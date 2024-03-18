Aleyna'yı Suçlayan Yunus Emre'nin Eşiyle Aleyna'nın Annesi Sosyal Medya Üzerinden Birbirine Girdi!

Olaysız gün geçmeyen Survivor'da tüm yaşananlar ailelere taşmış durumda. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in düşük yaparak bebeğini kaybetmesi başta Yunus Emre olmak üzere herkesi üzmüştü. Yunus Emre ve Beria Özden arasında geçen telefon konuşmasında ve canlı yayında Beria Özden'in ısrarla Aleyna'dan bahsetmesi sonunda annesini harekete geçirdi!