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Walmart Nedir? Türkiye’de Ofis Açacak Olan ABD’li Dev Şirket Walmart Ne Satıyor?

Walmart Nedir? Türkiye’de Ofis Açacak Olan ABD’li Dev Şirket Walmart Ne Satıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.10.2024 - 17:46

ABD merkezli perakende devi Walmart, Türkiye’de ofis açacak. 2.3 milyondan fazla çalışanı bulunan Walmart yıllık 500 milyar doları aşkın geliriyle ABD’de perakendenin yüzde 15’ini yönetiyor. Peki Walmart nedir ne işe yapar? Walmart ne satar?

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ABD’de perakendenin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulunduran Walmart, Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de ofis açacak Walmart’ın ne iş yaptığı, ne sattığı ise merak ediliyor.

ABD’de perakendenin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulunduran Walmart, Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de ofis açacak Walmart’ın ne iş yaptığı, ne sattığı ise merak ediliyor.

Walmart nedir?

Walmart nedir?

1962 yılında ABD’nin Arkansas eyaletinde ilk dükkanını açan Walmart, yıllar içinde ABD’nin dev perakende şirketi haline geldi. Süpermarket Walmart adını, kurucusu Sam Walton’ın kısaltmasından alıyor.

Walmart ne satıyor, ne iş yapar?

Walmart ne satıyor, ne iş yapar?

Marketten giyime elektronikten ev eşyasına kadar bünyesinde A’dan Z’ye her ürünü bulunduran Walmart, 2023 yılında 573 milyar dolar gelir elde etti. ABD’nin en büyük yatırımlarını yapan 500 şirket içinde yer alan Walmart, Metro, Carrefour gibi dev süpermarketlerin oldukça önemli rakibi.

Walmart hangi ülkelerde var?

Walmart hangi ülkelerde var?

Dev süpermarketin dünya çapında 4263 şubesi ve yaklaşık 2 milyon çalışanı ile 15 ülkede faaliyet gösteriyor.

Walmart Türkiye’ye geldi mi?

Walmart Türkiye’ye geldi mi?

Amerikan Şirketler Derneği (AMCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Walmart’ın Türkiye’de ofis açacağını açıkladı. Walmart’ın Türkiye’de alımlara başladığını söyleyen Turnaoğlu, “Mobilya ve dondurulmuş gıda bunlardan biri. 2-3 alanda Türkiye’yi tedarik merkezi olarak görüyorlar” diye konuştu.

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