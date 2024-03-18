Görüş Bildir
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu'na Soru Soran Genç Kızın Gözyaşlarına Boğduluğu Anlar Ünlü İlahiyatçıyı Sinirlendirdi

Nihat Hatipoğlu'na Soru Soran Genç Kızın Gözyaşlarına Boğduluğu Anlar Ünlü İlahiyatçıyı Sinirlendirdi

Nihat Hatipoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 11:01

Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de sunduğu programlar ve güler yüzüyle Nihat Hatipoğlu oluyor elbette. İftardan önce ve iftar sırasında kendisini dinlemek isteyenlerle buluşan ve bir diğer yandan televizyonda canlı yayında olan Nihat Hatipoğlu'na dün akşam katılan bir genç kız anlattıklarıyla dikkat çekti. Nihat Hatipoğlu cevap verirken genç kız kendini tutamayarak gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu olmaya başladı.

Ramazan denince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu olmaya başladı.

Yıllardır ekranlarda seyirci ile buluşan ve kimi zaman hem iftar hem sahur, kimi zaman ise yalnızca iftar programları ile karşımıza gelen Nihat Hatipoğlu, bu yıl da aynı konsepti ile geri döndü.

Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programıyla ekranlara gelecek olan ünlü ilahiyatçı, kendisine gelen sorulara büyük bir sabırla cevap verip bildiklerini aktarıyor.

Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programıyla ekranlara gelecek olan ünlü ilahiyatçı, kendisine gelen sorulara büyük bir sabırla cevap verip bildiklerini aktarıyor.

68 yaşındaki Hatipoğlu, bu yıl Ramazan ayında da sevenleri ile bir araya geliyor. Stüdyoda gerçekleşen çekimlerde izleyicilerin büyük bir çoğunluğunun genç olması da gözlerden kaçmıyor.

Dün akşam yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdiği sırada Edanur isimli bir genç kızın sorduğu soru ve cevaplanırken kendini tutamadığı anlar gündem oldu.

Dün akşam yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdiği sırada Edanur isimli bir genç kızın sorduğu soru ve cevaplanırken kendini tutamadığı anlar gündem oldu.

İftar programı sırasında özellikle gençleri fazlaca öven ve onlara yol göstermenin ne denli önemli olduğunu vurgulayan Nihat Hatipoğlu, Edanur'un sorusundan sonra cevap verirken sinirlerini tutamadı.

Babası hakkında soru soran Edanur Doğan, "Babam ikinci kez evlendikten sonra bizi reddetti. Mutluluğunu gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?" diye sordu.

Babası hakkında soru soran Edanur Doğan, "Babam ikinci kez evlendikten sonra bizi reddetti. Mutluluğunu gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?" diye sordu.

'Yıllar önce annem ve babam ayrıldı. Babam sonra bir evlilik yaptı. Evlilik yaptıktan sonra bizi reddetti. Ve şu an evli ve çok mutlu! Mutluluğunu sürekli gözümüzün önünde yaşıyor. Bunun günahı nedir?'

Nihat Hatipoğlu ise genç kızın babasının bu davranışına oldukça sinirlendi ve babasının sergilemesi gereken asıl davranışı açıkladı.

Nihat Hatipoğlu ise genç kızın babasının bu davranışına oldukça sinirlendi ve babasının sergilemesi gereken asıl davranışı açıkladı.

'Baban ve annen ebediyen evli kalmak durumunda olmayabilirler. Evli kalmaları doğru olan da. Ama boşanabilirler, anlaşamazlar. Bir müddet sonra başka şeyler devreye girer. Muhabbet kalmaz, sevgi kalmaz bir şeyler döngüye girer. Bunlar tamam bunları kabul edebiliriz. Ama bir babanın ilk evliliğinden olan çocuklarını yok sayması onları küçümsemesi onlara hakaret etmesi mutluluğu onların gözüne sokarcasına yapması elbette ki büyük vebaldir. Yeni evladı varsa o da çocuğudur. Sizi arayacak gel kardeşlerinle buluşun bir araya gelin. Annenizle ayrılmış olabilirim ama ben sizin babanızım demesi lazım.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Soruyu soran Edanur ise babasının yeni eşinin sürekli onları kötülediğini ve diğer kardeşleriyle görüşmelerine mani olmaya çalıştığını söyledi.

Soruyu soran Edanur ise babasının yeni eşinin sürekli onları kötülediğini ve diğer kardeşleriyle görüşmelerine mani olmaya çalıştığını söyledi.

'Eşi sürekli bizi kötülüyor.'

Bunu duyan Nihat Hatipoğlu ise babasına seslenerek "Problem babanızın aldığı eşte değil, babanızdadır." dedi. Genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Bunu duyan Nihat Hatipoğlu ise babasına seslenerek "Problem babanızın aldığı eşte değil, babanızdadır." dedi. Genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

'Problem babanızın aldığı eşte değil babanızdadır. Kusura bakmayın suç sende... Özel hayatta evlenir, boşanırsınız bu sizin kararınızdır. Yeni hanıma 'bak eski bir evliliğim var oradan 2 çocuğum var, onlara annelik yapmalısın sen annelik yapmazsan ben de sana kocalık yapmam.' Öyle deseydi o kadın şu an size böyle davranmazdı, şu an problem babanızda.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?