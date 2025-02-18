Son Hali Ortaya Çıktı: İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Ayşe Nur Balcı Estetiklerle Tanınmaz Hale Geldi

Bir zamanların en çok izlenen yarışlamalarından biri olan İşte Benim Stilim hem yarışmacılar arasındaki kaos hem de jürileriyle büyük ilgi topluyordu. Yarışmayla tanınan isimlerden biri olan Ayşe Nur Balcı da tavrından tutun da iddialı imajına kadar seyircinin favori yarışmacılardandı. İşte Benim Stilim yarışmacıları hem kariyerleri hem de zaman içindeki değişimleriyle görenleri şaşkına çevirirken o isimlerden birisi de resmen tanınmaz hale gelen Ayşe Nur Balcı olmuştu.

İşte Benim Stilim All Star'ın birincisi seçilmesinin ardından modellikle adından bahsettiren isim bundan birkaç yıl önce yine değişimiyle gözleri üzerine çekmişti. Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Ayşe Nur Balcı yine estetikleriyle şok etkisi yarattı!