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Esra Erol'da Programında Barışmak İsteyen Çiftin 'Kreş' Konuşması Geçim Sıkıntısını Gözler Önüne Serdi!

Esra Erol'da Programında Barışmak İsteyen Çiftin 'Kreş' Konuşması Geçim Sıkıntısını Gözler Önüne Serdi!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.02.2025 - 17:32

Esra Erol'da programında eşi Kadir'le barışmak isteyen Nejla, eşinden pazarcılık yapmamasını istedi. 'Gerekirse ben de çalışırım' diyen Nejla'ya eşi Kadir'in söyledikleri geçim sıkıntısı gerçeğini hem Nejla'nın hem de izleyenlerin yüzüne bir kez daha vurdu.

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Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da, son zamanlarda total grubunda reytinglerde birinciliği kapmaya devam ediyor.

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da, son zamanlarda total grubunda reytinglerde birinciliği kapmaya devam ediyor.

Eşiyle yaşadıkları problemlerin ardından barışma isteğiyle programa katılan Nejla, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuklarından biriydi.

Eşiyle yaşadıkları problemlerin ardından barışma isteğiyle programa katılan Nejla, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuklarından biriydi.

Programın geçtiğimiz cuma günü yayınlanan bölümünde Nejla, eşi Kadir'i ikna etmek için büyük çaba harcadı. Eşinin pazarcılık yapmasını istemediğini dile getiren Nejla, "Gerekirse ben de çalışırım. Çocuğu kreşe veririz." dedi.

Programın geçtiğimiz cuma günü yayınlanan bölümünde Nejla, eşi Kadir'i ikna etmek için büyük çaba harcadı. Eşinin pazarcılık yapmasını istemediğini dile getiren Nejla, "Gerekirse ben de çalışırım. Çocuğu kreşe veririz." dedi.

Ancak geçim sıkıntısı çeken çift arasında geçen konuşmaya, Kadir'in kreş fiyatı ile ilgili söyledikleri damga vurdu. Kadir, çalışmayı teklif eden eşine "Kreş kaç lira biliyor musun? Senin maaşın demek. Boşuna mı çalışacaksın?" dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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