18 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Şu sıralar çizgileri dışına çıkarak kendisinden beklenmedik sahne kıyafetleriyle izleyici karşısında çıkan Sibel Can'ın dile düşen kombinlerine denk gelmişsinizdir. Sosyal medyaya neredeyse her sahnesi sonrası damga vuran şarkıcının kıyafetleri her cinsten şeye benzetiliyor! Drama albümüyle yine müzik listelerini alt üst eden şarkıcı radikal imaj değişiklikleriyle adından bahsettirirken bu sefer de sıra saçlarına geldi! Yıllardır koyu ve doğal renkteki saçlarıyla görmeye alıştığımız Sibel Can bambaşka birine dönüştü. Gelin sarı saçlı Sibel Can'a birlikte bakalım!
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Geçtiğimiz nisan ayında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz eşine yaptığı 5. çocuk şakalarıyla gündeme gelmişti. Ardından beşinci çocuğu beklediklerini yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran isim kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle duyanları şaşırtmıştı. 3 kızı ve bir oğlu bulunan sosyal medya fenomeni kısa bir süre sonra düşük tehlikesi olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ise hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme gelen Öz'ün koşu bandındaki halleri tepki çekmişti. Tepkilerin önüne geçen Özlem Öz çareyi yorumları kapatmakta buldu.
2005 senesinde sunuculukla başladığı kariyerini oyunculukla devam ettiren ve popülaritesini kanıtlayan Birce Akalay'ı yer aldığı dizilerle yakından tanıyoruz. Yaşadıkları ilişkiyle adından bahsettiren Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ikilisi bu seneye damgasını vuran çiftlerden biri haline gelmişti. Kendisini en son 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizilerindeki performansıyla izlediğimiz Akalay son olarak imaj değişikliyle gündeme geldi. Kimilerinin peruk olduğunu umduğu saçlarıyla konuşulan Birce Akalay yeni tarzını paylaşmaya doyamadı!
Uzun yıllardır magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında evlendikten sonra 2022 yılında ilk bebekleri Jan Asya'yı kucağına almıştı. Minik Jan Asya'yı bugüne dek hiçbir zaman net olmasa da gördük. Yine de kime benzediği merak konusuydu. Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından Etiler'de kucağında kızıyla görüntülenen Gupse Özay merakları net bir şekilde giderdi! Jan Asya'nın yüzde yüz oranla annesinin kopyası olduğu ortaya çıktı!
Son zamanlarda tatsız meselelerle gündeme gelen Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, babalık davası sonucunda oğlu olduğu kanıtlanan Uzay meselesini şimdilik kapatmış gibi gözüküyor. Birkaç haftadır "sorun yok" mesajı verdikleri paylaşımlarıyla gündeme gelen ailenin bugün gündemde olmasının sebebi ise yavaş yavaş yetişen minik moda ikonu Arzu Alara!
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Hande Erçel'in Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı, Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmi büyük ses getirdi. 14 Şubat'ta yayınlanan filmdeki aşk sahneleri ise olay olmuştu. 14 Şubat aynı zamanda Hande Erçel'in biricik aşkı Hakan Sabancı'nın da doğum günüydü. Doğum gününü yalnızca ailesiyle kutladığını gösteren paylaşımlar yapan Hakan Sabancı, Hande Erçel'in sevgililer günü hikayesini de doğum günü kutlamasını da kale almayınca ayrılık dedikoduları kol gezmeye başlamıştı. Hakan Sabancı, ayrılık hakkında ilk açıklamasını TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına yaptı. Ayrılığı yalanlayan Sabancı'nın bir de dikkat çeken ifadesi oldu...
Yaptırdığı estetik ameliyatından sonra kendiyle adeta aşk yaşayan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya paylaşımlarıyla epey konuşulmuştu biliyorsunuz. Eğlenceli sahne şovlarıyla da bilinen şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Fakat Eren, bu sefer kendini değil geçmişte yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Ekmeğiyle oynandığını iddia eden şarkıcı, akıllarda soru işareti yaratan bir paylaşıma imza attı.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ile hayatımıza giren Şeyma Subaşı, sonraki yıllarda çıkarttığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Subaşı, yeni markası ve aşk hayatıyla en konuşulan ünlülerden biri olmayı başarıyor. Şeyma Subaşı, 'Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler'e konuk oldu. Subaşı, samimi açıklamalara imza atarken, hayatında yaşadığı her şeyin ona kendiliğinden geldiğinin altını çizdi. Verdiği örnekler ise dikkat çekiciydi.
14 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla, 400 bin lira karışlığında Sevgililer Gününü birlikte geçirme teklifinde bulunan Merve Taşkın gündeme bomba gibi oturmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatmıştı. Ev hapsi kararının ardından Taşkın iki gündür kelepçenin takılamadığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde uzunca bir süredir aşk yaşadığı düşünülen Melih Kunukçu'nun sevgilisi olduğunu cümle aleme duyuran İrem Derici'nin keyfi son zamanlarda çok yerinde biliyorsunuz! Birkaç saat önce de yine aşk dolu bir video paylaştı kendisi. Altına gelen yersiz ve hadsiz yorum ise eskisi kadar sinirlerine dokunmasa da dikkatini çekti İrem Derici'nin... Sevgilisi Melih Kunukçu için "%88 ihtimalle gay" yorumunda bulunan kullanıcıyı es geçemedi. Buyurun, neler yaşanmış beraber görelim!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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