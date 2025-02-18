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Bahar Candan'ın "Bodyguardım" Dediği Yunus Emre'yle Yıllar Önce Çektikleri Video Ortaya Çıktı

Bahar Candan'ın "Bodyguardım" Dediği Yunus Emre'yle Yıllar Önce Çektikleri Video Ortaya Çıktı

survivor Bahar Candan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.02.2025 - 10:11

Survivor 2024'ün en konuşulan isimlerinden Yunus Emre'yi dilimizden düşürememiştik. İşin tuhaf yanı Yunus Emre kadar eşi Beria da gündem olan bir isim haline gelmişti. İkilinin uzun süredir sesi soluğu çıkmazken Bahar Candan'ın eşine mesaj attığını ifşalayan Beria, ortalığı karıştırmıştı. Beria'nın bu paylaşımı karşısında Bahar Candan ve Yunus Emre'nin yıllar önce yayınlanan bir videosu gündem oldu.

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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, en az kendisi kadar kaotik eşi Beria'yla geçtiğimiz sene gündemden düşmemişti.

Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, en az kendisi kadar kaotik eşi Beria'yla geçtiğimiz sene gündemden düşmemişti.

İki isim bu defa Bahar Candan'ın Yunus Emre'ye mesaj attığını ifşalamalarıyla viral oldu.

İki isim bu defa Bahar Candan'ın Yunus Emre'ye mesaj attığını ifşalamalarıyla viral oldu.

Beria, "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak söz konusu mesajı paylaşmış, Bahar Candan ise "Bodyguardımdı, çantamı taşıyordu" demişti.

Beria, "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" yazarak söz konusu mesajı paylaşmış, Bahar Candan ise "Bodyguardımdı, çantamı taşıyordu" demişti.

Bahar'ın paylaşımını da buraya bırakalım:

Bahar'ın paylaşımını da buraya bırakalım:

Söz konusu olay tam duruldu derken Beria'dan yeni bir paylaşım gelmiş ve öyle bir durum olmadığı, yalnızca fotoğraf çektirdiklerini belirtmişti.

Söz konusu olay tam duruldu derken Beria'dan yeni bir paylaşım gelmiş ve öyle bir durum olmadığı, yalnızca fotoğraf çektirdiklerini belirtmişti.

Detaylar burada:

Beria'nın yalnızca fotoğraf diye belirttiği görüntü meğer yıllar önce çekilen bir videoymuş. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Bakalım Beria'dan yeni bir hamle gelecek mi?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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