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Servetleriyle Çenemizi Yoracak Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu

Servetleriyle Çenemizi Yoracak Dünyanın En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 17:26

2024’ün en zengin 10 ailesi belli oldu. Bloomberg’in haberine göre dünyanın en zengin ailesi 432,4 milyar dolarlık servetiyle perakende mağazalar zinciri olan Walmart’ın sahibi Walton ailesi oldu. ABD merkezli perakende devi Walmart’ın dünya çapında 10 bini aşkın mağazası bulunuyor. 

İşte servetleriyle adeta çenemizi yoracak dünyanın en zengin 10 ailesi…

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Bloomberg 2024'ün en zengin ailelerini açıkladı. Listede perakende devi Walmart markasını kuran Walton ailesi ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ailesi👇🏻

Bloomberg 2024'ün en zengin ailelerini açıkladı. Listede perakende devi Walmart markasını kuran Walton ailesi ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ailesi👇🏻

Raporda dünya çapında milyarderlerin toplam servetlerinin 406,5 milyar dolar olduğu vurgulandı. Bu rakamla birlikte olağanüstü bir mali büyüme yılı olduğu ifade edildi.

1. Walton Ailesi (ABD) - 432,4 milyar dolar.

1. Walton Ailesi (ABD) - 432,4 milyar dolar.

ABD merkezli perakende zinciri Walmart'ın dünyada 10 bini aşkın mağazası bulunuyor. Milyonlarca çalışanı olan Walmart, A'dan Z'ye her ürünü bünyesinde barındırıyor ve ucuz ürünlerle dikkat çekiyor.

Walmart'ın kurucusu olan Walton ailesinin serveti 432 milyar doları aştı.

2. Al Nahyan Ailesi (BAE) - 323,9 milyar dolar.

2. Al Nahyan Ailesi (BAE) - 323,9 milyar dolar.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yöneticisi Al Nahyan ailesinin 323,9 milyar dolar serveti mevcut. Aile, Bloomberg’in listesinde ikinci sırada yer aldı. Petrol zengin aile hem Abu Dabi'nin yöneticisi hem de BAE başkanı olarak görev yapan Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından yönetiliyor.

3. Al Thani Ailesi (Katar) - 172, 9 milyar dolar.

3. Al Thani Ailesi (Katar) - 172, 9 milyar dolar.

En zengin üçüncü aile olan Al Thani, sekiz nesile yayılan bir mirasa sahip. Ailenin serveti gaz sahaları ve petrol rezervlerinden geliyor. 

Bloomberg, Al Thani ailesiyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

'Aile üyeleri çok sayıda siyasi görevde bulunuyor ve otellerden sigortacılara ve müteahhitlere kadar çeşitli işletmelere sahip olarak yerel ekonomiye hakimler. Ayrıca Londra'nın Mayfair semtindeki evler, haralar ve moda markası Valentino gibi değerli yabancı varlıklara da sahipler.”

4. Hermes Ailesi (Fransa) - 170,6 milyar dolar.

4. Hermes Ailesi (Fransa) - 170,6 milyar dolar.

Altı nesildir faaliyet gösteren Hermes ailesi, Fransız lüks giyim ve lüks eşya markası Hermes’in kurucusu.

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5. Koch Ailesi (ABD) - 148,5 milyar dolar.

5. Koch Ailesi (ABD) - 148,5 milyar dolar.

ABD’de yaşayan Koch ailesinin üç nesli petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor. Ailenin 148,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

6. Suud Hanedanlığı (Suudi Arabistan) - 140 milyar dolar.

6. Suud Hanedanlığı (Suudi Arabistan) - 140 milyar dolar.

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi 140 milyar dolar servetiyle listenin ilk 10’unda yer alıyor. Ailenin serveti petrolden geliyor.

7. Mars Ailesi (ABD) - 133,8 milyar dolar.

7. Mars Ailesi (ABD) - 133,8 milyar dolar.

Dünyaca ünlü şekelerleme M&M ve Snickers’ın sahibi ailenin mal varlığı 133,8 milyar dolar. Aile gıda sektörünü elinde bulunduruyor.

8. Ambani Ailesi (Hindistan) - 99,6 milyar dolar.

8. Ambani Ailesi (Hindistan) - 99,6 milyar dolar.

Hindistan'ın zengin ailesi olan Ambani ailesi, 2024'te gerçekleştirdikleri aylarca süren düğünle gündeme gelmişti. Düğüne dünyanın zengin isimleri katılırken, milyarlarca dolar harcanarak dudak uçuklatmıştı.

Ailenin 99,6 milyar dolar serveti bulunuyor. Aile, enerji, telekomünikasyon ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

9. Wertheimer Ailesi (Fransa) - 88 milyar dolar.

9. Wertheimer Ailesi (Fransa) - 88 milyar dolar.

Coco Chanel gibi lüks markayı elinde bulunduran Fransız Wertheimer ailesi 88 milyar dolar servete sahip. Aile moda ve parfüm sektöründe etkili.

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10. Thomson Ailesi (Kanada) - 87.1 milyar dolar.

10. Thomson Ailesi (Kanada) - 87.1 milyar dolar.

Medya imparatorluğuna sahip Thomson ailesi 87.1 milyar dolar servetle listenin 10’uncu sırasında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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