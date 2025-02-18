NBA'in Yıldızı Kevin Durant'in İstanbul Ümraniye'de Kaybolma Hikayesi
NBA'in Yıldızı Kevin Durant'in İstanbul Ümraniye'de Kaybolma Hikayesi
Basketbol dünyasının en değerli isimlerinden Kevin Durant'in yolu bir zamanlar İstanbul'a düşmüştü. Ancak bu kez konu biraz parkenin dışı İstanbul sokaklarıydı. NBA’in süper yıldızı, Ümraniye’de kaybolmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay nasıl gerçekleşmişti, neler olmuştu? Gelin bir hatırlayalım.
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ABD Milli Takımı ile Türkiye'ye gelmişti
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Kayıp haberini İsmail Şenol duyurmuştu
Şenol," Allah rızası için gören yolu tarif etsin" demişti.
Olaydan yıllar sonra Şenol, neler yaşandığını şu cümlelerle açıklamıştı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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