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Eşinden Uyarı Yemesine Rağmen Durulmayan Yunus Emre ve Aleyna'nın Survivor'daki Yakınlığı Tepki Topladı

Eşinden Uyarı Yemesine Rağmen Durulmayan Yunus Emre ve Aleyna'nın Survivor'daki Yakınlığı Tepki Topladı

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.03.2024 - 17:34

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da ortalık fena karışıyor! Eşi Beria'dan 'uzak dur!' uyarısı almasına rağmen dur durak bilmeyen Yunus Emre'yle Aleyna arasındaki aşırı samimi haller sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da sular bir an olsun durulmuyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programın son gündemi Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakınlık oldu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da sular bir an olsun durulmuyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu programın son gündemi Aleyna ve Yunus Emre arasındaki yakınlık oldu.

Yarışmayı izlemeyenler bile, Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşananları sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Yarışmayı izlemeyenler bile, Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşananları sosyal medyadan takip etmeye başladı.

Yakın arkadaş oldukları söylenen ikilinin arasındaki sohbet, hal ve hareketler dikkat çeker bi' boyuta evrilince devreye Yunus Emre'nin eşi Beria Özden girdi.

Yakın arkadaş oldukları söylenen ikilinin arasındaki sohbet, hal ve hareketler dikkat çeker bi' boyuta evrilince devreye Yunus Emre'nin eşi Beria Özden girdi.

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündem olan Beria ilk başta hamilelik haberini vermiş; kısa bir zaman sonra da bebeği kaybettiğini açıklamıştı. Müjdeli haberi alan Yunus Emre'nin sevinci de böyle yansımıştı kameralara 👇

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gündem olan Beria ilk başta hamilelik haberini vermiş; kısa bir zaman sonra da bebeği kaybettiğini açıklamıştı. Müjdeli haberi alan Yunus Emre'nin sevinci de böyle yansımıştı kameralara 👇

Ardından eşi Beria'dan "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı alan Yunus Emre'nin nasıl bir davranış sergileyeceği de merak konusu olmuştu.

Ardından eşi Beria'dan "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı alan Yunus Emre'nin nasıl bir davranış sergileyeceği de merak konusu olmuştu.
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Tam da bu sırada yayınlanan Survivor'ın 66. yeni bölüm fragmanı yine ve yeniden olay oldu. Fragmanda ne Aleyna'nın bakışları ne de Yunus Emre'nin hareketleri es geçilecek gibi değildi.

Tam da bu sırada yayınlanan Survivor'ın 66. yeni bölüm fragmanı yine ve yeniden olay oldu. Fragmanda ne Aleyna'nın bakışları ne de Yunus Emre'nin hareketleri es geçilecek gibi değildi.

Kendisi için "Bu çocuk beni delirtiyor" diyen Aleyna ve onun omzuna eline koyan Yunus Emre'nin bu halleri izleyicilerin tepkisini topladı.

Kendisi için "Bu çocuk beni delirtiyor" diyen Aleyna ve onun omzuna eline koyan Yunus Emre'nin bu halleri izleyicilerin tepkisini topladı.

Detayları da bu içeriğimizde anlatmıştık:

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