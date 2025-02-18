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Son Hali Ortaya Çıktı: İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Ayşe Nur Balcı Estetiklerle Tanınmaz Hale Geldi

Son Hali Ortaya Çıktı: İşte Benim Stilim Yarışmacılarından Ayşe Nur Balcı Estetiklerle Tanınmaz Hale Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2025 - 23:16

Bir zamanların en çok izlenen yarışlamalarından biri olan İşte Benim Stilim hem yarışmacılar arasındaki kaos hem de jürileriyle büyük ilgi topluyordu. Yarışmayla tanınan isimlerden biri olan Ayşe Nur Balcı da tavrından tutun da iddialı imajına kadar seyircinin favori yarışmacılardandı. İşte Benim Stilim yarışmacıları hem kariyerleri hem de zaman içindeki değişimleriyle görenleri şaşkına çevirirken o isimlerden birisi de resmen tanınmaz hale gelen Ayşe Nur Balcı olmuştu.

İşte Benim Stilim All Star'ın birincisi seçilmesinin ardından modellikle adından bahsettiren isim bundan birkaç yıl önce yine değişimiyle gözleri üzerine çekmişti. Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Ayşe Nur Balcı yine estetikleriyle şok etkisi yarattı!

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Televizyon ekranlarının en sevilen moda yarışma programı İşte Benim Stilim 2015 senesinde düzenlenen All Star yarışmasıyla ve jürileriyle o dönem büyük ilgi görmüştü.

Televizyon ekranlarının en sevilen moda yarışma programı İşte Benim Stilim 2015 senesinde düzenlenen All Star yarışmasıyla ve jürileriyle o dönem büyük ilgi görmüştü.

Türkiye'nin en stil kadınlarının seçildiği yarışmada Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez jüri koltuğunda otururken sunuculuğu ise Öykü Serter üstlenmişti.

Sezonlar süren, Bahar Candan ve Nihal Candan gibi sonradan adını çok duyacağımız isimlerin katıldığı yarışmanın All Star sezonunun seyir zevki ise bir başkaydı.

Sezonlar süren, Bahar Candan ve Nihal Candan gibi sonradan adını çok duyacağımız isimlerin katıldığı yarışmanın All Star sezonunun seyir zevki ise bir başkaydı.

2015'te All Star yarışmasının SMS oyları sonucu ikinci Nihal Candan seçilirken yarışmanın birincisi ise tarzıyla programa damga vuran Ayşe Nur Balcı olmuştu.

2015'te All Star yarışmasının SMS oyları sonucu ikinci Nihal Candan seçilirken yarışmanın birincisi ise tarzıyla programa damga vuran Ayşe Nur Balcı olmuştu.

Kendisini marjinal kostümleri ve ilginç tarzı kadar yarışmacılarla yaşadığı sürtüşmelerle de konuşuyorduk.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşe Nur Balcı'nın adını yarışma esnasında iddialı tarzı ve olay olan sözleriyle yakından takip ediyorduk.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Ayşe Nur Balcı'nın adını yarışma esnasında iddialı tarzı ve olay olan sözleriyle yakından takip ediyorduk.

Yarışmadaki sert çıkışlarıyla adından bahsettiren Ayşe Nur Balcı programın ekranlara veda etmesinin ardından da yakaladığı popülariteyi uzun bir süre devam ettirebilmişti.

İşte Benim Stilim yarışmasını 1. olarak tamamlayan Balcı'nın bir süre boyunca hafızalardan çıkmayan buz mavisi lenslerine aşinasınızdır....

İşte Benim Stilim yarışmasını 1. olarak tamamlayan Balcı'nın bir süre boyunca hafızalardan çıkmayan buz mavisi lenslerine aşinasınızdır....
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Yarışmadan önce de televizyon deneyimi olan Ayşe Nur Balcı adından yer aldığı dizilerdeki ufak rollerle de bahsettirmişti.

Yarışmadan önce de televizyon deneyimi olan Ayşe Nur Balcı adından yer aldığı dizilerdeki ufak rollerle de bahsettirmişti.

'Kendisini Acil Aşk Aranıyor' adlı dizide de ekranlarda görmüştük.

Birincilik sonrası fotomodelliğe başlayan Ayşe Nur Balcı'nın burnundan geçirdiği operasyon ve koyulttuğu saçları geçtiğimiz senelerde gündem olmuştu.

Birincilik sonrası fotomodelliğe başlayan Ayşe Nur Balcı'nın burnundan geçirdiği operasyon ve koyulttuğu saçları geçtiğimiz senelerde gündem olmuştu.

2020 ve 2021 senelerinde oldukça farklı bir imaj denemiş ve değişen yüzüyle karşımıza sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla çıkmıştı kendisi.

2020 ve 2021 senelerinde oldukça farklı bir imaj denemiş ve değişen yüzüyle karşımıza sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla çıkmıştı kendisi.

Farklı tarzıyla yarışmada seyircilerin ve jürinin dikkatini çeken isimlerden olan fenomen şimdilerde yaptırdığı estetiklerle adından bahsettiriyor.

Uzun bir sürenin ardından sosyal medya paylaşımlarına geri dönen Ayşe Nur Balcı yine tanınmakta zorlanıldı! Koyu saçlarından kurtulan isim karşımıza bambaşka biri olarak çıktı!

Uzun bir sürenin ardından sosyal medya paylaşımlarına geri dönen Ayşe Nur Balcı yine tanınmakta zorlanıldı! Koyu saçlarından kurtulan isim karşımıza bambaşka biri olarak çıktı!

Yüzündeki keskin hatlardan vazgeçen, kalın kaşlarını incelten ve daha çekik hatlara sahip yüzüyle karşımıza çıkan Ayşe Nur Balcı'nın değişimi yine çok konuşuldu.

Saçlarını sarıya boyatan, tarzını da baştan yaratan Ayşe Nur Balcı sosyal medya hesabından yayınladığı makyaj videosuyla adından bahsettirdi.

Saçlarını sarıya boyatan, tarzını da baştan yaratan Ayşe Nur Balcı sosyal medya hesabından yayınladığı makyaj videosuyla adından bahsettirdi.
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Buz mavisi lenslerinden bir türlü vazgeçmeyen ismin çıkık elmacık kemikleri ve kalkık kaşları bambaşka birine dönüşmesine büyük rol oynamışa benziyor!

Buz mavisi lenslerinden bir türlü vazgeçmeyen ismin çıkık elmacık kemikleri ve kalkık kaşları bambaşka birine dönüşmesine büyük rol oynamışa benziyor!

Kendisinin burnu da bir hayli küçülmüş, dudaklarıdaki dolgu miktarı da artmış gibi... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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