu kitap okumayı çok seven çocuğunuza hediye alabilirsiniz. 

Hızlıca teslim edilecek Kobo Libra 2 ürününü almak için tıklayabilirsiniz.

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Rüya Kapanı Ruh Kuşunun Yolculuğu

Rüya Kapanı Ruh Kuşunun Yolculuğu

Boyama kitaplarını seven bir çocuğunuz varsa bu ideal karne hediyesi olabilir. Her sayfada ayrı resimler olan bu kitapla çocuğunuz güzel vakit geçirecek. Tatilde çocuğunuz için farklı bir aktivite olacak bu boyama kitabını kaçırmayın.

Çocuğunuz için güzel bir hediye almak istiyorsanız tıklayın.

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Barbie ve Muhteşem Aksesuarları

Barbie ve Muhteşem Aksesuarları

Barbie seven çocukların bayılacağı bu hediye yanında 11 aksesuarla birlikte geliyor. Barbie'yi anında değiştirebileceğiniz bu aksesuarların içinde 4 çift ayakkabı, 3 çanta, gözlük ve kolye gibi ürünler var. 

Çocuğunuzun istediği gibi Barbie'sini süsleyebileceği bu ürünü hediye almak için tıklayın.

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Uno Kartlar

Uno Kartlar

Uno oyunu çocukların çok sevdiği oyunlardan biri. Renk ve sayı eşleştirme oyunu olarak bilinen bu klasik oyunla çocuğunuz da siz de çok eğleneceksiniz. Özel kartları ile heyecanın arttığı oyun hızlı teslimat seçeneğiyle geliyor.

Çocuğunuzu mutlu edecek bu oyunu almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Clementoni 500 Parça Collection Puzzle

Clementoni 500 Parça Collection Puzzle

500 parçalık bu puzzle çocuğunuzun kaliteli vakit geçirmesini sağlıyor. Farklı görselleriyle ilgi çekici puzzle'ı yapmaya çocuğunuz bayılacak. Çocuğunuzun görsel zekasını ve motor becerilerini geliştirecek bir oyuncak almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

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LEGO® Avatar Neytiri ve Thanator AMP Robotlu Quaritch’e Karşı Lego Seti

LEGO® Avatar Neytiri ve Thanator AMP Robotlu Quaritch’e Karşı Lego Seti

560 parçalık bu set hem çocuklar hem yetişkinler için uygun. İçinde Neytiri ve Albay Miles Quaritch figürleri olan seti çocuklarınız önce kuracak daha sonra istedikleri gibi oynayacaklar. 

Avatar hayranı herkesin bayılacağı bu set tam bir karne hediyesi. Bu legolara uğraşmak için tıklayabilirsiniz.

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Sesli Kar Küresi

Sesli Kar Küresi

Çocuğunuz kar kürelerinin hayranıysa bu hediyeye bayılacağı kesin. Kaliteli malzemesiyle kolayca kırılmayan küre çocuğunuzun en sevdiği oda süslerinden olacak. Hızlıca teslim edilen küre çok tatlı bir hediye.

Çocuğunuzu mutlu edecek bu hediyeyi hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Hot Wheels Köpek Balığı Taşıyıcı

Hot Wheels Köpek Balığı Taşıyıcı

4 yaş ve üzeri için uygun olan oyuncak hediyesini çocuğunuz gördüğünde bayılacak. Köpek balığı şekli olan taşıyıcı, çocuğunuzun arabaları taşıması için ideal bir yol. Hem arabaları saklamak hem de oynarken kullanmak için bu ürün çok güzel. 

Hem depolama hem oyun alanı olan Hot Wheels oyuncağını beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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HUAWEI Watch Fit 2

HUAWEI Watch Fit 2

Karne hediyesi olarak akıllı saatler düşünülebilir. Huawei Watch Fit 2, alınabilecek hediyelerden biri. Arama yanıtlama özelliği olan akıllı saatle sağlığınızı yakından takip edebilirsiniz. Şık bir görünümü de olan akıllı saatin kutusunu görünce bile çocuğunuz çok heyecanlanacak.

10 gün pil ömrü olan akıllı saati satın almak için tıklayın.

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Chillafish Scotti 3 Tekerlekli Scooter

Chillafish Scotti 3 Tekerlekli Scooter

3 tekerlekli scooter hafifliğiyle tercih sebebi. 3 yaş üzeri ve 50 kg altı çocuklar için uygun olan ürünle çocuğunuz çok eğlenecek. Çocuğunuzun rahatça tutup sürebileceği scooter tatillerde en büyük eğlencesi olacak. 

Rahat taşımak için direksiyonu çıkarılabilen scooterı almak için tıklayın.

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Lenovo Tab M10 Plus Tablet

Lenovo Tab M10 Plus Tablet

Çocukların en beğenebileceği hediyelerden biri de tabletler. Lenovo Tab M10 Plus, performansıyla çocuğunuz için ideal tabletlerden. Geniş ekranıyla çocuğunuzun rahatça bir şeyler izlemesine imkan veren tableti her yere rahatça götürmek mümkün. 

Çocuğunuza derslerinde de yardımcı olacak tableti almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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