Dünyanın En Değerli 12 E-Ticaret Sitesi ve Yönetimde Bulunan CEO’ları
Dünyanın En Değerli 12 E-Ticaret Sitesi ve Yönetimde Bulunan CEO’ları
Bugün e-ticaret denildiğinde akla gelen başlıca internet siteleri bulunuyor. Bu içerikte hem o sitelerden hem de o sitelerin yönetiminde bulunan CEO’lardan bahsedeceğiz!
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1. Amazon - Andy Jassy
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2. Alibaba - Eddie Wu
3. Walmart - Doug McMillon
4. Shopify - Tobias Lutke
5. eBay - Jamie Iannone
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6. Etsy - Josh Silverman
7. JD.com - Sandy Ran Xu
8. Rakuten - Hiroshi Mikitani
9. Flipkart - Kalyan Krishnamurthy
10. Zalando - Robert Gentz
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