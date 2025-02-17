Mesajını İfşalamıştı: Survivor Yunus Emre'nin Eşi Beria Özden, Bahar Candan'a Verdi Veriştirdi!

Survivor All Star'da geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz ki Yunus Emre olmuştu. Hatta öyle olaylar yaşanmıştı ki, Yunus'un eşi Beria yarışmacının bile önüne geçmişti. Beria Özden bu kez yeni bir hamleyle karşımıza çıktı. Yunus Emre'ye Bahar Candan'dan gelen bir mesajı ifşalayan Beria'dan, kendisini tiye alan Bahar'a cevap geldi.