Gelirleriyle Dudak Uçuklatan Dünyanın En Büyük 10 Market Zinciri

Gelişen ve büyümekte olan şehirlerimizde bulunan devasa market zincirleri gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçalarından. Tabii bu sadece bizim ülkemiz için geçerli olan bir durum değil. Uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde farklı konseptlerde büyük market zincirleri kurulmakta ve bu marketler gün geçtikçe daha da büyümekte.

Gelin birlikte dünyanın en büyük market zincirlerine 2023 gelirleriyle birlikte bir göz atalım.