Servetleriyle Çenemizi Yoracak Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu

En zengin üçüncü aile olan Al Thani, sekiz nesile yayılan bir mirasa sahip. Ailenin serveti gaz sahaları ve petrol rezervlerinden geliyor.

Bloomberg, Al Thani ailesiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

'Aile üyeleri çok sayıda siyasi görevde bulunuyor ve otellerden sigortacılara ve müteahhitlere kadar çeşitli işletmelere sahip olarak yerel ekonomiye hakimler. Ayrıca Londra'nın Mayfair semtindeki evler, haralar ve moda markası Valentino gibi değerli yabancı varlıklara da sahipler.”