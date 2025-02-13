Yıllardır Abisi Sanıyorlarmış: Rapçi Blok3'ün Ayrı Yumurta İkizi Olduğunu Biliyor Muydunuz?
Yıllardır Abisi Sanıyorlarmış: Rapçi Blok3'ün Ayrı Yumurta İkizi Olduğunu Biliyor Muydunuz?
Sahne performansları, şarkıları zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme gelen Blok3'ün adı şimdilerde rap dünyasında yükselişte. Sevmeyi Denemedin, Aklına Ben Gelicem, Gelme İstemem gibi şarkılarla adından bahsettiren Blok3'ün hayran kitlesi de her geçen gün artıyor. Listelerin başında görmeye alıştığımız rapçiyi geçtiğimiz hafta Danla Bilic'in programında yaptığı açıklamalarla gündemde görmüştük.Bugün, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Blok3 hakkında bilmediğinize neredeyse emin olduğumuz bir detayı konuşacağız! Sizleri ünlü rapçinin ikiz kardeşiyle tanıştıracağız!
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Blok3 takma isimli Hakan Aydın'ın adını Uyuz, Sevmeyi Denemedin, Aklına Ben Gelicem, Gelme İstemem gibi şarkılarıyla daha önce duymuş olabilirsiniz.
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Kendisi magazin gündemine 2024'ün aşk bombalarından biriyle düşmüştü. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la bir süre aşk yaşayan rapçi sosyal medyayı resmen sallamıştı.
Paylaşımların ardından kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan, sosyal medya hesabındaki pozları da apar topar silen Blok3'ün kıskançlığı yüzünden aşkın bittiği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda da Danla Bilic’in yeni YouTube programı 'DanlaCast'a konuk olan rapçi "hesabı erkek mi ödemeli?" tartışmasını sözleriyle alevlendirmişti.
Bu gibi ifadelerle ve kendisine yapılan editlerle son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşayan Blok3'ün hayran kitlesi de gittikçe artıyor.
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Fakat bugün kendisini ne şarkılarıyla ne de açıklamalarıyla konuşacağız... Sizleri Blok3 hakkında bilmediğinize emin olduğunuz bir bilgiyle buluşturacağız!
Bugün sizi Blok3'ün ikiz kardeşiyle tanıştıracağız! Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrı yumurta ikizi olduğunu söyleyen Blok3'ün o anlarını da şöyle bırakalım 👇
Blok3 çocukluktan beri abisi sanılan Murat Aydın ismindeki ikiz kardeşini işte böyle tanıttı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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