Tecavüz Sahnesiyle Herkesi Delirten Sema Ergenekon'un Daha Önce Bu Sebepten Kadro Dışı Kaldığı Söylendi
Tecavüz Sahnesiyle Herkesi Delirten Sema Ergenekon'un Daha Önce Bu Sebepten Kadro Dışı Kaldığı Söylendi
Yargı'nın yeni bölümünde yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Seyirci dizide yer alan sahneler yüzünden sinirlerine hakim olamazken soluğu Twitter'da almıştı. Sema Ergenekon'a tepki yağmaya devam ederken, bir kullanıcı yıllar önce çok popüler bir dizide yazdığı sahne yüzünden kadro dışı bırakıldığını söyledi!
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Üç sezondur ekran hayatına devam eden ve ödül üstüne ödül kazanan Yargı, hız kesmeden ekran serüvenine devam ediyor.
Eren Komiser'in kızı polis memuru Tuğçe'nin önce tecavüze uğraması, ardından denize atılması izleyenleri isyan ettirmişti.
Sema Ergenekon ise 2 haftadır gündemi meşgul eden bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.
Ancak gelen tepkiler sırasında gördüğü bir Tweeti beğenmiş olması dikkatlerden kaçmıyor.
Bunun üstüne tepkiler gelmeye devam ederken, sosyal medyada Sema Ergenekon eski işleriyle de gündeme gelerek ağır eleştirilerin hedefi oldu.
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Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin senaryosunu da Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon ikilisi yazıyordu hatırlarsanız.
Özellikle bu sahneden sonra dizi tepkilerin hedefi olmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. O dönem söylenenlere göre Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat istifa etmişti.
Bu sahnenin şikayet edilmesinin ardından Sema Ergenekon ve Siyah Beyaz Aşk dizisinin yolları ayrılmıştı.
Yargı'nın tepki çeken istismar sahnesinin ardından Sema Ergenekon'un yazdığı dizilere ait sahneler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Farklı görüşler de var tabii ki.
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