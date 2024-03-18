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Tecavüz Sahnesiyle Herkesi Delirten Sema Ergenekon'un Daha Önce Bu Sebepten Kadro Dışı Kaldığı Söylendi

Tecavüz Sahnesiyle Herkesi Delirten Sema Ergenekon'un Daha Önce Bu Sebepten Kadro Dışı Kaldığı Söylendi

Yargı
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 13:02

Yargı'nın yeni bölümünde yaşananlar ortalığı ayağa kaldırdı biliyorsunuz. Seyirci dizide yer alan sahneler yüzünden sinirlerine hakim olamazken soluğu Twitter'da almıştı. Sema Ergenekon'a tepki yağmaya devam ederken, bir kullanıcı yıllar önce çok popüler bir dizide yazdığı sahne yüzünden kadro dışı bırakıldığını söyledi!

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Üç sezondur ekran hayatına devam eden ve ödül üstüne ödül kazanan Yargı, hız kesmeden ekran serüvenine devam ediyor.

Üç sezondur ekran hayatına devam eden ve ödül üstüne ödül kazanan Yargı, hız kesmeden ekran serüvenine devam ediyor.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde ekranlara gelen sahneler ise seyircinin sinirlerini resmen altüst etti.

Eren Komiser'in kızı polis memuru Tuğçe'nin önce tecavüze uğraması, ardından denize atılması izleyenleri isyan ettirmişti.

Eren Komiser'in kızı polis memuru Tuğçe'nin önce tecavüze uğraması, ardından denize atılması izleyenleri isyan ettirmişti.

Yeni bölümün başlangıcı ise seyirciler tarafından seslerin tamamen yükseltilmesine yol açtı. Tuğçe'nin yaşadığı korkunç olayın ima edilmesiyle başlayan bölüm, sosyal medyada yerin dibine sokuldu!

Sema Ergenekon ise 2 haftadır gündemi meşgul eden bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Sema Ergenekon ise 2 haftadır gündemi meşgul eden bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Tuğçe için bu tarz bir sahne yazıyor olması, dizide böyle bir sahneye yer veriyor olması dolayısıyla herkesi oldukça kızdıran ve tüm eleştirilerin hedefi olan Sema Ergenekon, beklenen açıklama yazısını bir türlü yayınlamadı.

Ancak gelen tepkiler sırasında gördüğü bir Tweeti beğenmiş olması dikkatlerden kaçmıyor.

Ancak gelen tepkiler sırasında gördüğü bir Tweeti beğenmiş olması dikkatlerden kaçmıyor.

'Biz görmeyince dünya daha güzel bir yer olmuyor. Bunların bu kadar kolay yaşanması ve artması adaletsizlikten kaynaklanıyor. Kadın on numara anlatmış daha da anlatsın.'

Bunun üstüne tepkiler gelmeye devam ederken, sosyal medyada Sema Ergenekon eski işleriyle de gündeme gelerek ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Bunun üstüne tepkiler gelmeye devam ederken, sosyal medyada Sema Ergenekon eski işleriyle de gündeme gelerek ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Uzun yıllardır pek çok dizinin senaryosunu kaleme alan ve bu işlerin büyük bir çoğunluğu fenomen, tutan diziler olan Sema Ergenekon'un geçmişi sosyal medyada masaya yatırıldı.

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Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin senaryosunu da Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon ikilisi yazıyordu hatırlarsanız.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin senaryosunu da Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon ikilisi yazıyordu hatırlarsanız.

32 bölüm boyunca ekranlarda yer almaya devam eden Siyah Beyaz Aşk dizisi o dönemlerde çok konuşulan işlerden bir tanesiydi.

Özellikle bu sahneden sonra dizi tepkilerin hedefi olmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. O dönem söylenenlere göre Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat istifa etmişti.

Özellikle bu sahneden sonra dizi tepkilerin hedefi olmuş ve RTÜK'e şikayet edilmişti. O dönem söylenenlere göre Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat istifa etmişti.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, dizinin yayından kaldırılması için RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.

'Dizinin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yöneltilen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm”.'

Bu sahnenin şikayet edilmesinin ardından Sema Ergenekon ve Siyah Beyaz Aşk dizisinin yolları ayrılmıştı.

Yargı'nın tepki çeken istismar sahnesinin ardından Sema Ergenekon'un yazdığı dizilere ait sahneler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yargı'nın tepki çeken istismar sahnesinin ardından Sema Ergenekon'un yazdığı dizilere ait sahneler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Farklı görüşler de var tabii ki.

Farklı görüşler de var tabii ki.
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