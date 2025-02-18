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Leyla'nın Setinde Tacize Uğrayan ve Annesinin Tehdit Edildiğini Öğrenen Cemre Baysel Soluğu Savcılıkta Aldı!

Leyla'nın Setinde Tacize Uğrayan ve Annesinin Tehdit Edildiğini Öğrenen Cemre Baysel Soluğu Savcılıkta Aldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.02.2025 - 20:12

Leyla dizisinin başrolü Cemre Baysel, oldukça ürkütücü ve can sıkıcı bir konuyla gündeme geldi. Dizinin setinde karavanında dinlendiği sırada iki kişi tarafından gizlice izlendiğini ve fotoğraflarının çekildiğini fark eden Baysel, daha sonra adına verilen 50 yemek siparişiyle şok oldu. Üstüne bir de annesinin tehdit edildiğini öğrenen güzel oyuncu, soluğu savcılıkta aldı.

Kaynak: Gizem Gündoğdu / Ekol TV

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Güzel oyuncu Cemre Baysel, son dönemde Alperen Duymaz ile başrollerini paylaştığı Leyla ile gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu Cemre Baysel, son dönemde Alperen Duymaz ile başrollerini paylaştığı Leyla ile gündemden düşmüyor.

Hem aşk hayatında hem de kariyerinde mutluluk veren haberlerle gündeme gelen Baysel, bu kez oldukça can sıkan bir olayla karşımıza çıktı.

Hem aşk hayatında hem de kariyerinde mutluluk veren haberlerle gündeme gelen Baysel, bu kez oldukça can sıkan bir olayla karşımıza çıktı.

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, ünlü oyuncu sette karavanda dinlenirken iki kişi tarafından izlendiğini ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti.

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, ünlü oyuncu sette karavanda dinlenirken iki kişi tarafından izlendiğini ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti.

Güvenliklere durumu bildiren Baysel, korkusunu atlatamadan sete onun adına verilmiş 50 yemek siparişi geldi.

Güvenliklere durumu bildiren Baysel, korkusunu atlatamadan sete onun adına verilmiş 50 yemek siparişi geldi.

Tüm bunların üstüne bir de annesinin tehdit edildiğini öğrenen Baysel, korku dolu anların ardından soluğu savcılıkta aldı.

Tüm bunların üstüne bir de annesinin tehdit edildiğini öğrenen Baysel, korku dolu anların ardından soluğu savcılıkta aldı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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