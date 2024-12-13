Servetleriyle Çenemizi Yoracak Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu
Servetleriyle Çenemizi Yoracak Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu
2024’ün en zengin 10 ailesi belli oldu. Bloomberg’in haberine göre dünyanın en zengin ailesi 432,4 milyar dolarlık servetiyle perakende mağazalar zinciri olan Walmart’ın sahibi Walton ailesi oldu. ABD merkezli perakende devi Walmart’ın dünya çapında 10 bini aşkın mağazası bulunuyor.
İşte servetleriyle adeta çenemizi yoracak dünyanın en zengin 10 ailesi…
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Bloomberg 2024'ün en zengin ailelerini açıkladı. Listede perakende devi Walmart markasını kuran Walton ailesi ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ailesi👇🏻
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1. Walton Ailesi (ABD) - 432,4 milyar dolar.
2. Al Nahyan Ailesi (BAE) - 323,9 milyar dolar.
3. Al Thani Ailesi (Katar) - 172, 9 milyar dolar.
4. Hermes Ailesi (Fransa) - 170,6 milyar dolar.
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5. Koch Ailesi (ABD) - 148,5 milyar dolar.
6. Suud Hanedanlığı (Suudi Arabistan) - 140 milyar dolar.
7. Mars Ailesi (ABD) - 133,8 milyar dolar.
8. Ambani Ailesi (Hindistan) - 99,6 milyar dolar.
9. Wertheimer Ailesi (Fransa) - 88 milyar dolar.
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10. Thomson Ailesi (Kanada) - 87.1 milyar dolar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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