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Restoranlarda Sipariş Verme Zorunluluğu: Arkadaşınızın Yanında 'Boş Boş' Oturamayacaksınız!

Restoranlarda Sipariş Verme Zorunluluğu: Arkadaşınızın Yanında 'Boş Boş' Oturamayacaksınız!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 12:48

Yeni yılın gelmesiyle zam yapılmayan tek bir kalem kalmadı desek yeridir. Öyle ki özel sektörde çalışan kişiler henüz zamlı maaşlarını almadan zamlı fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Son zamanlarda restoranlar, cafeler fiyatları en çok artan yerler oldu. Geçtiğimiz aylarda bazı restoranlara 'harcama limiti' konduğu ortaya çıkmıştı. Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki bir restoran 'sipariş verme zorunluluğu' getirdi. 

Buna göre sipariş vermeyen kişi, restoranın masasında dahi oturamayacak.

Kaynak: Sözcü / Mustafa Balcı

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte neredeyse her ürün zamlı fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte neredeyse her ürün zamlı fiyatlarla satışa çıktı.

Son yıllarda zaten bir 'lüks' haline gelen restoran ve kafeler artık daha da ulaşılmaz bir hal almaya başladı. Öyle ki bir ailenin dışarıda güzel bir yemek yemek için ciddi bir bütçe ayarlaması yapması gerekiyor. 

Restoranların fiyatları gün geçtikçe artarken birbirinden farklı uygulamalar da devreye sokuluyor.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bazı restoranlara harcama limiti getirildiği ortaya çıkmıştı;

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki meşhur bir restoran masada oturan herkese sipariş zorunluluğu getirdi.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın aktardığı habere göre bu kez Ankara'daki meşhur bir restoran masada oturan herkese sipariş zorunluluğu getirdi.

Restoranların yeni uygulamaları vatandaşların tepkisini çekmeye devam etse de bu yeni 'fikirler' her geçen gün yayılıyor. Son olarak Ankara'da hizmet veren ünlü bir restoran, 'ultra her şey dahil' hizmet verdiğini söyleyerek 2 kişi için 1 buçuk porsiyon, 3 kişi için 2 porsiyon sipariş alamadığını açıkladı.

Yani açıklamaya göre, 3 kişinin gittiği bir mekanda aralarından birinin aç olmaması gibi bir ihtimal bulunmuyor!

Restoranın internet sayfasında yer alan menüde şu açıklamalara yer verildi;

Restoranın internet sayfasında yer alan menüde şu açıklamalara yer verildi;

'...Ultra Her Şey dahil hizmet vermekteyiz. Bu nedenle, siparişlerinizi minimum kişi başına 1 porsiyon şeklinde alabilmekteyiz. 2 kişi için 1.5 porsiyon, 3 kişi için 2 porsiyon ve benzeri siparişler alamadığımız için üzgünüz. 

Anlayışınız ve bizi tercih ettiğiniz için minnettarız.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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