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Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı

Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
18.03.2024 - 09:55

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara artık akıl erdiremiyoruz. Her gün farklı bir olay yaşanan All Star'da, dün akşam yayınlanan yeni bölümde her bir yarışmacının ayrı yerde buhran yaşaması gündem oldu. Ogeday'ın terk etme isteğinden, Yunus Emre'nin eşiyle konuşmasına pek çok konuştuğumuz Survivor'a damga vuran anlardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir kriziydi.

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Survivor All Star 2024 sezonu hiçbirimizin beklemediği ve öngöremediği olaylar silsilesiyle devam ediyor.

Survivor All Star 2024 sezonu hiçbirimizin beklemediği ve öngöremediği olaylar silsilesiyle devam ediyor.

1 Ocak'tan beridir her akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor All Star 2024 sezonu, seyircinin tüm kaos ihtiyacını karşılıyor desek yeridir. Her akşam farklı bir olay, farklı bir aksiyon.

Dün akşam yayınlanan bölümde dikkat çeken noktalardan bir tanesi eski şampiyon Ogeday Girişken'in Survivor'ı bırakıp gitmek istemesiydi.

Dün akşam yayınlanan bölümde dikkat çeken noktalardan bir tanesi eski şampiyon Ogeday Girişken'in Survivor'ı bırakıp gitmek istemesiydi.

Eşyalarını toplayıp gitmek üzere hazırlanmaya başlayan Ogeday Girişken, her şeyi gözden çıkardığını ve o an çok kötü olduğunu söyledi. Ardından Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibiyle konuşarak kararlarını değiştirdiğini ve devam edeceğini anlatmıştı.

Bir diğer önemli konu ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den bebeğini kaybettiği haberini aldığı ve yıkıldığı anlardı.

Bir diğer önemli konu ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den bebeğini kaybettiği haberini aldığı ve yıkıldığı anlardı.

Bebeğini sağlık problemleri dolayısıyla kaybettiğini eşine telefonla söyleyen Beria Özden, Yunus Emre'yi gözyaşlarına boğdu. Bu sırada yine ihmal etmeyip konuyu Aleyna'ya getirdi ve uzak olması konusunda uyardı.

Son dönemde sosyal medyadan adı düşmeyen ve Yunus Emre'ye olan yakın tavırları dolayısıyla eleştirilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Son dönemde sosyal medyadan adı düşmeyen ve Yunus Emre'ye olan yakın tavırları dolayısıyla eleştirilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Ağlama krizine girip hem kendi üstünü başını çekiştirdiği ve 'Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum.' dediği anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği Survivor yeni bölüm fragmanı:

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Gelen yorumlarda ise kimileri bu haline çok üzülürken, kimileri ise "davranışlarının karşılığı" şeklinde tepki verdiği görülüyor.

Gelen yorumlarda ise kimileri bu haline çok üzülürken, kimileri ise "davranışlarının karşılığı" şeklinde tepki verdiği görülüyor.
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