Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
Ocak Ayının Yıldızı: Moda Kategorisinin Kapış Kapış Alınan 12 Ürünü

etiket Ocak Ayının Yıldızı: Moda Kategorisinin Kapış Kapış Alınan 12 Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 16:09

Herkesin beğenerek aldığı birçok ürün var. Moda kategorisinin çok satanlarını sizler için derledik. Gelin bakalım bu kategoride en çok hangi ürünler tercih edilmiş...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

1. Skechers Kadın D'lites Jungle Adventure Spor Ayakkabı

Skechers ayakkabının iç tabanı çok rahat. Spor aktivitelerinizde yanınızda olacak spor ayakkabının hava soğutmalı hafızalı köpük tabanı var. Esnek kauçuk dış tabanı ile dayanıklı ayakkabı ile tarzınızı konuşturabileceksiniz!

Bu ürünün fiyatı şu an 2.468 TL.

Ayakkabı tıpkı göründüğü gibi geldi, hiç bir problem yaşamadım. Tereddüt ederek aldım ama ürün sorunsuz mükemmel bir şekilde geldi, güvenerek alabilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

2. Columbia Erkek Pouring Adventure II Ceket

2. Columbia Erkek Pouring Adventure II Ceket

Su geçirmez yağmurluk, kış için ideal ceketlerden biri. Kapüşonlu yağmurluk kışın her aktivitede giymek için mümkün. Pratik şekilde açılıp kapanabilen ceket boydan boya fermuarlı. 2 cebi olan ceketin ayrıca göğüste de cebi var. 

Hem su hem rüzgar geçirmeyen ceketi almak için tıklayın.

AMAZON

3. Skechers Erkek Escape Planı Spor Ayakkabı

3. Skechers Erkek Escape Planı Spor Ayakkabı

Kışı rahat geçirmek istiyorsanız bu ayakkabı sizin için ideal olabilir. Oldukça rahat olan bu ayakkabı yürüyüş yaparken ayaklarda ağırlık yapmıyor. Yumuşak kumaştan iç astarı olan ayakkabının darbe etkisini azaltan destekleyici orta tabanı var. 

Hem şık hem rahat ayakkabıyı almak için tıklayın.

AMAZON

4. Columbia Erkek Newton Ridge Plus Bot

4. Columbia Erkek Newton Ridge Plus Bot

Su geçirmeyen bot kışın giyilebilecek ayakkabılardan. Gelişmiş teknolojiyle üretilen botu kış boyu ayağınızdan çıkaramayacaksınız. Ayaklarda ağırlık yapmayan botu kaçırmayın deriz!

Her zamanki gibi Amazon beni şaşırtmadı. Bence kalitesinden ödün vermeyen tek firma. Ürün yurt dışından gelmesine rağmen 10 günde elime ulaştı. Ürün resimdekinin birebir aynısı beden olarak tam beden, tam kış botu, teşekkürler Amazon.

Bu botu satın almak için tıklayın.

AMAZON

5. Columbia Kadın Pouring Adventure Yağmurluk

5. Columbia Kadın Pouring Adventure Yağmurluk

Kadınlara uygun bu kapüşonlu yağmurluk, dış mekanda her zaman yanınızda olacak. Kışın elleri sıcak tutmak için iki cebi olan yağmurluğun yukarıda da bir cebi var. Hem kullanışlı hem şık yağmurluk, soğuk günlerde kombinlerinizi tamamlayacak.

Bu yağmurluğun fiyatı 2.671 TL.

Kaçırılmayacak bu yağmurluğu almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Under Armour UA I WLL SS Tişört

6. Under Armour UA I WLL SS Tişört

Bol kalıp bu tişörtün kumaşı yumuşacık. Çabuk kuruyan tişört pamuk karışımlı bir kumaştan üretilmiş. Kombin yaparken işinizi kolaylaştıracak tişörtün altına pantolon veya eşofman giyilebilir. Bu tişört yaz veya kış için tercih edilebilir.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

7. Adidas GameCourt 2 M Ayakkabı

7. Adidas GameCourt 2 M Ayakkabı

Normal kalıp bu erkek spor ayakkabı rahatlığıyla öne çıkan modellerden biri. Bağcıklı tasarıma sahip spor ayakkabı rahatlıkla şık tasarımı bir arada sunuyor. Spor yaparken en sevdiğiniz ayakkabı olacak Adidas spor ayakkabıyı beğendiyseniz hemen tıklayın.

AMAZON

8. DeFacto Kadın Uzun Boy Jean Pantolon

8. DeFacto Kadın Uzun Boy Jean Pantolon

Defacto'nun jean pantolonları beğenilerek giyiliyor. %64 pamuk kumaşıyla yumuşak bu pantolon rahat bir model. Üste tam oturan jean hem yaza hem kışa uygun. Günlük olarak giyilebilen pantolon kombinlerinizin favori parçası olacak.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

9. Crocs Crocband Navy Terlik

9. Crocs Crocband Navy Terlik

En rahat terliklerden olan Crocs terlikler sportif görünüme sahip. Temizlemesi oldukça kolay terlikler ıslanınca hızlıca kuruyor. Nefes alabilmesi için havalandırma portları olan terliği günlük hayatınızda sıklıkla kullanacaksınız.

Crocs terliklerin fiyatı 1.009 TL.

Normalde almazdım ama eşimin hediyesi diye giyiyorum. Gayet rahat ve sağlam. Ama güneşin altında bırakmayın.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

AMAZON

10. Polo Yaka Tişört

10. Polo Yaka Tişört

Polo tişörtler erkeklerin favorilerinden. Slim fit bu model, kısa koluyla yaza uygun. Gri rengiyle şık duran tişörtü kumaş veya kot pantolonlarla giymek mümkün. İster günlük isterseniz özel davetler için giyebileceğiniz bu tişörtü almak için hemen buraya tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. DeFacto Erkek Pike Eşofman Altı

11. DeFacto Erkek Pike Eşofman Altı

Slim fit model bu eşofman altı herkesi rahatlığına hayran bırakıyor. Esnek paçaya sahip eşofman altını günlük olarak giymek mümkün. Rahat bu altı isterseniz spor yaparken isterseniz günlük olarak dışarıda giyebilirsiniz. 

Egzersiz yapanların favorisi olacak ürünü almak için tıklayın.

AMAZON

12. DeFacto Kadın Bisiklet Yaka Kazak

12. DeFacto Kadın Bisiklet Yaka Kazak

Regular bu kazak bisiklet yaka. Mavi rengiyle çok güzel bu kazağı etekler veya pantolonlarla günlük olarak kombinleyebilirsiniz. Spor yaparken tayt üzerine de giyebileceğiniz kazak şık modeli ve rahat kalıbıyla tercih sebebi.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın