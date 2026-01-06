Yapay Zekaya Sorduk: Ülkeler Bir Anda Sosyal Yatırımlarını Çekselerdi Nasıl Bir Dünya Olurdu?
Sosyal yatırımlar pek görülmez fakat aslında hayatın tam orta yerinde yer alırlar. Eğitim, sağlık, barınma.. Birçok sosyal sorunun çözülmesine destek sağlarlar. Bir anda hepsinin geri çekildiğini bir hayal edelim? Nasıl bir dünya olurdu yapay zeka bize anlatsın!
1. Eğitime erişimde problemler olur.
2. Sağlık sisteminde bozulmalar gerçekleşir.
3. Yoksulluk artar ve iyice görünmeye başlar.
4. Toplumsal güven ortadan kalkar.
5. En çok dezavantajlı gruplar etkilenir.
6. Sanatsal ve kültürel faaliyetler geri planda kalır.
7. Göç hareketleri artar.
8. Geleceğe dair düşünceler değişir.
