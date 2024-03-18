Survivor All Star'da Üstüne Gidilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Sinir Krizi Geçirdiği Anlar Herkesi Ayağa Kaldırdı

Ağlama krizine girip hem kendi üstünü başını çekiştirdiği ve 'Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum.' dediği anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.