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NBA'in Yıldızı Kevin Durant'in İstanbul Ümraniye'de Kaybolma Hikayesi

NBA'in Yıldızı Kevin Durant'in İstanbul Ümraniye'de Kaybolma Hikayesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 00:54

Basketbol dünyasının en değerli isimlerinden Kevin Durant'in yolu bir zamanlar İstanbul'a düşmüştü. Ancak bu kez konu biraz parkenin dışı İstanbul sokaklarıydı. NBA’in süper yıldızı, Ümraniye’de kaybolmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay nasıl gerçekleşmişti, neler olmuştu? Gelin bir hatırlayalım.

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ABD Milli Takımı ile Türkiye'ye gelmişti

ABD Milli Takımı ile Türkiye'ye gelmişti

Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Türk basketbolu için unutulmaz bir turnuvaydı. Dev organizasyonun finaline kadar yükselip altın madalyayı 81-64'le ABD'ye kaptırmıştık. Tabi bu muhteşem mücadelelerin öncesinde hafızalardan silinmeyecek bir olay yaşanmıştı. Başrol Kevin Durant'in idi. Durant, İstanbul Ümraniye'de yolu karıştırmış, gideceği yeri bir türlü bulamamıştı.

Kayıp haberini İsmail Şenol duyurmuştu

Kayıp haberini İsmail Şenol duyurmuştu

Şu anda Anadolu Efes'in sportif direktörlük görevinin üstlenen, uzun yıllar televizyon ekranlarında sunucu, muhabiri olarak tanıdığımız İsmail Şenol, Twitter'dan inanılması güç, herkesi şaşkına çeviren bir paylaşımda bulunmuştu.

Şenol," Allah rızası için gören yolu tarif etsin" demişti.

Şenol," Allah rızası için gören yolu tarif etsin" demişti.
twitter.com

'Kevin Durant Ümraniye'de kaybolmuş. Allah rızası için gören yolu tarif etsin  Meydan'da Nike mağazasındayız.'

Olaydan yıllar sonra Şenol, neler yaşandığını şu cümlelerle açıklamıştı 👇

Olaydan yıllar sonra Şenol, neler yaşandığını şu cümlelerle açıklamıştı 👇

'KD ile ilk röportajımı 2010 yılının Ağustos ayında, New York'ta yapmıştım. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi. O röportajdan yaklaşık iki hafta sonra KD, Dünya Şampiyonası için ABD Milli Takımı kadrosuyla İstanbul'a geldi. İstanbul'da ilk olarak doğu Ataşehir'de kendi ismine bir basketbol sahası açtı. Oradaki tören sonrası, Ümraniye Meydan'daki Nike mağazasında buluşmak üzere sözleştik. 3 Eylül 2010 tarihinde, saat 16:00'da NTV Spor için canlı yayınımız olacaktı... Biz erkenden gittik, 3G cihazıyla canlı yayın için kurulduk. Durant'in 10-15 dakika gecikebileceği söylendi. Saat 16:30'a geliyordu ve beklerken biraz gerilmiştim. Saat 17:00'de başka bir yayın vardı ve KD'nin geç kaldığı her dakika bizim canlı yayında kalabileceğimiz sürenin azalmasına sebep oluyordu. Sonra bir telefon geldi KD'yi taşıyan özel minibüsten: Kevin Durant'in aracı, Meydan'a dönen o küçük girişi kaçırmış, doğrudan Ümraniye'nin içine girmiş ve üstelik dönüş yolunu bulamayıp kaybolmuşlar. Gerginliğim daha da arttı. Twitter’dan bile yardım istedim, “belki yolu bilen birisi tarif eder” diye. Neticede “Ümraniye’de Kevin Durant’i gören, fark eder ne de olsa” diye düşündük Neyse, yaklaşık 50 dakika gecikmeyle yapabildik' (İsmail Şenol - Instagram)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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