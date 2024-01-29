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2024'te Alacağınız ve Sonsuza Kadar Favoriniz Olacak Trend Çanta Renkleri ve Modelleri

etiket 2024'te Alacağınız ve Sonsuza Kadar Favoriniz Olacak Trend Çanta Renkleri ve Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:24

Her sezonun moda renkleri değişiyor. Bu sezonun modasının renkleri daha pastel tonlar. Sarı, mavi gibi pastel renklerin hakim olduğu bu sezonun en güzel çanta modellerini alıp ömür boyu kullanmanız mümkün. Gelin sizin için seçtiğimiz çantalara birlikte bakalım...

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Bu sene moda çanta renkleri aslında soft renkler. Beyazları, bebe mavilerini bu sezon tüm çantalarda görüyoruz.

Gri tonları da çok hakim. Pastel renklerden olan sarıya da çantalarda rastlamak mümkün.

Daha iddialı bir renk ise bordo. Bordo çantalar da sezonun trendleri arasında!

The Tote Bag Omuz Çantası

The Tote Bag Omuz Çantası

Çapraz askılı çanta, beyaz rengiyle bu sezona damga vuracak bir model. Çıkarılabilir uzun askısı olan çantanın kısa tutma sapı da var. Fermuarla kapanabilen çanta tek gözlü.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Lucky Bees El ve Omuz Çantası

Lucky Bees El ve Omuz Çantası

Büyük bir çanta arıyorsanız bu model tam size göre. Omuz askısı sayesinde omuza takılarak kullanılabilen çanta ele takılarak da kullanılabilir. Mıknatıslı kapanma özelliği ile kolayca açıp kapayabileceğiniz çanta günlük kullanıma uygun.

Bayıldım o kadar güzel ki. Deri gibi dış yüzeyi aşırı şık, boyutu tam ideal. Ne büyük ne küçük.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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QJqian Retro Baget Çantası

QJqian Retro Baget Çantası

Retro model bu çanta baget tarzıyla oldukça şık. Bu sezonun moda renklerinden olan beyaz rengindeki çanta küçük çantalardan. Yumuşak model çanta kombinlerinizin favorisi olacak.

Hakikaten kaliteli görünen, zarif bir çanta. Çok da korunaklı bir şekilde geldi. Görselle aynı, teşekkürler.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Parlak Omuz Çantası

Parlak Omuz Çantası

Parlak çanta seviyorsanız bu çanta tam size göre. Beyaz rengiyle bu senenin modası olan omuz çantası her kıyafete uygun. Hem sezonun modası hem kullanışlı bir çanta arıyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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The Girl House Omuz Çantası

The Girl House Omuz Çantası

Sade görüntüsünü iddialı rengiyle birleştiren çanta elde veya omuzda kullanılabilen bir model. Mıknatısla kapatılabilen çantanın ayarlanabilir askısı bulunuyor. Tasarımı şık bu çantayı günlük veya özel davetler için kullanmanız mümkün.

Kaliteli malzemesi ve şık duruşuyla bu çantayı kaçırmamak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Shule Bags Düğümlü Baget Çanta

Shule Bags Düğümlü Baget Çanta

Düğümlü model çanta sezonun iddialı renklerinden bordo renginde. Elde veya omuzda taşıyabileceğiniz bu çanta suni deriden üretilmiş. İçi astarlı çantanın tek bölmesi var. Kombinlerinizi tamamlamak için bu çantayı alabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Mopia Fermuarlı Shopper Çanta

Mopia Fermuarlı Shopper Çanta

Bordo renkli çantalardan olan bu çanta oldukça geniş. Fermuarlı yapısıyla kolayca açılıp kapanabilen çanta çevre dostu malzemeden üretilmiş. Tek büyük gözü ve bir iç cebi olan çanta elde veya omuzda kullanılabiliyor. Günlük olarak kullanılabilen çantayı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Ruichihu Omuz Çantası

Ruichihu Omuz Çantası

Bu senenin trendi bordo rengindeki çanta günlük kullanım için ideal. Küçük çantayı her yere giderken takabilirsiniz. İçine ihtiyacınız olan her şeyi sığdırabileceğiniz çanta fermuarlı bir model. 

Kumaşı ve fermuarı kaliteli, rengi canlı. İçerisine bir 0.5lt su şişesi ve bir şemsiye sığabiliyor. Daha fazlasını almaz, orta boy bir çanta. Ayrıca kargo iyi paketlenmiş ve ups ile geliyor, sorunsuz. Tam fotoğrafdaki gibi bir ürün, kesinlikle tavsiye ederim. 👍

İçinde cep telefonu için cep bulunan ürünü almak için tıklayın.

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Nine West Fiama 3fx Clutch

Nine West Fiama 3fx Clutch

Sezonun en beğenilen renklerinden olan gri rengindeki clutch özel davetler için ideal. Bu renk bir çantanız yoksa hemen sepete atın! Bu çantayı beğendiyseniz tıklayın.

Paketlenmesi, kargo süreci hiç sorun yaşamadım. Çok teşekkür ederim ☺️

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Ruichihu Cep Telefonu Çantası

Ruichihu Cep Telefonu Çantası

Çapraz model çanta çok fonksiyonlu. Cep telefonu çantası olarak kullanabileceğiniz çanta dikey bir model. Günlük olarak takabileceğiniz çantanın rengini ve modelini beğendiyseniz buraya tıklayın

Çok şık ve spor duruyor. Cüzdan ve telefon için çok avantajlı, benden like. 😊

HEPSİBURADA

Lucky Store Omuz Çantası

Lucky Store Omuz Çantası

Bu sezonun modası gri bir çantanız yoksa bu model güzel bir seçenek. Çapraz asma imkanı olan çanta hem şık hem kullanışlı. Yapısı hoşunuza gidecek bu çanta kombinleriniz için ideal.

Bu çantayı beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

Dongsheng Vintage Çanta

Dongsheng Vintage Çanta

Sarı çantalar, pastel renklerin en güzellerinden. Kombinlere tarz katacak çantayı herkes nereden aldığınızı soracak. Farklı tarzlara uygun bu çanta özel davetler için ideal. 

Bu çanta için tıklayın.

HEPSİBURADA

Coverzone Arched Çanta

Coverzone Arched Çanta

Günlük için ideal çanta sarı rengiyle sezonun rengini yansıtıyor. Elde veya omuzda kullanılabilen modeli rahat kombinlerle kullanmanız mümkün. Tarzınızı tamamlayacak parçayı hemen sepete atmak için tıklayın!

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Parigi Baget El Çantası

Parigi Baget El Çantası

Açık mavi, bu sezonun trend renklerinden biri. Baget el çantası dolapta yer alması gereken modellerden. Özel etkinlikler için ideal bu çantayı günlük olarak da kullanmak mümkün. 

Çok güzel.

Elde veya omuzda taşıyabileceğiniz çantayı almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Katty Casual Dumpling Çanta

Katty Casual Dumpling Çanta

Açık mavi bu sezonun moda rengi dedik. Mavi renkteki bu model çanta yumuşak bir formda. Hem özel günler hem günlük olarak uygun çanta, farklı tarzı olanların bayılacağı bir model. 

Her yere uygun çantayı satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Uçarı Trendler Lorin Omuz Çantası

Uçarı Trendler Lorin Omuz Çantası

Omza takılarak kullanılabilen çanta sezonun modası mavi renginde. Her kombine uyabilen çantanın ayarlanabilir uzun askısı var. Gold detayı da bulunan çantayı beğendiyseniz buraya tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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