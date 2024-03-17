Survivor Yunus Emre Bebeğinin Düştüğünü Öğrenmişti: Eşi Beria Özden'in Hamilelik Kurgusu İddiaları Güçleniyor

'Arkada sakallı bir yarışmacı var, ben ona dikkat ettim. İsmini bilmiyorum. Görüntülerde sağdan bir komut alıyor. Oraya da söylüyor. Yapalım mı? bağıralım mı? gibi bir ifadesi var. Bakın görüntülerde sağa bakıyor. Bu tip kurgular yapılıyor televizyon programlarında.'