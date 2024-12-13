Restoranlarda 'Harcama Limiti' Başladı: En Az 1500 TL Hesap
Restoranlarda 'Harcama Limiti' Başladı: En Az 1500 TL Hesap
Son zamanlarda restoranlarda yemek yemek lüks haline geldi. Özellikle de kalabalık bir grupla gidiyorsanız, vay halinize. Sosyal medyada gördüğümüz adisyonlara şaşkınlığımızı gizleyemezken şimdi de 'harcama limiti' uygulaması başladı. İstanbul'daki bazı restoranların müşteriler için taban fiyat belirlediği ortaya çıktı. Buna göre, müşteri ne yerse yesin minimun 1500 TL ödemek zorunda.
Peki bu uygulama yasal mı?
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Son yıllarda mekanların adisyonlarına şaşırmadığımız bir gün bile olmadı.
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Başta lüks restoranlar olmak üzere birçok işletme, müşterileri için asgari hesap tutarı belirliyor. Buna göre, müşterinin harcaması bu tutarın altında kalsa bile belirlenen ücreti ödemek durumunda kalıyor.
Minimum harcama tutarının 1500 TL olduğu mekanlarda bir çay bile içseniz bu tutarı ödemek zorunda kalıyorsunuz.
Elbette bu uygulamanın hukuki bir karşılığı yok.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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