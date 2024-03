Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı

Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara artık akıl erdiremiyoruz. Her gün farklı bir olay yaşanan All Star'da, dün akşam yayınlanan yeni bölümde her bir yarışmacının ayrı yerde buhran yaşaması gündem oldu. Ogeday'ın terk etme isteğinden, Yunus Emre'nin eşiyle konuşmasına pek çok konuştuğumuz Survivor'a damga vuran anlardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir kriziydi.