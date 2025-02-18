Restoranlarda Sipariş Verme Zorunluluğu: Arkadaşınızın Yanında 'Boş Boş' Oturamayacaksınız!
Restoranlarda Sipariş Verme Zorunluluğu: Arkadaşınızın Yanında 'Boş Boş' Oturamayacaksınız!
Yeni yılın gelmesiyle zam yapılmayan tek bir kalem kalmadı desek yeridir. Öyle ki özel sektörde çalışan kişiler henüz zamlı maaşlarını almadan zamlı fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Son zamanlarda restoranlar, cafeler fiyatları en çok artan yerler oldu. Geçtiğimiz aylarda bazı restoranlara 'harcama limiti' konduğu ortaya çıkmıştı. Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki bir restoran 'sipariş verme zorunluluğu' getirdi.
Buna göre sipariş vermeyen kişi, restoranın masasında dahi oturamayacak.
Kaynak: Sözcü / Mustafa Balcı
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte neredeyse her ürün zamlı fiyatlarla satışa çıktı.
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Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki meşhur bir restoran masada oturan herkese sipariş zorunluluğu getirdi.
Restoranın internet sayfasında yer alan menüde şu açıklamalara yer verildi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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