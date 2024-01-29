2024'te Alacağınız ve Sonsuza Kadar Favoriniz Olacak Trend Çanta Renkleri ve Modelleri
2024'te Alacağınız ve Sonsuza Kadar Favoriniz Olacak Trend Çanta Renkleri ve Modelleri
Her sezonun moda renkleri değişiyor. Bu sezonun modasının renkleri daha pastel tonlar. Sarı, mavi gibi pastel renklerin hakim olduğu bu sezonun en güzel çanta modellerini alıp ömür boyu kullanmanız mümkün. Gelin sizin için seçtiğimiz çantalara birlikte bakalım...
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Bu sene moda çanta renkleri aslında soft renkler. Beyazları, bebe mavilerini bu sezon tüm çantalarda görüyoruz.
The Tote Bag Omuz Çantası
Lucky Bees El ve Omuz Çantası
QJqian Retro Baget Çantası
Parlak Omuz Çantası
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The Girl House Omuz Çantası
Shule Bags Düğümlü Baget Çanta
Mopia Fermuarlı Shopper Çanta
Ruichihu Omuz Çantası
Nine West Fiama 3fx Clutch
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Ruichihu Cep Telefonu Çantası
Lucky Store Omuz Çantası
Dongsheng Vintage Çanta
Coverzone Arched Çanta
Parigi Baget El Çantası
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Katty Casual Dumpling Çanta
Uçarı Trendler Lorin Omuz Çantası
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