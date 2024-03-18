Aleyna'yı Suçlayan Yunus Emre'nin Eşiyle Aleyna'nın Annesi Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi!
Aleyna'yı Suçlayan Yunus Emre'nin Eşiyle Aleyna'nın Annesi Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi!
Olaysız gün geçmeyen Survivor'da tüm yaşananlar ailelere taşmış durumda. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in düşük yaparak bebeğini kaybetmesi başta Yunus Emre olmak üzere herkesi üzmüştü. Yunus Emre ve Beria Özden arasında geçen telefon konuşmasında ve canlı yayında Beria Özden'in ısrarla Aleyna'dan bahsetmesi sonunda annesini harekete geçirdi!
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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasında yakın arkadaşlık gelişti ve Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan pek hoşnut olmadığını her fırsatta dile getiriyor.
Sosyal medya paylaşımlarında bu durumu sık sık dile getiren Beria Özden, tüm bu durumlar sürerken önce hamile olduğunu; ardından da bebeği kaybettiğini duyurmuştu.
Yunus Emre'ye bu haberi verirken araya Aleyna'yı sokması, uzak durmasını söylemesi ve bebeği kaybetmesini izlediklerinin yaşattığı strese bağlaması ortalığı bir nebze karıştırdı.
Tüm bunların üstüne, 2021'de ortalığı karıştırdığı için Acun Ilıcalı'dan veto yiyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu sessizliğini bozdu!
Beria Özden'den hamilelikle ilgili dökümanları paylaşmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu, Özden'in Aleyna'yı zan altında bıraktığını söyledi.
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Zuhal Kalaycıoğlu'nun sözlerine Beria Özden'den cevap gecikmedi.
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