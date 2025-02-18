Çekimler Başladı! İşte Benim Stilim Jürisi Paylaşımıyla Kendini İfşaladı
Çekimler Başladı! İşte Benim Stilim Jürisi Paylaşımıyla Kendini İfşaladı
Bir televizyon efsanesi olan İşte Benim Stilim, yıllar sonra TV8 ekranlarında geri dönüyor. Programın çekimleri başlarken merak edilen jüri üyelerinden birisi kendini açık etti. İşte detaylar...
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Türk televizyonlarına damga vuran İşte Benim Stilim, yıllar sonra TV8 ekranlarında geri dönüyor.
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Programa başvurular başlasa da henüz yarışmacılardan jüri üyelerine kadar hiçbir bilgi paylaşılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler İşte Benim Stilim çekimlerinin başladığını duyururken jüri üyelerinden bir tanesi paylaşımıyla kendini ifşaladı.
O isim ise Ivana Sert!
Ivana Sert, TV8'in kendisine gönderdiği tebrik çiçeğini ve stüdyodan fotoğrafını paylaştı.
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Öte yandan program çekimleri esnasında çekilen bir görüntü, diğer jüriler hakkında merak uyandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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