Bu Şirketlerin Hangilerinin Borsada Hissesi Yok?
Şirketlerin bazılarının borsada hissesi oluyor, bazılarının ise hissesi yok. Aralarında bazıları var ki sana 'Bunun nasıl hissesi yok' dedirtecek cinsten. Peki bakalım hangi şirketlerin hissesi yok bulabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bunlardan hangisinin hissesi yok sence?
2. Sence hangisi borsada işlem görmüyor?
3. Bu şirketlere de bir bak bakalım?
4. Bunlardan hangisi hisseye sahip değildir?
5. Bunlara da bir göz gezdir o zaman!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu şirketlerden de biri borsada işlem görmüyor?
7. Bunlar biraz zor, bakalım bulabilecek misin?
8. Hangisi borsada yer almayan bir şirket?
9. Bu şirketlerden borsada olmayanı bulabilcek misin?
10. Son olarak hangisi sence borsada yok?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın