Nihat Hatipoğlu'na Soru Soran Genç Kızın Gözyaşlarına Boğduluğu Anlar Ünlü İlahiyatçıyı Sinirlendirdi

'Baban ve annen ebediyen evli kalmak durumunda olmayabilirler. Evli kalmaları doğru olan da. Ama boşanabilirler, anlaşamazlar. Bir müddet sonra başka şeyler devreye girer. Muhabbet kalmaz, sevgi kalmaz bir şeyler döngüye girer. Bunlar tamam bunları kabul edebiliriz. Ama bir babanın ilk evliliğinden olan çocuklarını yok sayması onları küçümsemesi onlara hakaret etmesi mutluluğu onların gözüne sokarcasına yapması elbette ki büyük vebaldir. Yeni evladı varsa o da çocuğudur. Sizi arayacak gel kardeşlerinle buluşun bir araya gelin. Annenizle ayrılmış olabilirim ama ben sizin babanızım demesi lazım.'