Korktuğumuz Başımıza mı Gelecek? Bahar Dizisinin Orijinalinde Sevgili Olan Çifte Çok Şaşıracaksınız!

Bahar'ın son bölümünde Timur'un halasının (yani aslında annesi) gelmesi sebebiyle anlamsız bir rollenmeye girildi. Timur ve Bahar evli gibi davranırken, Evren ve Rengin de sevgili gibi davrandı. Tam da bu sırada Rengin, Evren'i öptü! Dizinin orijinali Dr. Cha'da gerçek olan bu olay ise 'Biz de mi aynısını izleyeceğiz?' diye düşündürdü.