Survivor Yunus Emre Bebeğinin Düştüğünü Öğrenmişti: Eşi Beria Özden'in Hamilelik Kurgusu İddiaları Güçleniyor
Survivor Yunus Emre Bebeğinin Düştüğünü Öğrenmişti: Eşi Beria Özden'in Hamilelik Kurgusu İddiaları Güçleniyor
Survivor All Star 2024 sezonunda adada olaylar karman çorman haldeyken, dışardaki yakınlarının da durgun kaldığı pek söylenemez. Geçtiğimiz gün sosyal medya canlı yayını sırasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre, eşiyle telefonda konuşurken kötü haberi aldı. Hamilelik haberinin kurgu olduğu söylenirken, Beria Özden'den iddiaları güçlendirecek bir hamle geldi.
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Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri elbette Yunus Emre Özden.
Sezonun başından beri Yunus Emre'nin ceza almadığı bir hafta bile yok desek yalan olmaz.
Aynı zamanda kızlarla olan kavgası ve yakınlığıyla da sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor.
Eşinin aldığı cezalardan bıkan sosyal medya hesabı üzerinden isyan etmişti. Ardından Yunus Emre'ye ulaşamadığını ve güzel bir haber vermesi gerektiğini dile getirerek hamile olduğu mesajını vermişti.
Ardından ödül oyununda Instagram canlı yayın esnasında yazanların mesajlarından baba olacağını öğrenmişti.
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Yunus Emre'nin bir tanıdığı ise bu haberin doğru olmadığına dair bir yorum yapmıştı.
Ardından sosyal medya hesabı üzerinden hamileliğinin sonlandığını açıklamıştı.
Gündemde kurgu iddiaları kol gezerken geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına katılan Mehmet Ali Erbil de kurguya ilişkin yorumlarda bulunmuştu.
Gündemde duruma ilişkin iddialar ve varsayımlar devam ederken Beria Özden'den kafaları karıştıran bir hamle daha geldi.
Mide kanaması geçirdiği döneme ait görseller paylaşan ve ardından hemen silen Beria Özden'in raporlarının tarihinin 2022'ye ait olduğu görüldü.
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