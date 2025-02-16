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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
16.02.2025 - 18:12

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Biri artık "Dur!" desin 😂

2. Tam olarak ruh halimizdir...

3. Bu akım kelimeleri kifayetsiz bırakmaya başladı.

3. Bu akım kelimeleri kifayetsiz bırakmaya başladı.
twitter.com

4. Hep mi aynı olur acaba?

5. Bu nasıl oldu gerçekten?!

5. Bu nasıl oldu gerçekten?!
twitter.com
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6. Bu konu hakkındaki goygoylar uzun süre devam edecek, bilginize...

6. Bu konu hakkındaki goygoylar uzun süre devam edecek, bilginize...
twitter.com

7. 😅

7. 😅
twitter.com

8. Yorum bulamıyoruz 😁

9. Bazı kötü günlerimiz olmuştu.

10. 🤣🤣🤣

10. 🤣🤣🤣
twitter.com
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11. Size söylemiştik...

12. Hepimizin içinden ara ara çıkan bir Pembe vardır!

12. Hepimizin içinden ara ara çıkan bir Pembe vardır!
twitter.com

13. 14 Şubat'ta sevgilisi olmayanlar (Temsili değil)

14. Ancak bu kadar doğru anlatılabilirdi 😂

15. Olmuyor, olmuyor, ne yapsan olmuyor!

15. Olmuyor, olmuyor, ne yapsan olmuyor!
twitter.com
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16. Nostalji koktu buralar...

17. 🙈

17. 🙈
twitter.com

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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