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Dünyanın En Değerli 12 E-Ticaret Sitesi ve Yönetimde Bulunan CEO’ları

etiket Dünyanın En Değerli 12 E-Ticaret Sitesi ve Yönetimde Bulunan CEO’ları

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 14:01

Bugün e-ticaret denildiğinde akla gelen başlıca internet siteleri bulunuyor. Bu içerikte hem o sitelerden hem de o sitelerin yönetiminde bulunan CEO’lardan bahsedeceğiz!

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1. Amazon - Andy Jassy

1. Amazon - Andy Jassy

Amazon’un kurucusunun Jeff Bezos olduğunu biliyorsunuzdur. 1994 yılında kurulan Amazon, bugün dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri. 2021 yılına gelindiğinde ise Bezos’ın yerini Andy Jassy aldı. Jassy’nin verdiği başarılı kararlar sayesinde Amazon’un başarısı her yıl daha da katlanarak artıyor.

2. Alibaba - Eddie Wu

2. Alibaba - Eddie Wu

Alibaba, tüm dünyaya hizmet veren Çin’in en büyük e-ticaret platformu. 1999 yılında Jack Ma tarafından kurulan Alibaba, daha sonrasında 2015 yılında Daniel Zhang’in yönetiminde oldukça iyi bir büyüme yaşadı. Bugün ise Eddie Wu CEO görevinde. Ancak Wu’nun görevde çok yeni olduğunu da eklemiş olalım. Aralık 2023’ten beri CEO olarak görevini sürdürüyor.

3. Walmart - Doug McMillon

3. Walmart - Doug McMillon

Şimdi ise ABD’nin en büyük perakende ve e-ticaret şirketlerinden biri olan Walmart’a bakalım… 2014 yılından beri şirkette CEO olarak görev alan McMillon, Walmart’ın dijital dönüşüm sürecinde büyük bir rol oynadı. Geliştirdiği ve desteklediği stratejiler sayesinde Walmart’ın online satışları arttı.

4. Shopify - Tobias Lutke

4. Shopify - Tobias Lutke

Shopify ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin satış yapmak için online mağaza olarak kullandıkları bir platform. Bu platformda hem işletmelere hem de müşterilere yardımcı olacak bir sistem kurulduğu için her geçen gün talep giderek artıyor.

5. eBay - Jamie Iannone

5. eBay - Jamie Iannone

En eski e-ticaret platformlarından biri olan eBay’i bilmeyen yoktur. CEO Jamie Iannone, eBay’de kullanıcı deneyimini geliştirip iyileştirmek için adımlar atmaya çalışıyor. 2020’den beri görevde olan Iannone, eBay’in açık artırma sistemini de iyice geliştirerek rekabet gücünü artırıyor.

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6. Etsy - Josh Silverman

6. Etsy - Josh Silverman

Etsy belki de listedeki diğer e-ticaret platformlarından sattığı ürünler özelinde biraz daha farklılık gösteriyordur. Çünkü Etsy’de el yapımı ürünler ve vintage eşyalar satılıyor. Etsy’nin CEO görevini ise 2017 yılından beri Josh Silverman üstleniyor. Silverman, platformun marka değerini artırmak ve geniş bir kitleye ulaşmak için pazarlama ve teknoloji stratejileri geliştiriyor.

7. JD.com - Sandy Ran Xu

7. JD.com - Sandy Ran Xu

Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından biri olan JD.com, özellikle de lojistik ağının gücüyle öne çıkıyor. Ancak platformun CEO’su 2022’de Lei Xu iken, Mayıs 2023 yılında ise Sandy Ran Xu olmuştur. CEO’ların önceliği AI destekli müşteri hizmetleri gibi hizmetleri geliştirmek üzerine kurulmuştur.

8. Rakuten - Hiroshi Mikitani

8. Rakuten - Hiroshi Mikitani

Başka bir Asya merkezli e-ticaret platformundan daha bahsedelim. Rakuten, Japonya merkezli bir e-ticaret şirketi. Aynı zamanda internet hizmetleri de veriyorlar. Şirketin CEO’su Hiroshi Mikitani, 1997’den beri o pozisyonda yer alıyor. Mikitani’nin liderliğinde verilen doğru stratejik kararlar sayesinde Japonya’nın en büyük online perakende platformlarından biri olmuştur.

9. Flipkart - Kalyan Krishnamurthy

9. Flipkart - Kalyan Krishnamurthy

Flipkart ise Hindistan merkezli bir e-ticaret platformu. Hindistan’ın en büyük online alışveriş platformu olan Flipkart’ta 2017’den beri Kalyan Krishnamurthy CEO olarak görev alıyor. Krishnamurthy’nin asıl amacı, Hindistan pazarında Amazon gibi global e-ticaret platformlarıyla rekabet edebilmek.

10. Zalando - Robert Gentz

10. Zalando - Robert Gentz

Avrupa’nın önde gelen e-ticaret platformlarından olan Zalando, moda ve lifestyle alanlarında öne çıkıyor. Şu anda CEO olarak görev yapan Robert Gentz de zaten şirketin kurucularından biri ve 2008 yılından beri yönetim sürecinde yer alıyor.

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11. Wayfair - Niraj Shah

11. Wayfair - Niraj Shah

Wayfair ise bahsettiğimiz diğer e-ticaret platformlarından farklı olarak daha çok ev eşyaları ve mobilya üzerine satışlar yapıyor. Şirketin CEO’su Niraj Shah ise 2002 yılında şirketi kurduğundan beri yönetimde aktif olarak yer alıyor. Wayfair’in ev dekorasyonu konusunda online alışverişin liderlerinden biri konumuna gelmesinde katkısı büyük.

12. Coupang - Bom Suk Kim

12. Coupang - Bom Suk Kim

Bahsedeceğimiz son e-ticaret devi CEO’su ise Bom Suk Kim. Coupang, Güney Kore’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri. Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Bum Suk Kim’in başarısı, platformun sağladığı hızlı teslimat hizmetinden geçiyor. Ayrıca sunduğu yenilikçi çözümlerle de Güney Kore pazarında büyük bir fark yaratmayı başardığını söyleyebiliriz.

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