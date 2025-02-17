Mesajını İfşalamıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Bahar Candan'a Verdi Veriştirdi!
Mesajını İfşalamıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Bahar Candan'a Verdi Veriştirdi!
Survivor All Star'da geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz ki Yunus Emre olmuştu. Hatta öyle olaylar yaşanmıştı ki, Yunus'un eşi Beria yarışmacının bile önüne geçmişti. Beria Özden bu kez yeni bir hamleyle karşımıza çıktı. Yunus Emre'ye Bahar Candan'dan gelen bir mesajı ifşalayan Beria'dan, kendisini tiye alan Bahar'a cevap geldi.
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Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da sık sık tartışmalarının odak noktası olan Yunus Emre pek çok konuyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Yunus Emre'nin Aleyna'yla olan fazla sıkı fıkı dostluğundan doğan hal ve hareketleri eşi Beria'yı çılgına çevirmişti.
Beria Özden "Aleyna'dan uzak dur" diyerek eşine uyarıda bile bulunmuştu hatta. Ancak bundan sonraki yakın tavırlar da yine eleştirilmişti.
İkilinin fazla samimiyeti yüzünden çılgına dönen Beria'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar çok konuşulmuştu. O dönem düşük de yapan Beria ile Yunus Emre'nin boşanacağı yönünde iddialar da yayılmıştı.
Geçtiğimiz günse herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Beria Özden bir süre önce tahliye olan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın, eşi Yunus Emre'ye attığı mesajı ifşaladı.
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Bahar Candan ise kendisine "Evli adamlara mesaj atıp aranan mide bulandırıcı zavallı" diyen Beria'nın paylaşımı sonrası bu hikayeyi atarak ortalığı daha da kızıştırdı 👇👇
Olaylı fenomen Bahar'ın kocası Yunus Emre'den için 'fanım' diye bahsetmesiyle "Onun üç gram etmez beyni para aklarken ekran atmasıyla tescillenmişti zaten..." diyerek ateş püskürdü!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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