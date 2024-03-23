Eşinden Uyarı Yemesine Rağmen Durulmayan Yunus Emre ve Aleyna'nın Survivor'daki Yakınlığı Tepki Topladı

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da ortalık fena karışıyor! Eşi Beria'dan 'uzak dur!' uyarısı almasına rağmen dur durak bilmeyen Yunus Emre'yle Aleyna arasındaki aşırı samimi haller sosyal medyanın gündemine oturdu!