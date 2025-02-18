NBA'in Yıldızı Kevin Durant'in İstanbul Ümraniye'de Kaybolma Hikayesi

'KD ile ilk röportajımı 2010 yılının Ağustos ayında, New York'ta yapmıştım. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi. O röportajdan yaklaşık iki hafta sonra KD, Dünya Şampiyonası için ABD Milli Takımı kadrosuyla İstanbul'a geldi. İstanbul'da ilk olarak doğu Ataşehir'de kendi ismine bir basketbol sahası açtı. Oradaki tören sonrası, Ümraniye Meydan'daki Nike mağazasında buluşmak üzere sözleştik. 3 Eylül 2010 tarihinde, saat 16:00'da NTV Spor için canlı yayınımız olacaktı... Biz erkenden gittik, 3G cihazıyla canlı yayın için kurulduk. Durant'in 10-15 dakika gecikebileceği söylendi. Saat 16:30'a geliyordu ve beklerken biraz gerilmiştim. Saat 17:00'de başka bir yayın vardı ve KD'nin geç kaldığı her dakika bizim canlı yayında kalabileceğimiz sürenin azalmasına sebep oluyordu. Sonra bir telefon geldi KD'yi taşıyan özel minibüsten: Kevin Durant'in aracı, Meydan'a dönen o küçük girişi kaçırmış, doğrudan Ümraniye'nin içine girmiş ve üstelik dönüş yolunu bulamayıp kaybolmuşlar. Gerginliğim daha da arttı. Twitter’dan bile yardım istedim, “belki yolu bilen birisi tarif eder” diye. Neticede “Ümraniye’de Kevin Durant’i gören, fark eder ne de olsa” diye düşündük Neyse, yaklaşık 50 dakika gecikmeyle yapabildik' (İsmail Şenol - Instagram)