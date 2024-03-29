Gelirleriyle Dudak Uçuklatan Dünyanın En Büyük 10 Market Zinciri
Gelirleriyle Dudak Uçuklatan Dünyanın En Büyük 10 Market Zinciri
Gelişen ve büyümekte olan şehirlerimizde bulunan devasa market zincirleri gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçalarından. Tabii bu sadece bizim ülkemiz için geçerli olan bir durum değil. Uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde farklı konseptlerde büyük market zincirleri kurulmakta ve bu marketler gün geçtikçe daha da büyümekte.
Gelin birlikte dünyanın en büyük market zincirlerine 2023 gelirleriyle birlikte bir göz atalım.
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1. Walmart - 573 milyar $
2. Costco Wholesale - 226.954 milyar $
3. Aldi - 121.1 milyar $
4. LİDL - 110.71 milyar $
5. Target - 109 milyar $
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6. 7-ELEVEN - 87,60 milyar $
7. Carrefour Sans - 87.543 milyar $
8. Tesco - 84.139 milyar $
9. AEON - 69,40 milyar $
10. SPAR 44.9 milyar $
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