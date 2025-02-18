NOW TV'nin 15 Günü Kaldı, Cemre Baysel Sette Taciz ve Tehdit Edildi: TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
NOW TV'nin 15 Günü Kaldı, Cemre Baysel Sette Taciz ve Tehdit Edildi: TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. İşte Benim Stilim'in yeni sezonunun jüri üyeleri belli oldu.
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2. Cemre Baysel, dizi setinde karavanında dinlendiği sırada iki kişi tarafından gizlice izlendiğini ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
3. Avrupa Yakası, Türk televizyon tarihinin en ikonik komedi dizilerinden biri olarak yıllar sonra bile hala izlenmeye devam ediyor.
4. Ekranlarda daha önce hiç partnerliğine rastlamadığımız Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un uyumu dikkatlerden kaçmadı. Dizinin ilk tanıtımından sonra yeni kareler de geldi. Sosyal medya kullanıcılarının Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy ikili hakkında yorumları da art arda geldi!
5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) NOW TV’ye isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanımıştı. Kararın verilmesi üzerinden 15 gün geçti. Yeni adı ve logosu konusunda henüz bir açıklama yapmayan NOW TV'nin isim değiştirmezse ne olacağı da merak konusu oldu.
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6. Doğa'yı yeniden elde etmek için tüm tuşlara basan Fatih bir de boğaza nazır bir ev satın alarak Doğa'ya hediye etti. Fatih'in "kendi birikimimle aldım" dediği evin fiyatı meğer bir sahnede gösterilmiş. İşte Fatih'in Doğa'ya aldığı evin dudak uçuklatan fiyatı...
7. O Ses'in efsane jüri üyesi Hadise ile çiçeği burnunda ismi Melike Şahin'in programda 'birbirlerini çekemediği' iddiaları da patladı gitti. Her seferinde arkadaş olduklarını vurgulayan ikiliye dair bir yorum da Aydilge'den geldi.
8. Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisiyle enfes bir geri dönüş yapan Bergüzar Korel, Hürriyet Kelebek kameralarına konuştu. Korel, dizideki çok konuşulan kafa atma sahnesini doğaçlama yaptığını itiraf etti.
9. Bir televizyon efsanesi olan İşte Benim Stilim, yıllar sonra TV8 ekranlarında geri dönüyor. Programın çekimleri başlarken merak edilen jüri üyelerinden birisi kendini açık etti. İşte detaylar...
10. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2008 yılında şüpheli şekilde kaybolan Mahir Ünlütaşkıran olayı işlenmeye devam ediyor.
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11. Saba Tümer'in programına konuk olan Emre Altuğ, 3 sezondur yayında olan Yalı Çapkını hakkında konuştu. Senaryosu epey karmaşıklaşan dizide Altuğ, senaryonun başroller üzerine yığıldığını belirterek genç oyuncuları överken söz konusu gidişatın yapımcının isteğiyle olduğunu belirtti.
12. Çocuklar Duymasın'daki 'Seyyar Tayyar' tiplemesiyle hafızalarımıza kazınan kıymetli oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya'nın 77 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncunun vefat haberini, yakın arkadaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.
13. Uzak Şehir'in son bölümünde Alya, eşi Cihan'ın metresi Mine'yle yüzleşti adeta. İzleyenlerin gözlerini kırpmadan izlediği dakikalar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki Alya, Mine'yle Cihan'ın arasındaki yasak aşkı öğrenir mi?
14. 90'larda "Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay karakteriyle genç kızların sevgilisi olan Cenk Torun, uzun süredir Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisinin başrolüydü. Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'nin haberine göre Torun, rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile 2 yıldır beraber. Söz konusu beraberliği öğrenen Torun'un 24 yıllık eşi, Cenk Torun'a "zina" davası açtı.
15. Bahar Candan'ın eşi Yunus Emre'ye mesaj attığını ifşalayan Beria Özden, ortalığı epey karıştırmıştı. Beria'nın bu paylaşımı karşısında Bahar Candan ve Yunus Emre'nin yıllar önce yayınlanan bir videosu gündem oldu.
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16. 10-17 Şubat tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Uzak Şehir gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi listeye dahil olurken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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