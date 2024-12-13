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Restoranlarda 'Harcama Limiti' Başladı: En Az 1500 TL Hesap

Restoranlarda 'Harcama Limiti' Başladı: En Az 1500 TL Hesap

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 17:30

Son zamanlarda restoranlarda yemek yemek lüks haline geldi. Özellikle de kalabalık bir grupla gidiyorsanız, vay halinize. Sosyal medyada gördüğümüz adisyonlara şaşkınlığımızı gizleyemezken şimdi de 'harcama limiti' uygulaması başladı. İstanbul'daki bazı restoranların müşteriler için taban fiyat belirlediği ortaya çıktı. Buna göre, müşteri ne yerse yesin minimun 1500 TL ödemek zorunda. 

Peki bu uygulama yasal mı?

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Son yıllarda mekanların adisyonlarına şaşırmadığımız bir gün bile olmadı.

Son yıllarda mekanların adisyonlarına şaşırmadığımız bir gün bile olmadı.

Türkiye'nin dört bir yanından gördüğümüz 4, 5, 6 rakamlı adisyonlar hepimizin ağzını açık bıraktı. Şimdilerde ise özellikle İstanbul'da 'minimum hesap tutarı' uygulaması başladı.

Başta lüks restoranlar olmak üzere birçok işletme, müşterileri için asgari hesap tutarı belirliyor. Buna göre, müşterinin harcaması bu tutarın altında kalsa bile belirlenen ücreti ödemek durumunda kalıyor.

Başta lüks restoranlar olmak üzere birçok işletme, müşterileri için asgari hesap tutarı belirliyor. Buna göre, müşterinin harcaması bu tutarın altında kalsa bile belirlenen ücreti ödemek durumunda kalıyor.

Restoranlar tarafından belirlenen minimum ücret ise 1500 TL.

Minimum harcama tutarının 1500 TL olduğu mekanlarda bir çay bile içseniz bu tutarı ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Minimum harcama tutarının 1500 TL olduğu mekanlarda bir çay bile içseniz bu tutarı ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Üstelik bu uygulamanın git gide yaygınlaştığına da dikkat çekiliyor.

Elbette bu uygulamanın hukuki bir karşılığı yok.

Elbette bu uygulamanın hukuki bir karşılığı yok.

A Haber'e konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, tüketicinin şikayette bulunabileceğini açıkladı;

'Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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