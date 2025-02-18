Restoranlarda Sipariş Verme Zorunluluğu: Arkadaşınızın Yanında 'Boş Boş' Oturamayacaksınız!

Yeni yılın gelmesiyle zam yapılmayan tek bir kalem kalmadı desek yeridir. Öyle ki özel sektörde çalışan kişiler henüz zamlı maaşlarını almadan zamlı fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Son zamanlarda restoranlar, cafeler fiyatları en çok artan yerler oldu. Geçtiğimiz aylarda bazı restoranlara 'harcama limiti' konduğu ortaya çıkmıştı. Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki bir restoran 'sipariş verme zorunluluğu' getirdi.

Buna göre sipariş vermeyen kişi, restoranın masasında dahi oturamayacak.

Kaynak: Sözcü / Mustafa Balcı