Nihat Hatipoğlu'na Soru Soran Genç Kızın Gözyaşlarına Boğduluğu Anlar Ünlü İlahiyatçıyı Sinirlendirdi
Nihat Hatipoğlu'na Soru Soran Genç Kızın Gözyaşlarına Boğduluğu Anlar Ünlü İlahiyatçıyı Sinirlendirdi
Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de sunduğu programlar ve güler yüzüyle Nihat Hatipoğlu oluyor elbette. İftardan önce ve iftar sırasında kendisini dinlemek isteyenlerle buluşan ve bir diğer yandan televizyonda canlı yayında olan Nihat Hatipoğlu'na dün akşam katılan bir genç kız anlattıklarıyla dikkat çekti. Nihat Hatipoğlu cevap verirken genç kız kendini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu olmaya başladı.
Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programıyla ekranlara gelecek olan ünlü ilahiyatçı, kendisine gelen sorulara büyük bir sabırla cevap verip bildiklerini aktarıyor.
Dün akşam yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdiği sırada Edanur isimli bir genç kızın sorduğu soru ve cevaplanırken kendini tutamadığı anlar gündem oldu.
Babası hakkında soru soran Edanur Doğan, "Babam ikinci kez evlendikten sonra bizi reddetti. Mutluluğunu gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?" diye sordu.
Nihat Hatipoğlu ise genç kızın babasının bu davranışına oldukça sinirlendi ve babasının sergilemesi gereken asıl davranışı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Soruyu soran Edanur ise babasının yeni eşinin sürekli onları kötülediğini ve diğer kardeşleriyle görüşmelerine mani olmaya çalıştığını söyledi.
Bunu duyan Nihat Hatipoğlu ise babasına seslenerek "Problem babanızın aldığı eşte değil, babanızdadır." dedi. Genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda