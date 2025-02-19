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Korktuğumuz Başımıza mı Gelecek? Bahar Dizisinin Orijinalinde Sevgili Olan Çifte Çok Şaşıracaksınız!

Korktuğumuz Başımıza mı Gelecek? Bahar Dizisinin Orijinalinde Sevgili Olan Çifte Çok Şaşıracaksınız!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2025 - 08:29

Bahar'ın son bölümünde Timur'un halasının (yani aslında annesi) gelmesi sebebiyle anlamsız bir rollenmeye girildi. Timur ve Bahar evli gibi davranırken, Evren ve Rengin de sevgili gibi davrandı. Tam da bu sırada Rengin, Evren'i öptü! Dizinin orijinali Dr. Cha'da gerçek olan bu olay ise 'Biz de mi aynısını izleyeceğiz?' diye düşündürdü.

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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yine oldukça beğenilen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, yine oldukça beğenilen bir bölümle izleyici karşısına çıktı.

Ancak bölüme damga vuran bir an yaşandı; Timur'un halası için sevgili rolü yaparken Rengin, Evren'i öptü!

Neye uğradığımızı şaşırdığımız bu sahneyle ilgili de düşüncelerimiz allak bullak oldu. Çünkü dizinin orijinaliyle ilgili bir gerçek epey kafa karıştırdı.

Neye uğradığımızı şaşırdığımız bu sahneyle ilgili de düşüncelerimiz allak bullak oldu. Çünkü dizinin orijinaliyle ilgili bir gerçek epey kafa karıştırdı.

Bahar'ın uyarlandığı Dr. Cha dizisinde Rengin ve Evren daha sonra sevgili oluyormuş! Bu olay gerçekleşirse ne hissederiz bilemesek de izleyici yorumlarına bakarsak olmasa daha iyi gibi geliyor açıkçası.

Bahar'ın uyarlandığı Dr. Cha dizisinde Rengin ve Evren daha sonra sevgili oluyormuş! Bu olay gerçekleşirse ne hissederiz bilemesek de izleyici yorumlarına bakarsak olmasa daha iyi gibi geliyor açıkçası.

Siz ne dersiniz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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