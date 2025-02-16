Survivor'ın Gündemden Düşmeyen İsmi Beria Özden, Bahar Candan'ın Yunus Emre'ye Attığı Mesajı İfşaladı!
Survivor'ın Gündemden Düşmeyen İsmi Beria Özden, Bahar Candan'ın Yunus Emre'ye Attığı Mesajı İfşaladı!
Survivor'a geçtiğimiz sezon ilk kez yarışmaya katılan bir isim değil, bir yarışmacının eşi damga vurmuştu. Aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, yarışma dışında yaptığı paylaşımlar ve Aleyna Kalaycıoğlu için sarf ettiği sözlerle çok konuşulmuştu. Beria Özden, bu sezon yarışmada bulunmayan Yunus Emre'ye gelen bir mesajı ifşaladı. Üstelik mesaj Bahar Candan'dan gelmişti!
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Survivor'da geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri Beria Özden olmuştu. Yarışmacı Yunus Emre'nin eşi olan Beria Özden paylaşımlarıyla gündemden düşmemişti.
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Özellikle Yunus Emre ve Aleyna arkadaşlığı konusunda epey laf eden Beria Özden, Yunus Emre'ye Aleyna'dan uzak durmasını söylemişti.
Arkadaşlıkları sürdüğü müddetçe olaylar hiç durulmamış, Beria Özden hemen her gün paylaşımlarıyla büyük ses getirmişti. Hatta bu süreçte bir bebek kaybeden çiftin boşanacağı bile söylenmişti.
Yarışmanın sonlarına doğru Aleyna-Yunus Emre dostluğunun bitmesiyle birlikte ilişkileri düzelmiş, yaptıkları paylaşımlarla düşman çatlatmaya devam etmişlerdi.
Ancak Beria Özden, bu kez de Yunus Emre'ye Bahar Candan'dan gelen bir mesajı ifşalayarak gündeme geldi.
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Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı "😋" mesajını "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" notuyla Instagram hikayesinde paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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