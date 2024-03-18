Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Rol Arkadaşı Naim Efendi'ye Yaptığı Şaka Kırdı Geçirdi!
Mert Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki Rol Arkadaşı Naim Efendi'ye Yaptığı Şaka Kırdı Geçirdi!
Kızıl Goncalar dizisinin yıldızları Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd) ve Mert Turak (Naim) sosyal medyada gündem oldu. Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşına yaptığı şaka 'Hem komik, hem yakışıklı' yorumlarına neden oldu.
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar kamera arkası seyirciler tarafından epeyce merak ediliyor. Size eğlenceli bir haberle geldik!
Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, yaptığı şaka ile sosyal medyanın gündemine yerleşti.
Kızıl Goncalar'da Zeynep'in babası ve Meryem (Özgü Namal)'in eşini oynayan Mert Turak'a rol arkadaşından güldüren bir şaka geldi.
Naim Efendi karakterine hayat veren Mert Turak ile fotoğrafını paylaşan Mert Yazıcıoğlu gündeme oturdu.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile hayranlarının ana sayfasına düşen genç oyuncu, rol arkadaşını ilana koydu.
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Görenlerin gülmekten kendini alamadığı Yazıcıoğlu'nun esprisi fark edilince Twitter (X)'da dillere düştü.
Kullanıcılardan "Hem esprili, hem de çok yakışıklı" yorumları geldi. Yazıcıoğlu, yaptığı şakayı kısa süre sonra bitirdi. Ancak aralarında epey bir gülmüşlerdir.
Şimdi de gündem olan şakaya...
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