Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı
Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı
Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara artık akıl erdiremiyoruz. Her gün farklı bir olay yaşanan All Star'da, dün akşam yayınlanan yeni bölümde her bir yarışmacının ayrı yerde buhran yaşaması gündem oldu. Ogeday'ın terk etme isteğinden, Yunus Emre'nin eşiyle konuşmasına pek çok konuştuğumuz Survivor'a damga vuran anlardan biri de Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir kriziydi.
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Survivor All Star 2024 sezonu hiçbirimizin beklemediği ve öngöremediği olaylar silsilesiyle devam ediyor.
Dün akşam yayınlanan bölümde dikkat çeken noktalardan bir tanesi eski şampiyon Ogeday Girişken'in Survivor'ı bırakıp gitmek istemesiydi.
Bir diğer önemli konu ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den bebeğini kaybettiği haberini aldığı ve yıkıldığı anlardı.
Son dönemde sosyal medyadan adı düşmeyen ve Yunus Emre'ye olan yakın tavırları dolayısıyla eleştirilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise sinir krizi geçirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği Survivor yeni bölüm fragmanı:
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Gelen yorumlarda ise kimileri bu haline çok üzülürken, kimileri ise "davranışlarının karşılığı" şeklinde tepki verdiği görülüyor.
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