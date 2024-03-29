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Gelirleriyle Dudak Uçuklatan Dünyanın En Büyük 10 Market Zinciri

etiket Gelirleriyle Dudak Uçuklatan Dünyanın En Büyük 10 Market Zinciri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 14:01

Gelişen ve büyümekte olan şehirlerimizde bulunan devasa market zincirleri gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçalarından. Tabii bu sadece bizim ülkemiz için geçerli olan bir durum değil. Uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde farklı konseptlerde büyük market zincirleri kurulmakta ve bu marketler gün geçtikçe daha da büyümekte.

Gelin birlikte dünyanın en büyük market zincirlerine 2023 gelirleriyle birlikte bir göz atalım.

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1. Walmart - 573 milyar $

1. Walmart - 573 milyar $

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir perakende devi olan Walmart, dünyanın en etkili ve en büyük süpermarket zincirlerinden biri olarak duruyor. 2,3 milyondan fazla çalışanıyla ve yıllık 500 milyar dolardan fazla geliriyle Walmart'ın geniş ağı birçok ülkeyi kapsamakta. Marketten giyime, elektronikten ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Walmart, “gündelik düşük fiyatlar” yaklaşımıyla perakende sektöründe geçmişte devrim yaratmıştı.

2. Costco Wholesale - 226.954 milyar $

2. Costco Wholesale - 226.954 milyar $

Costco, Walmart'tan sonra en büyük ikinci gıda ve market perakendecisidir ve organik gıda, et lokantası tavuk ve birinci sınıf sığır eti gibi belirli ürünlerin dünyanın en büyük perakendecisidir. Şirket ayrıca yiyecek, dondurulmuş ürünler, giyim ve elektronik ürünleri satan, yalnızca üyeliğe açık kiralık depo kulüpleri zincirini yönetmekte ve işletmektedir.

3. Aldi - 121.1 milyar $

3. Aldi - 121.1 milyar $

Tanınmış bir uluslararası indirim perakendecisi olan Aldi, 18 ülkeye dağılmış 10.366'dan fazla mağazaya sahiptir. Almanya'da kurulan Aldi, müşterilerine rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunan uygun maliyetli iş modeliyle tanınıyor.

4. LİDL - 110.71 milyar $

4. LİDL - 110.71 milyar $

Lidl, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren çok uluslu bir indirimli süpermarket mağazaları zinciri. Tüm dünyada 12.000'i aşkın şubeye sahip ve bu şubelerin büyük bir bölümü Avrupa'da bulunuyor.

5. Target - 109 milyar $

5. Target - 109 milyar $

Target, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir şirkettir. Şirketin ana perakende formatları arasında hipermarketler, küçük formatlı mağazalar ve indirim mağazaları yer alıyor. Target mağazalarının çoğu, yalnızca küçük miktarlarda ve çeşitlerde olsa da yiyecek satıyor.

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6. 7-ELEVEN - 87,60 milyar $

6. 7-ELEVEN - 87,60 milyar $

16 ülkede 80.000'den fazla lokasyonuyla 7-Eleven, dünyanın en büyük lokasyonuna sahip market zinciri olma unvanını elinde bulunduruyor. Amerika Birleşik Devletleri menşeli bu market devi, atıştırmalıklar, içecekler ve günlük temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunarak dünya çapındaki kapsama alanını genişletti.

7. Carrefour Sans - 87.543 milyar $

7. Carrefour Sans - 87.543 milyar $
media.istockphoto.com

Sonunda tanıdık bir isme denk gelebildik. Dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Carrefour Sans, 1.400'ü hipermarket olmak üzere dünya çapında yaklaşık 10.103 mağaza işletiyor. Kökeni Fransa'da bulunan Carrefour, gıda ürünleri, elektronik ürünler, giyim ve ev eşyaları da dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler sunan tek adresli bir alışveriş noktası olarak kendini kanıtladı.

8. Tesco - 84.139 milyar $

8. Tesco - 84.139 milyar $

Britanyalı çok uluslu bir bakkal ve genel ürün perakendecisi olan Tesco, dünya çapında 6.784 süpermarket zinciri işletiyor. Kapsamlı ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatları ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile tanınan Tesco, birçok ülkede güçlü bir varlık kurmuş durumda. Marketten giyime, elektronikten, finansal hizmetlere kadar çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta.

9. AEON - 69,40 milyar $

9. AEON - 69,40 milyar $

Eskiden JUSCO olarak bilinen AEON, Japonya ve Büyük Çin bölgesinde bulunan bir market ve genel ürün perakende mağazaları zinciri. Japonya'da şu anda çoğunluğu alışveriş merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 300 mağaza bulunuyor.

10. SPAR 44.9 milyar $

10. SPAR 44.9 milyar $

1937 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentinde kurulan Spar, büyüyerek önde gelen bir uluslararası süpermarket zinciri haline geldi. 35 ülkede 13.500'den fazla mağazasıyla Spar, müşterilerine rahat bir alışveriş deneyimi ve geniş ürün yelpazesi sunuyor. Spar'ın yerel ortaklıklara ve özel tekliflere olan bağlılığı, dünya çapında çok sayıda pazarda güçlü bir varlık oluşturmasına yardımcı oldu.

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