Yapay Zekaya Sorduk: Ülkeler Bir Anda Sosyal Yatırımlarını Çekselerdi Nasıl Bir Dünya Olurdu?

06.01.2026 - 14:01

Sosyal yatırımlar pek görülmez fakat aslında hayatın tam orta yerinde yer alırlar. Eğitim, sağlık, barınma.. Birçok sosyal sorunun çözülmesine destek sağlarlar. Bir anda hepsinin geri çekildiğini bir hayal edelim? Nasıl bir dünya olurdu yapay zeka bize anlatsın!

1. Eğitime erişimde problemler olur.

Sosyal yatırımların çekilmesi ile ilk olarak eğitim alanı sarsılır... Çünkü kamu destekli okullar, burslar ve ulaşılabilir eğitim imkanları ortadan kalkar. Artık eğitim bir hak olarak görülmez. Bir ayrıcalık olarak algılanır... Ailelerin maddi durumları çocukların geleceğini doğrudan etkiler. Bu da yetenekli ama durumu olmayan çocukların görülmemesine neden olur. Eğitim sadece bireysel gelişimi sağlamaz. Toplumsal gücü de sağlar. Bu yüzden yatırımların çekilmesi toplumda da boşlukların oluşmasına neden olur.

2. Sağlık sisteminde bozulmalar gerçekleşir.

Temellerden devam ediyoruz... Sosyal yatırımlar geri çekildiği zaman artık sağlık hizmetlerine erişmek de zor hale gelir. Küçük sağlık sorunları görmezden gelinerek birikir ve böylece büyük problemlere evrilir! Yine sadece bireysel olarak bakılmaması gerekir. Salgınlar, yaygın hastalıklar... Bunların önlenmesi zor olacağı için toplumsal sıkıntılar yaşanır ve insanların güveni zedelenir!

3. Yoksulluk artar ve iyice görünmeye başlar.

Sosyal desteğin çekilmesi yoksulluğu artırır. Ama bunun yanı sıra yoksulluğun daha fazla görünür olmasına neden olur. Desteklerle dengede tutulan hayatlar çöker. Bu durum şehirlerin dokusu da değişir. Artık kamusal alandaki eşitsizlikler görünür olur... Bu da toplumsal dayanışmanın azalmasına neden olabilir. Çünkü insanlar ekonomik olarak sıkışmış, sosyal olarak da güvensiz hissederler! Bu da bireysel düşünüşlere yönelmeye neden olur.

4. Toplumsal güven ortadan kalkar.

Sosyal yatırımları çeken devlete olan bakış açısı değişir. Yalnız bırakıldıklarını düşünenler sisteme güven duymazlar. Toplumu bir arada tutan güven ortadan kalkar. Bu da insanların kurumlara daha gitmesine ve üretim adına hiçbir şey yapamamasına neden olur. Artık ortak gelecek düşüncelerine yer verilmez... İnsanlar kendi canları ile ilgilenmeye başlarlar. Çünkü onları düşünen bir devlet yoktur!

5. En çok dezavantajlı gruplar etkilenir.

Dezavantajlı gruplar sosyal yatırımlardan yararlanırlar. Bu destekler çekildiğinde ilk etkilenecek grup olacaklardır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar... Artık daha fazla yük üstlenmek zorunda kalacaklar. Fırsat eşitliği dediğimiz durumda ortadan kalkacağı için iş hayatına atılımları zor olacaktır. Toplumda roller belirlenecek ve bu rollere sınırlar çizilecektir!

6. Sanatsal ve kültürel faaliyetler geri planda kalır.

Kültür ve sanatın görünmez destekçisi sosyal yatırımlardır. Bu destekler çekildi zaman artık bu alanlarda üretim olmamaya başlar. Sanat sadece belirli bir kesim için devam eder. Artık toplumun ortak hikayesi yazılamaz... Çünkü kültür gibi birleştirici unsur silinmeye başlar. Yaratıcılık da daha az desteklendiği iç.in insanlar kendilerini ifade edemez hale gelirler!

7. Göç hareketleri artar.

Sosyal yatırımlar çekilince ülkede yaşam zor hale gelir. Böyle bir durumda insanlar başka yerlere yönelebilir... Göç burada tercih olmaz, bir zorunluluk olur. Bu da bazı ülkelerin daha fazla sorumluluk almaya başlaması demektir. Küresel anlamda bir eşitsizlik oluşabilir. Dünya daha hareketli olsa da dengesiz bir yapıya bürünür.

8. Geleceğe dair düşünceler değişir.

Hayal kurmak için umuda ihtiyaç vardır... Eğer sosyal yatırım yoksa bu umudu sağlayacak bir unsur da olmaz. Plan yapmak yerine günü kurtarmak için çalışmaya başlar insan. Bu da toplumsal vizyonun daralmasına neden olur. Gelecek ortak bir hedef olmaktan çıkar. İnsanlar daha temkinli davranarak ilerler, bu yüzden yeniliğe karşı olabilirler!

