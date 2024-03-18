Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Rol Arkadaşı Naim Efendi'ye Yaptığı Şaka Kırdı Geçirdi!

Kızıl Goncalar dizisinin yıldızları Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mert Turak (Naim) sosyal medyada gündem oldu. Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşına yaptığı şaka 'Hem komik, hem yakışıklı' yorumlarına neden oldu.