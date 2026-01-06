Yapay Zekaya Sorduk: Ülkeler Bir Anda Sosyal Yatırımlarını Çekselerdi Nasıl Bir Dünya Olurdu?

Sosyal yatırımların çekilmesi ile ilk olarak eğitim alanı sarsılır... Çünkü kamu destekli okullar, burslar ve ulaşılabilir eğitim imkanları ortadan kalkar. Artık eğitim bir hak olarak görülmez. Bir ayrıcalık olarak algılanır... Ailelerin maddi durumları çocukların geleceğini doğrudan etkiler. Bu da yetenekli ama durumu olmayan çocukların görülmemesine neden olur. Eğitim sadece bireysel gelişimi sağlamaz. Toplumsal gücü de sağlar. Bu yüzden yatırımların çekilmesi toplumda da boşlukların oluşmasına neden olur.