Walmart Nedir? Türkiye’de Ofis Açacak Olan ABD’li Dev Şirket Walmart Ne Satıyor?
Walmart Nedir? Türkiye’de Ofis Açacak Olan ABD’li Dev Şirket Walmart Ne Satıyor?
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ABD’de perakendenin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulunduran Walmart, Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de ofis açacak Walmart’ın ne iş yaptığı, ne sattığı ise merak ediliyor.
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Walmart nedir?
Walmart ne satıyor, ne iş yapar?
Walmart hangi ülkelerde var?
Walmart Türkiye’ye geldi mi?
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