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Survivor Yunus Emre Bebeğinin Düştüğünü Öğrenmişti: Eşi Beria Özden'in Hamilelik Kurgusu İddiaları Güçleniyor

Survivor Yunus Emre Bebeğinin Düştüğünü Öğrenmişti: Eşi Beria Özden'in Hamilelik Kurgusu İddiaları Güçleniyor

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 15:53

Survivor All Star 2024 sezonunda adada olaylar karman çorman haldeyken, dışardaki yakınlarının da durgun kaldığı pek söylenemez. Geçtiğimiz gün sosyal medya canlı yayını sırasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre, eşiyle telefonda konuşurken kötü haberi aldı. Hamilelik haberinin kurgu olduğu söylenirken, Beria Özden'den iddiaları güçlendirecek bir hamle geldi.

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Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri elbette Yunus Emre Özden.

Survivor'ın en olaylı isimlerinden biri elbette Yunus Emre Özden.

Katıldığı ilk sezondan itibaren asabi tavırlarıyla ve kendini engelleyemediği ani çıkışlarıyla aklımıza kazınan Yunus Emre, bu yıl da All Star'a damgasını vurmaya devam ediyor.

Sezonun başından beri Yunus Emre'nin ceza almadığı bir hafta bile yok desek yalan olmaz.

Sezonun başından beri Yunus Emre'nin ceza almadığı bir hafta bile yok desek yalan olmaz.

Kendini kavgalardan uzak tutamayan Yunus Emre, ceza almalara doyamıyor. Seyirci hareketlerini çoğu zaman oldukça komik buluyor olsa da kimi zaman kavgaların aranılan yüzü olması artık herkesi bıktırdı. Bunca zamandır ödül cezası aldığı için açlıkla boğuşması da kendisini daha da hırçın bir hale getiriyor.

Aynı zamanda kızlarla olan kavgası ve yakınlığıyla da sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Aynı zamanda kızlarla olan kavgası ve yakınlığıyla da sık sık eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Başta Gizem ve Aleyna ile arasında yaşanan yakınlık sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in de sosyal medyada beğendiği göndermeli paylaşımlar da cabası olmuştu. Diğer yandan son dönemde Berna ile olan çirkin tartışması gündemde epey yer almıştı. Ardından yine 4 ödül ceza almıştı.

Eşinin aldığı cezalardan bıkan sosyal medya hesabı üzerinden isyan etmişti. Ardından Yunus Emre'ye ulaşamadığını ve güzel bir haber vermesi gerektiğini dile getirerek hamile olduğu mesajını vermişti.

Eşinin aldığı cezalardan bıkan sosyal medya hesabı üzerinden isyan etmişti. Ardından Yunus Emre'ye ulaşamadığını ve güzel bir haber vermesi gerektiğini dile getirerek hamile olduğu mesajını vermişti.

Bebek bekliyor olduklarını fakat Yunus Emre'yle iletişim kuramadığı için ona güzel haberi iletemediğini söyleyen Beria Özden, 'Sözümden dönmeden bekliyorum babamız.' yazmıştı.

Ardından ödül oyununda Instagram canlı yayın esnasında yazanların mesajlarından baba olacağını öğrenmişti.

Ardından ödül oyununda Instagram canlı yayın esnasında yazanların mesajlarından baba olacağını öğrenmişti.

Büyük bir heyecan yaşayan ve 'Baba mı oluyorum? Şaka mı baba oluyorum.' diyerek sevincinden yerinde duramadı.

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Yunus Emre'nin bir tanıdığı ise bu haberin doğru olmadığına dair bir yorum yapmıştı.

Yunus Emre'nin bir tanıdığı ise bu haberin doğru olmadığına dair bir yorum yapmıştı.

Diğer yandan Beria Özden hamileliğine ilişkin değil, Aleyna'dan uzak durması konusunda bir mesaj göndermişti.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden hamileliğinin sonlandığını açıklamıştı.

Ardından sosyal medya hesabı üzerinden hamileliğinin sonlandığını açıklamıştı.

Kullandığı antidepresanlar, mide koruyucular ve ağrı kesiciler dolayısıyla sağlık sorunu yaşadığını ve hamileliğinin sonlandığını söyleyen Beria Özden, 'Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez.' demişti.

Gündemde kurgu iddiaları kol gezerken geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına katılan Mehmet Ali Erbil de kurguya ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Gündemde kurgu iddiaları kol gezerken geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz programına katılan Mehmet Ali Erbil de kurguya ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

'Arkada sakallı bir yarışmacı var, ben ona dikkat ettim. İsmini bilmiyorum. Görüntülerde sağdan bir komut alıyor. Oraya da söylüyor. Yapalım mı? bağıralım mı? gibi bir ifadesi var. Bakın görüntülerde sağa bakıyor. Bu tip kurgular yapılıyor televizyon programlarında.'

Gündemde duruma ilişkin iddialar ve varsayımlar devam ederken Beria Özden'den kafaları karıştıran bir hamle daha geldi.

Gündemde duruma ilişkin iddialar ve varsayımlar devam ederken Beria Özden'den kafaları karıştıran bir hamle daha geldi.

Mide kanaması geçirdiği döneme ait görseller paylaşan ve ardından hemen silen Beria Özden'in raporlarının tarihinin 2022'ye ait olduğu görüldü.

Mide kanaması geçirdiği döneme ait görseller paylaşan ve ardından hemen silen Beria Özden'in raporlarının tarihinin 2022'ye ait olduğu görüldü.

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