Kızılcık Şerbeti'nin Pinko'su Sibel Taşçıoğlu Dizide Değiştirmek İstediklerini Açıkladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Pinko'su Sibel Taşçıoğlu Dizide Değiştirmek İstediklerini Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=TiOt8...
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si, namıdiğer Pinko, Sibel Taşçıoğlu verdiği özel röportajda dizi hakkında şaşırtan itiraflarda bulundu.
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta yeni bölümüyle reytingleri altüst ediyor!
Adeta bir fenomen haline gelen dizide Pembe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Ömür Sabuncuoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.
Taşçıoğlu, "Elinde olsa hikayede neleri değiştirmek isterdin?" sorusuna öyle yanıtlar verdi ki herkesi şaşırttı.
"Senaryoyu yazacak olsam önce Apo'yu Pembe'ye aşık ederdim" diyen Taşçıoğlu, oynadığı karakterin eşi tarafından değerinin bilinmediğine kızgın.
İkinci olaraksa Nursema ile Umut'u ayırırım, diyen Taşçıoğlu "Umut'un fakir edebiyatından gına geldi" diye bahsediyor.
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Kaynana olarak gelinine çok çektirdiğini düşünsek de Taşçıoğlu, "Doğa'ya da Pembe'den özür dilettirirdim" diye açıklıyor.
Taşçıoğlu'nun açıklamaları epey konuşulacak gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
İşte o röportaj:
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