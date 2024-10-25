Walmart Nedir? Türkiye’de Ofis Açacak Olan ABD’li Dev Şirket Walmart Ne Satıyor?

Marketten giyime elektronikten ev eşyasına kadar bünyesinde A’dan Z’ye her ürünü bulunduran Walmart, 2023 yılında 573 milyar dolar gelir elde etti. ABD’nin en büyük yatırımlarını yapan 500 şirket içinde yer alan Walmart, Metro, Carrefour gibi dev süpermarketlerin oldukça önemli rakibi.